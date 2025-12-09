Bosnie : fraude électorale massive en Republika Srpska, que se passe-t-il ?

En Republika Srpska, la tension politique atteint un point critique après le scrutin présidentiel anticipé du 23 novembre dernier. La marge infime séparant les deux candidats – seulement 9 800 voix sur près d’un demi-million de votants – déclenche une vague de contestations sans précédent. Sinisa Karan, soutenu par la coalition gouvernementale, revendique la victoire avec 50,39% des suffrages, contre 48,22% pour son adversaire Branko Blanusa. Cette élection, organisée suite à la condamnation de Milorad Dodik en février 2025, devait marquer un tournant démocratique pour l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Au lieu de cela, elle plonge la région dans une crise institutionnelle majeure dont l’issue reste incertaine.

Des accusations de manipulation qui ébranlent le processus démocratique

Les partis d’opposition multiplient les dénonciations depuis la publication des résultats préliminaires. Ils pointent du doigt des irrégularités massives dans plus d’une centaine de bureaux de vote, principalement concentrés dans trois zones stratégiques : Zvornik à l’est, Doboj et Laktasi au nord. Ces bastions traditionnels du pouvoir sortant auraient été le théâtre de multiples fraudes, selon les observateurs indépendants présents sur place.

Les témoignages collectés révèlent plusieurs types d’infractions graves. Des urnes mal scellées auraient permis des manipulations nocturnes, tandis que des procurations douteuses facilitaient les votes multiples. Certains électeurs affirment avoir constaté des pressions directes dans les isoloirs, exercées par des responsables locaux affiliés au camp gouvernemental. Des pièces d’identité prêtées ou volées auraient également circulé, permettant à des individus de voter plusieurs fois dans différents bureaux.

Zone géographique Bureaux contestés Électeurs inscrits Zvornik 18 45 000 Doboj 15 38 000 Laktasi 13 27 000 Autres localités 5 15 000

Face à cette avalanche d’accusations, la Commission électorale centrale (CIK) a ordonné lundi dernier un troisième recomptage manuel dans 51 bureaux spécifiques. Cette décision intervient après deux vagues de recomptages qui n’ont pas réussi à dissiper les doutes. Au total, près de 80 bureaux sur les 2 100 que compte l’entité feront l’objet d’une vérification approfondie. La CIK a également lancé des enquêtes officielles dans une vingtaine d’autres localités pour violation présumée des règles électorales.

Un contexte politique explosif trente ans après Dayton

Cette élection s’inscrit dans un cadre institutionnel particulièrement fragile. La Bosnie-Herzégovine, héritière des accords de Dayton signés il y a trois décennies, fonctionne selon un système bicéphale complexe. La Republika Srpska et la Fédération croato-bosniaque constituent deux entités quasi-autonomes, disposant chacune de son propre président, parlement, police et système éducatif. Seuls quelques domaines régaliens relèvent du gouvernement central, souvent paralysé par des veto croisés permanents.

La condamnation de Dodik en février dernier pour avoir défié les décisions du Haut représentant international Christian Schmidt a provoqué l’une des pires crises politiques depuis la fin du conflit en 1995. Durant plusieurs mois, l’ancien président a menacé de ne pas reconnaître le verdict et d’engager un processus sécessionniste. L’organisation de ce scrutin anticipé représentait une issue négociée, censée apaiser les tensions. Or, avec une participation historiquement faible de 35,5%, le scrutin révèle plutôt une défiance profonde de la population envers les institutions.

Plusieurs scénarios se dessinent désormais pour les prochaines semaines :

Le recomptage confirme les résultats actuels et Sinisa Karan est officiellement investi début 2026

Le nouveau décompte réduit considérablement l’écart et provoque de nouvelles contestations judiciaires

Des preuves tangibles de fraude émergent, entraînant l’annulation partielle ou totale du scrutin

L’opposition organise des manifestations massives à Banja Luka, la capitale de l’entité

Les observateurs internationaux suivent attentivement l’évolution de cette crise. L’Union européenne, les États-Unis et la Russie ont tous des intérêts stratégiques dans cette région balkanique. La crédibilité du processus électoral en Republika Srpska constitue un test majeur pour la stabilité régionale. Si les institutions ne parviennent pas à garantir une transparence incontestable, c’est l’ensemble de l’équilibre bosnien qui pourrait être remis en question.