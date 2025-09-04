Blanchiment d’argent en Ukraine : amende record de 18M€ infligée à une banque internationale

Le monde financier a été secoué par une amende record de 18 millions d’euros imposée à une entreprise française impliquée dans un vaste système de blanchiment d’argent en Ukraine. Cette affaire révèle un réseau sophistiqué de transactions frauduleuses entre la France, l’Estonie et l’Ukraine, mettant en lumière les défis persistants dans la lutte contre la criminalité financière internationale.

Anatomie d’un scandale financier transfrontalier

Entre 2014 et 2022, une entreprise française spécialisée dans l’authentification de documents a mis en place un système élaboré de surfacturation impliquant trois pays. Le mécanisme consistait à vendre des produits à une société intermédiaire estonienne qui les revendait ensuite à une entité publique ukrainienne à des prix considérablement gonflés.

L’ampleur de cette fraude est stupéfiante. Durant la période 2014-2018, l’entreprise française a facturé environ 6 millions d’euros à l’intermédiaire estonien, qui a ensuite revendu ces mêmes produits à l’Ukraine pour 18 millions d’euros. Le schéma s’est poursuivi entre 2018 et 2022, avec des montants encore plus importants : 7 millions facturés par la société française, transformés en 22 millions pour l’administration ukrainienne.

Au centre de ce dispositif se trouvait la société estonienne OÜ Feature, servant de façade pour justifier cette inflation artificielle des prix. Les enquêtes ont révélé des liens étroits entre les dirigeants de cette entité et l’administration ukrainienne, facilitant ainsi le détournement de fonds publics.

Période Montant facturé par l’entreprise française Montant facturé à l’Ukraine Différence 2014-2018 6 millions € 18 millions € 12 millions € 2018-2022 7 millions € 22 millions € 15 millions €

La convention judiciaire comme issue juridique

Face à ces accusations, l’entreprise française a opté pour une convention judiciaire d’intérêt public (Cjip), un mécanisme juridique introduit en France en 2016. Cette solution lui permet d’éviter un procès long et coûteux en échange d’une amende substantielle et d’engagements spécifiques.

L’accord, validé par le président du tribunal judiciaire de Paris, comprend deux volets financiers majeurs : une amende de 18 millions d’euros et une compensation supplémentaire de 3 millions d’euros versée directement à l’État ukrainien pour les pertes fiscales subies. Cette double sanction souligne la gravité des infractions commises.

Cette affaire illustre l’efficacité croissante de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière. Les autorités françaises et ukrainiennes ont travaillé main dans la main pour démanteler ce réseau, même si l’enquête se poursuit pour identifier d’autres responsables potentiels.

Selon Charles-Henri Boeringer, avocat de l’entreprise française : « Les dirigeants actuels ont découvert des anomalies et ont agi rapidement pour y mettre fin. » Cette défense met en avant que les actuels responsables auraient hérité de cette situation sans en être informés par les anciens actionnaires.

Renforcer les remparts contre le blanchiment

Cette affaire souligne l’importance cruciale des programmes de conformité dans les entreprises internationales. Pour éviter de telles dérives, les organisations peuvent mettre en œuvre plusieurs mesures préventives :

Audits réguliers des transactions internationales et des partenariats

Formation des employés à la détection des signaux d’alerte

Vérification approfondie de la légitimité des intermédiaires commerciaux

Mise en place de systèmes de traçabilité des flux financiers

Collaboration proactive avec les autorités régulatrices

Dans le cas présent, l’entreprise française a affirmé avoir cessé les relations avec l’intermédiaire estonien juste avant les perquisitions menées par le Parquet national financier (PNF) en 2022. Elle a également engagé des actions judiciaires contre ses anciens dirigeants et actionnaires pour obtenir réparation.

Pour l’Ukraine, cette affaire survient dans un contexte déjà difficile, marqué par d’importants défis économiques et géopolitiques. Les millions détournés représentaient des ressources précieuses dont l’État a été privé pendant plusieurs années.

Ce scandale constitue un avertissement clair pour le monde des affaires : les pratiques de blanchiment d’argent, aussi sophistiquées soient-elles, font l’objet d’une vigilance accrue de la part des autorités internationales. La transparence et la conformité ne sont plus optionnelles mais essentielles pour toute entreprise opérant sur la scène mondiale.