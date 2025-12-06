Black Girl : série thriller entre satire et horreur sur Disney+

Disponible depuis septembre 2023 sur Disney+, Black Girl s’impose comme une série hybride fascinante qui mêle thriller psychologique et satire sociale mordante. Cette adaptation du roman éponyme de Zakiya Dalila Harris, coécrite avec Rashida Jones, propose dix épisodes de trente minutes plongeant dans les coulisses du milieu éditorial new-yorkais. L’intrigue suit les tribulations de Nella Rogers, jeune assistante éditoriale afro-américaine évoluant dans un univers professionnel majoritairement blanc. L’arrivée d’une nouvelle collègue noire bouleverse cet équilibre précaire et déclenche une spirale paranoïaque digne des meilleures productions horrifiques. Inspirée par Get Out de Jordan Peele, la série visite les dynamiques raciales contemporaines avec une acuité remarquable, transformant la compétition professionnelle en terrain d’expression des tensions identitaires et systémiques.

Synopsis et personnages principaux

Nella Rogers, interprétée avec justesse par Sinclair Daniel, travaille chez Wagner Books, prestigieuse maison d’édition new-yorkaise. Cette jeune femme réservée, passionnée de littérature, assume son afro naturel malgré un environnement où elle demeure la seule employée noire. Vera Parini, sa supérieure jouée par Bellamy Young, lui promet une promotion méritée après des années de dévouement.

L’équilibre se fissure avec l’embauche d’Hazel-May McCall, incarnée par Ashleigh Murray, connue pour son rôle dans Riverdale. Cette nouvelle assistante éditoriale, enjouée et disruptive, porte des vêtements colorés et assume pleinement son identité. Nella accueille d’abord cette arrivée avec enthousiasme, espérant enfin trouver une alliée partageant son vécu.

Rapidement, la relation bascule vers la suspicion. Hazel menace la promotion promise, devenant un miroir déformant pour Nella. Des visions troublantes assaillent l’héroïne, plongeant le spectateur dans une ambiguïté permanente. S’agit-il de paranoïa ou d’une menace réelle qui plane sur elle ?

Une satire féroce du monde de l’édition américaine

Black Girl dresse un portrait sans concession de l’industrie éditoriale américaine. Les conditions de travail y apparaissent particulièrement difficiles : salaires gelés, progressions de carrière dépendant uniquement des départs en retraite ou décès des cadres seniors. Cette structure féodale impose à chacun un rôle strictement délimité, où l’autorité hiérarchique ne se discute jamais.

Certains bureaux affichent encore des posters glorifiant Reagan, témoignant d’une culture d’entreprise ancrée dans un conservatisme dépassé. Zakiya Dalila Harris s’est inspirée de sa propre expérience professionnelle, ayant occupé un poste d’assistante éditoriale pendant trois ans chez Knopf à New York.

Le contexte de création prend tout son sens en 2020, lorsque le mouvement Black Lives Matter dénonce massivement le manque de diversité dans l’édition. L’industrie du livre, paradoxalement censée véhiculer des idées progressistes, se révèle profondément homogène socialement et racialement. La série utilise ce microcosme pour illustrer comment les inégalités structurelles perdurent dans les espaces professionnels privilégiés, où le racisme latent opère quotidiennement sous des formes insidieuses.

Racisme et dynamiques de pouvoir en entreprise

La série prend le milieu éditorial comme scène du crime pour dénoncer le racisme sous toutes ses formes. L’isolement de Nella, unique employée noire confrontée à un environnement entièrement blanc, cristallise les tensions systémiques. La discrimination positive apparaît comme un simple outil marketing, permettant aux entreprises de redorer leur image sans transformation profonde.

Les inégalités professionnelles se manifestent à travers des mécanismes subtils mais implacables. La série affirme que le monde de l’entreprise constitue l’un des terrains les plus révélateurs pour observer les dynamiques raciales, de pouvoir et de genre qui s’entremêlent. Elle dépeint avec malice le quotidien d’Afro-Américains loin d’en avoir terminé avec les discriminations.

L’injonction à l’excellence et à la bienséance pèse constamment sur les personnages noirs, contraints d’adopter des stratégies de survie épuisantes. La dimension politique de la série proclame sans détour que certaines initiatives de diversité servent uniquement à satisfaire les indicateurs sans remettre en cause les structures oppressives. Les paramètres fantastiques reprennent allégoriquement les horreurs historiques et contemporaines subies par les femmes noires, transformant l’expérience vécue en récit horrifique.

La rivalité entre femmes noires au travail

Black Girl examine brillamment la compétition permanente entre femmes dans l’espace professionnel. Une règle tacite s’impose : une seule place reste disponible au sommet. Cette logique place Nella et Hazel en rivalité constante, même lorsqu’elles souhaiteraient s’allier face aux obstacles communs.

Leur antagonisme ne repose pas uniquement sur la couleur de peau. L’âge, le milieu social d’origine et les stratégies de codification adoptées pour naviguer dans cet univers hostile les séparent profondément. Nella suit les règles établies, porte des vêtements ternes et adopte une posture réservée. Hazel assume pleinement qui elle est, arborant des tenues chatoyantes et une attitude décomplexée.

