Le Bitcoin chute face aux inquiétudes des traders asiatiques sur les tarifs de Trump

Les marchés des cryptomonnaies traversent une période tumultueuse alors que les investisseurs asiatiques réagissent avec inquiétude aux nouvelles politiques commerciales de Donald Trump. Le Bitcoin, fer de lance du secteur, subit une chute spectaculaire, entraînant dans son sillage l’ensemble des actifs numériques.

Effondrement du marché crypto face aux tensions commerciales

Le lundi 3 février 2025, les marchés asiatiques ont ouvert en territoire négatif, provoquant une onde de choc dans l’écosystème des cryptomonnaies. Le Bitcoin, principale devise numérique, a vu son cours s’effondrer de 8%, passant sous la barre symbolique des 94 000 dollars. Cette chute brutale s’est rapidement propagée aux altcoins, ces cryptomonnaies alternatives au Bitcoin.

L’Ether (ETH), deuxième capitalisation du marché, a subi une correction encore plus sévère avec une baisse de près de 20%. Le SOL de Solana et le XRP n’ont pas été épargnés, accusant respectivement des replis de 7% et 23%. L’indice CoinDesk 20, baromètre du secteur, affiche une perte globale de 17%, témoignant de l’ampleur de la correction.

Cette débâcle s’explique en grande partie par les craintes d’une escalade dans les tensions commerciales internationales, suite à l’annonce de nouveaux tarifs douaniers par l’administration Trump. Les investisseurs redoutent les répercussions économiques d’un conflit commercial à l’échelle mondiale.

Conséquences dévastatrices pour les traders et les projets crypto

Les données fournies par CoinGlass révèlent l’ampleur des dégâts pour les traders. En seulement 12 heures, ce sont près de 1,3 milliard de dollars de positions longues qui ont été liquidées. L’Ether et le Bitcoin concentrent à eux seuls plus de la moitié de ces pertes, avec respectivement 400 et 300 millions de dollars de positions fermées de force.

Même les projets liés à la sphère Trump n’ont pas été épargnés par la tourmente. Le token TRUMP, associé à une initiative de la famille de l’ancien président, a chuté de 12%. Plus frappant encore, la société World Liberty Financial, soutenue par les Trump, a vu ses investissements en cryptomonnaies perdre 20% de leur valeur en l’espace de quelques heures. Voici un aperçu des pertes subies :

Actif Perte en millions de dollars Ether 36,7 Wrapped Bitcoin 8 ENA 2,05

Réactions internationales et perspectives incertaines

Face à cette situation, les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. L’Union européenne a vivement critiqué la politique commerciale de Trump, mettant en garde contre les risques d’inflation et de perturbations économiques. Le Wall Street Journal n’a pas mâché ses mots, qualifiant cette initiative de « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire ».

Malgré ces critiques, Donald Trump reste inflexible. Sur son réseau social Truth Social, l’ancien président a réaffirmé sa position, allant jusqu’à suggérer que ses détracteurs seraient financés par la Chine. Cette posture intransigeante fait craindre une aggravation des tensions sur la scène internationale.

Dans ce climat d’incertitude, les investisseurs s’interrogent sur l’évolution à court terme du marché des cryptomonnaies. Certains y voient une opportunité d’achat à prix réduit, tandis que d’autres redoutent une poursuite de la baisse. Les facteurs à surveiller sont :

L’évolution des relations commerciales entre les États-Unis et ses partenaires

Les réactions des banques centrales face aux risques inflationnistes

Le comportement des investisseurs institutionnels sur le marché crypto

Les potentielles régulations gouvernementales en réponse à la volatilité du secteur

En définitive, la chute vertigineuse du Bitcoin et des cryptomonnaies illustre la fragilité persistante de ce marché face aux turbulences géopolitiques. Alors que le monde craint une guerre commerciale d’envergure, la prudence reste de mise pour les investisseurs en actifs numériques, qui doivent composer avec un environnement plus incertain que jamais.