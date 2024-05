Le blanchissement des coraux révèle un message alarmant pour la planète

Les scientifiques sonnent l'alerte concernant encore une fois le réchauffement climatique. Les coraux, fortement impactés, se retrouvent à blanchir étrangement et à une vitesse grand V.

Le blanchissement des coraux se révèle être bien plus qu'un simple phénomène isolé, selon une nouvelle étude menée par une équipe de chercheurs de la Global Coral Reef Alliance. Alors que les coraux blanchissent à travers le monde, cette équipe a découvert un lien alarmant entre ce phénomène et un réchauffement extrême des principaux courants océaniques chauds en 2023.

L'année 2023 a été marquée par des records de chaleur, tant sur terre que dans les océans. Dans l'hémisphère nord, elle a été la pire jamais enregistrée en termes de blanchissement des coraux, et l'hémisphère sud n'a pas été épargné en ce début d'année 2024. Les récifs coralliens, déjà fragiles depuis les années 1980, luttent de plus en plus pour survivre face à ces températures élevées.

Les chercheurs ont analysé des données satellitaires, des modèles spatiaux et des tendances temporelles, ainsi que des observations sur le terrain, pour comprendre le phénomène. Ils ont identifié des « points chauds », des régions où la température moyenne dépasse d'au moins 1 °C celle du mois le plus chaud, comme des zones critiques pour le blanchissement des coraux.

In the news: the Great Barrier Reef is experiencing an extreme coral bleaching event.

The latest Status of Coral Reefs report highlights why the health of must be at the forefront of environmental efforts and decision-making processes: https://t.co/rEoVlsXdp1 #BiodiversityPlan pic.twitter.com/1DEhIurtx5

— UN Environment Programme (@UNEP) April 21, 2024