Brigitte Bardot : que devient Nicolas Charrier, son fils unique ?

L’unique enfant de Brigitte Bardot, Nicolas Charrier, demeure une figure discrète du paysage familial français. Né en 1960 de l’union entre l’icône du cinéma et Jacques Charrier, ce fils aujourd’hui âgé de 65 ans a délibérément choisi une vie loin des projecteurs. Sa relation complexe avec sa mère célèbre l’a mené vers la Norvège, où il a construit sa propre famille tout en maintenant une certaine distance avec l’univers médiatique français. Cette existence volontairement préservée témoigne d’un parcours singulier marqué par la recherche d’authenticité.

Une enfance marquée par une relation maternelle compliquée

La naissance de Nicolas Charrier le 11 janvier 1960 révèle immédiatement les difficultés de Brigitte Bardot avec la maternité. L’actrice, qui n’avait jamais désiré être mère, considérait cette situation comme un véritable fardeau personnel. Selon la biographie de Catherine Roi, le bébé hurlait dès que sa mère s’approchait, illustrant cette relation problématique dès les premiers instants.

Les propos tenus par Brigitte Bardot dans ses mémoires « Initiales B.B. » en 1996 ont particulièrement choqué. Elle qualifiait sa grossesse de « tumeur » et son fils d' »objet de mon malheur », allant jusqu’à déclarer qu’elle « aurait préféré accoucher d’un petit chien ». Ces déclarations blessantes ont poussé Nicolas à intenter un procès en 1997 pour atteinte à l’intimité de la vie privée. Sa victoire juridique a contraint sa mère à lui verser 100 000 francs, marquant symboliquement sa quête de reconnaissance et de respect.

Un père présent et une éducation loin des projecteurs

Jacques Charrier a joué un rôle déterminant dans l’éducation de Nicolas après avoir obtenu la garde exclusive lors du divorce en 1962-1963. Ce père protecteur a su offrir un environnement stable face aux difficultés relationnelles avec Brigitte Bardot. L’acteur, décédé en septembre 2025 à l’âge de 88 ans, a permis à son fils de grandir dans un cadre préservé de l’agitation médiatique.

Cette éducation paternelle bienveillante a profondément influencé la personnalité discrète de Nicolas et son choix ultérieur de préserver sa vie privée. La stabilité familiale offerte par Jacques Charrier contraste avec les turbulences émotionnelles liées à sa mère célèbre. Cette période formatrice explique en partie pourquoi le fils de Bardot privilégie aujourd’hui une existence loin des médias français.

L’héritage paternel

Brigitte Bardot reconnaît elle-même que Nicolas a physiquement hérité des traits de son père. Cette ressemblance symbolise peut-être aussi un héritage moral et caractériel transmis par Jacques Charrier.

Une vie de famille épanouie en Norvège

Le 27 septembre 1984, Nicolas Charrier épouse le mannequin norvégien Anne-Line Bjerkan lors d’une cérémonie à Béhoust dans les Yvelines. L’absence notable de Brigitte Bardot à ce mariage illustre la distance maintenue entre mère et fils à cette époque. De cette union naissent deux filles : Anna en 1985 et Théa en 1990, aujourd’hui adultes et mères à leur tour.

Le choix de s’installer en Norvège traduit la volonté de Nicolas de construire sa propre identité familiale. Cette vie discrète, volontairement éloignée des projecteurs français, permet à la famille Charrier de préserver son intimité. Les visites annuelles à La Madrague chez Brigitte Bardot maintiennent néanmoins un lien familial, parfois accompagnées de toute la famille.

Trois arrière-petits-enfants norvégiens

Brigitte Bardot est aujourd’hui arrière-grand-mère de trois enfants norvégiens issus des unions d’Anna et Théa. Ces contacts multigénérationnels restent limités par la barrière linguistique et la distance géographique, décrits par l’actrice comme « difficiles mais charmants ».

Des relations apaisées mais distantes avec Brigitte Bardot

L’évolution des relations entre mère et fils témoigne d’un apaisement progressif. En 2018, Brigitte Bardot confiait leurs appels réguliers et l’amour spécial qu’elle porte à Nicolas. Ces confidences révèlent une réconciliation tardive mais sincère, marquée par le respect mutuel de leurs choix de vie différents.

Les appels téléphoniques réguliers maintiennent le lien familial Les visites annuelles permettent des retrouvailles physiques Le respect de la vie privée de Nicolas préserve leur relation

La promesse faite par Brigitte Bardot en 2024 de ne plus parler de lui dans ses interviews respecte son désir d’intimité. Cette démarche contraste avec les déclarations passées et illustre une maturation de leur relation. Similairement à d’autres personnalités qui protègent la vie privée de leur famille, Nicolas Charrier privilégie une existence préservée de l’exposition médiatique française.