La question centrale traverse toute la série : qui est la meilleure Noire entre les deux ? Cette interrogation révèle comment les femmes noires sont systématiquement mises en compétition dès qu’elles sont plusieurs dans une entreprise. Le parallèle avec leurs supérieures blanches, également en rivalité permanente depuis leurs débuts comme assistantes, souligne l’universalité de ces mécanismes. Les moments rares où Nella et Hazel se soutiennent réellement brillent par leur authenticité, révélant une compréhension mutuelle toujours menacée par les impératifs de survie professionnelle.

Le symbolisme des cheveux afro

Le cheveu joue un rôle central dans la construction narrative. L’élément fantastique principal apparaît sous forme d’une cire coiffante mystérieuse, censée rendre les cheveux afro plus malléables et aider les utilisatrices à se libérer du poids racial. Cette substance fonctionne comme une puissante métaphore.

La cire illustre toutes les soi-disant facilités créées prétendument pour aider les femmes noires, mais qui en réalité les emprisonnent, voire les empoisonnent. Le cheveu afro représente un élément essentiel à la performance de la féminité, situé à l’intersection de toutes les injonctions faites aux femmes noires, alliant simultanément genre et race.

Les personnages vivent un tiraillement constant entre aliénation et libération à travers leurs choix capillaires. L’injonction à la respectabilité professionnelle impose implicitement une coupe lisse ou longue, conforme aux standards eurocentriques. Nella assume initialement son afro naturel, affirmation identitaire dans un espace normé. Justin Simien cherche également cette thématique dans Bad Hair, confirmant la centralité politique du cheveu dans les représentations des identités noires au travail et leur acceptabilité sociale.

Entre thriller horrifique et comédie sociale

Une hybridation des genres réussie

La série mélange habilement comédie et thriller, agrémentés d’une touche d’horrifique. Ce thriller sournois installe progressivement une pression qui étouffe l’héroïne. La dimension comique égrène les déboires d’une jeune intellectuelle afro-américaine confrontée à l’absurdité de certaines situations. Au dixième épisode, la distinction entre humour et terreur s’efface complètement, fusionnant chronique sociale et étrangeté fantastique.

L’héritage de Get Out

Black Girl s’inscrit dans la lignée de Get Out de Jordan Peele, référence incontournable du genre. D’autres œuvres enrichissent ce corpus : Lovecraft Country, Ma, Antebellum, Them, Nanny et Candyman. Le livre dont est tirée la série cite Tananarive Due : « L’Histoire des Noirs appartient au genre de l’horreur ».

Depuis les années 1960, l’horreur constitue un vivier fertile pour aborder les questions raciales américaines. Jordan Peele a révolutionné le genre en 2017 en y intégrant une dimension sociale majeure : l’horreur n’est plus hypothétique mais reflète la réalité quotidienne vécue par les personnes noires. Nella questionne elle-même : « On est dans Get Out ou quoi ? » Certains critiques ont soulevé la problématique du trauma porn et du white gaze, interrogeant si l’humour et l’horreur demeurent les seuls moyens de raconter l’expérience noire contemporaine.

La dimension mystérieuse et les flash-back historiques

Des séquences se déroulant dans les années 1980 ponctuent régulièrement le récit contemporain. Ces flash-back mettent en scène une éditrice noire et sa meilleure amie, autrice d’un livre intitulé Cœur brûlant. Publié par cette même prestigieuse maison d’édition, l’ouvrage devient rapidement un best-seller.

L’éditrice noire disparaît mystérieusement peu après la parution. La première séquence montre une jeune femme terrifiée fuyant un bureau nocturne, sous des néons grésilants et une bande-son menaçante. Ces éléments historiques fournissent les clés nécessaires pour comprendre l’intrigue contemporaine.

Nella et Hazel apparaissent comme les héritières d’une histoire qui se répète inlassablement. Le point de vue de Nella guide constamment le spectateur, créant une ambiguïté permanente. Vit-elle réellement un danger ou la paranoïa l’envahit-elle progressivement ? Ses visions et appréhensions figurent le poids psychologique du racisme, l’enfermant dans une prison mentale dont elle peine à s’extraire.

Réception et disponibilité sur Disney+

Diffusée sur Disney+ depuis le 8 septembre 2023, Black Girl propose dix épisodes de vingt-six à trente minutes se regardant aisément d’une traite. La plateforme a malheureusement annulé la série, éliminant toute possibilité de saison 2.

La réception critique s’avère contrastée. Les aspects positifs incluent la capacité à maintenir le suspense malgré certaines faiblesses narratives. Les dialogues corrosifs s’ancrent fermement dans leur époque, portés par un casting remarquable. Sinclair Daniel et Ashleigh Murray délivrent des performances convaincantes dans leurs rôles antagonistes.

Les critiques soulignent néanmoins que la série aurait mérité d’assumer pleinement sa dimension satirique. Certains moments d’égarement ralentissent le rythme. L’intrigue ne parvient jamais à clarifier totalement les positions morales des personnages. La note spectateurs atteint 3,3 sur 5, basée sur onze évaluations.

La fin déstabilisante et frappante invite à revisiter l’ensemble du récit. Cette création de Zakiya Dalila Harris et Rashida Jones, à l’image de certaines évolutions artistiques marquantes, illustre parfaitement comment changer le système de l’intérieur confronte à des dilemmes insolubles.