La Bretagne ou encore Marseille : ces villes ont-elles trouvées la solution au surtourisme ?

Afin de limiter l’impact du surtourisme sur l’environnement en France, plusieurs villes ont décidé de passer à l’action. C’est le cas en Bretagne et à Marseille, deux régions très prisées par les visiteurs en été, qui ont décidé de limiter le nombre d’accès pour certains sites, comme mesure contre le surtourisme.

Les vacances d'été battent leur plein et parmi les destinations prisées par les touristes, le sud de la France et les Calanques de Marseille. Elles attirent chaque année près de 3 millions de visiteurs. Cette surfréquentation touristique, appelée aussi surtourisme, a des conséquences sur la biodiversité du site et sur l’environnement de toute la région.

Si le tourisme de masse a un impact positif sur le développement économique de la France, il a aussi des effets néfastes sur l'environnement et les populations locales, lit-on sur le site Vie Publique. Le terme de “surtourisme” (ou "overtourisme”) est apparu ces dernières années pour désigner le phénomène de saturation des sites touristiques par un nombre croissant de visiteurs, explique le gouvernemental.

Pour certaines destinations très prisées des voyageurs, il n’est plus question de développer le tourisme, mais plutôt de le limiter. C’est le cas en Bretagne et à Marseille où les autorités locales ont pris la décision de limiter l’accès des touristes à certains sites en cette période estivale. En effet, comme le rapporte TF1 dans un récent reportage, les calanques de Marseille et leur décor de carte postale sont désormais difficiles d'accès.

Limiter le nombre de visiteurs pour lutter contre le surtourisme

Depuis le début de l’été, un barrage est mis en place à Ensuès-la-Redonne (Bouches-du-Rhône), pour limiter le nombre de touristes. Les voitures sont contraintes de faire demi-tour et les touristes doivent rejoindre les calanques à pied. Chaque été, la commune voit arriver des milliers de visiteurs, d’où la décision des autorités de limiter le nombre d’accès aux sites très fréquentés.

Pour lutter contre le surtourisme sur l'île de Porquerolles, pas plus de 6.000 personnes par jour sont autorisées. Dans la calanque de Sugiton à Marseille, il faut se munir d’une réservation pour accéder au site. Et dans le Colorado provençal, c’est sa place de parking qu’il faut réserver à l’avance, rapporte TF1.

En Bretagne et plus résident sur les Côtes-d'Armor, l'île de Bréhat, voit chaque année débarquer près de 400.000 touristes. Pour la deuxième année, un plafond de 4.700 visiteurs par jour a été instauré. En temps normal, ils sont plus de 6000 touristes à prendre d’assaut cette île paradisiaque. D’après l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), 95 % des touristes mondiaux visiteraient moins de 5 % des terres émergées. À l’échelle de la France, c’est 80 % de l’activité touristique qui se concentre sur 20 % du territoire.