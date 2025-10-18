Brigitte Bardot : que devient Nicolas Charrier, son fils unique ?

Nicolas Charrier, né le 11 janvier 1960, demeure aujourd’hui l’unique enfant de Brigitte Bardot. Ce fils de 65 ans, issu de l’union entre l’actrice et Jacques Charrier, mène désormais une existence discrète en Norvège aux côtés de sa famille. La relation entre cette mère célèbre et son enfant a traversé des périodes tumultueuses avant de trouver un équilibre fragile. Loin des projecteurs qui ont toujours entouré BB, Nicolas a choisi de préserver sa vie privée et celle de ses proches, construisant son bonheur familial dans le pays nordique.

Une relation mère-fils marquée par les difficultés depuis la naissance

La maternité de Brigitte Bardot s’est révélée problématique dès les premiers instants. L’actrice, qui ne désirait pas devenir mère, a éprouvé d’immenses difficultés avec son nouveau-né. Selon sa biographe Catherine Roi, le bébé hurlait systématiquement dès que BB s’approchait de lui. Ces premiers moments ont marqué durablement leur relation mère-fils.

Dans ses mémoires « Initiales B.B. » publiées en 1996, l’actrice a tenu des propos particulièrement choquants sur sa grossesse. Elle l’a qualifiée de « tumeur » et a décrit Nicolas comme « l’objet de son malheur ». Plus troublant encore, elle avait confié qu’elle aurait préféré accoucher d’un petit chien. Ces déclarations illustrent la difficulté profonde qu’elle a ressentie face à son rôle de mère.

Après le divorce du couple en 1962-1963, Jacques Charrier a obtenu la garde exclusive de Nicolas, alors âgé de trois ans. Cette situation s’avérait inhabituelle pour l’époque, où les tribunaux confiaient généralement les enfants à leur mère. Le père a ainsi assumé seul l’éducation de son fils, permettant progressivement un apaisement des relations familiales au fil des décennies.

Une vie de famille construite loin des projecteurs en Norvège

Nicolas a choisi de construire sa vie loin des médias et des controverses entourant sa célèbre mère. Le 27 septembre 1984, il a épousé Anne-Line Bjerkan, un mannequin norvégien, lors d’une cérémonie organisée à Béhoust dans les Yvelines. Brigitte Bardot n’avait pas été invitée à ce mariage, témoignant des tensions persistantes à cette époque.

Le couple a eu deux filles qui ont aujourd’hui fondé leurs propres familles :

Anna , née en 1985, aujourd’hui âgée de 39-40 ans

, née en 1985, aujourd’hui âgée de 39-40 ans Théa, née en 1990, aujourd’hui âgée de 34-35 ans

La famille Charrier s’est définitivement installée en Norvège, pays d’origine d’Anne-Line. Cette décision a permis à Nicolas de mener une existence paisible, protégeant son intimité et celle de ses proches des projecteurs médiatiques. Comme d’autres célébrités cherchant à préserver leur vie familiale, il privilégie la discrétion absolue concernant sa vie privée.

Des liens familiaux qui se sont apaisés avec le temps

Malgré les difficultés initiales, les relations entre Brigitte Bardot et Nicolas se sont progressivement améliorées. Ils entretiennent désormais des contacts téléphoniques réguliers, et Nicolas rend visite à sa mère une fois par an à La Madrague, seul ou accompagné de sa famille.

En 2018, l’actrice a exprimé ses sentiments avec plus de sérénité : « Je l’aime d’une manière spéciale. Et lui aussi. Il me ressemble un peu. Physiquement il a beaucoup hérité de son père. » Ces mots témoignent d’une réconciliation progressive entre la mère et son fils unique.

Brigitte Bardot a également fait une promesse de discrétion concernant Nicolas dans ses interviews, comme elle l’a révélé à Paris Match en juin 2024. Cette engagement respecte la volonté de son fils de préserver sa vie privée, même si elle s’est parfois livrée sur leur relation entre 2014 et 2024.

En revanche, leur parcours n’a pas été exempt de conflits juridiques. En 1997, Nicolas avait intenté un procès contre sa mère pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » suite aux révélations de son autobiographie. Il avait remporté cette bataille judiciaire, et BB avait dû lui verser 100 000 francs de dommages et intérêts.

Brigitte Bardot arrière-grand-mère de trois petits Norvégiens

Les deux filles de Nicolas ont donné naissance à trois arrière-petits-enfants, faisant de Brigitte Bardot une arrière-grand-mère de 90 ans. Ces enfants possèdent la nationalité norvégienne et ne maîtrisent pas le français, créant une barrière linguistique avec leur célèbre arrière-grand-mère.

L’actrice décrit ces « trois petits Norvégiens qui ne parlent pas le français et que je vois rarement » avec une pointe de mélancolie. La distance géographique entre la France et la Norvège complique naturellement les rencontres familiales régulières.

Ces contacts restent néanmoins précieux pour BB, qui les qualifie de « difficiles mais charmants » en raison des obstacles linguistiques et de l’éloignement. Cette situation illustre parfaitement le choix de Nicolas de construire sa vie loin de l’agitation médiatique française, privilégiant la tranquillité nordique pour élever ses petites-filles et voir grandir ses propres petits-enfants dans un environnement préservé des controverses.