Bistrot chez Rémy : menu, prix et réservations du restaurant Ratatouille à Disneyland Paris

Le Bistrot Chez Rémy marque un tournant majeur dans l’histoire des Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Ouvert en 2014, ce restaurant service à table constitue le premier établissement de ce type dans le parc secondaire du complexe français. Situé au cœur de la Place de Rémy, ce restaurant offre une expérience culinaire unique où les visiteurs découvrent l’univers de Ratatouille à la taille d’un rat. L’investissement colossal de 150 à 200 millions d’euros pour l’ensemble du land Ratatouille témoigne de l’ambition créative de cette réalisation. Ce guide détaillé vous accompagne dans la planification de votre visite, depuis la découverte des menus jusqu’aux modalités de réservation.

Découverte de la thématisation immersive du restaurant

Une réplique fidèle du film Ratatouille

Le restaurant Ratatouille reproduit fidèlement l’établissement aperçu dans les dernières scènes du film Disney-Pixar. Cette reconstitution minutieuse impressionne par sa précision et son attention aux détails. Chaque élément décoratif bénéficie d’un surdimensionnement volontaire qui plonge les convives dans l’atmosphère particulière du long-métrage. Les chaises monumentales, les tables imposantes et les dessertes gigantesques créent une perspective unique. Les lampes suspendues dominent l’espace tandis que les pieds de table sculptés révèlent un travail artisanal remarquable. Cette thématisation poussée évite toute rupture dans l’immersion. Aucun élément moderne ne vient perturber l’harmonie visuelle de l’ensemble. La qualité de fabrication des décors rivalise avec les plus grands parcs thématiques mondiaux.

Type d’élément Caractéristiques Impact visuel Chaises Surdimensionnées Sensation de rétrécissement Tables Proportions géantes Immersion totale Lampes Suspendues haut Perspective unique

L’expérience de rétrécissement

L’expérience immersive du Bistrot Chez Rémy repose sur un concept novateur : les visiteurs évoluent à la taille d’un rat. Cette approche créative transforme la perception habituelle de l’espace restaurant. La baie vitrée panoramique située au fond de la salle principale offre une vue directe sur la zone de débarquement de L’Aventure Totalement Toquée de Rémy. Cette ouverture crée une interaction visuelle fascinante entre les convives du restaurant et les visiteurs sortant de l’attraction.

Vue directe sur l’attraction adjacente

Interaction visuelle permanente

Continuité thématique parfaite

Ambiance unique en Europe

Cette connexion architecturale renforce l’impression d’appartenir à l’univers de Rémy. Les passagers de l’attraction aperçoivent les convives attablés, créant une synergie thématique rare dans les parcs européens.

Zone visible Type d’interaction Effet recherché Débarquement attraction Visuelle bidirectionnelle Immersion renforcée Salle restaurant Observation convives Continuité narrative

Menu Emile et tarification détaillée

Composition du menu unique

Le menu Emile constitue l’unique formule proposée au restaurant Rémy, affichée au prix de 39,99 euros. Cette formule complète comprend une entrée au choix entre une soupe de saison aux carottes et pain d’épice accompagnée de croûtons croustillants, ou une salade mélangée garnie de Cantal, tomates pochées, radis croquants et œuf poché. Le plat principal met à l’honneur une entrecôte sauce du bistrot servie avec des frites dorées et la fameuse ratatouille qui donne son nom à l’univers thématique.

Soupe de saison aux carottes et pain d’épice avec croûtons Salade mélangée au Cantal, tomates pochées et radis Entrecôte sauce bistrot avec frites et ratatouille Alternatives poisson et végétarienne disponibles Dessert de Gusteau aux petits choux vanillés Gâteau au chocolat avec crème anglaise

Les convives végétariens bénéficient d’un menu adapté proposé au même tarif. Les alternatives poisson et végétariennes garantissent une offre diversifiée. Le Dessert de Gusteau compose l’aboutissement gourmand avec ses petits choux à la vanille nappés de crème chantilly.

Conditions de tarification et demi-pension

La formule demi-pension impose automatiquement le menu Emile mais inclut la boisson dans le prix affiché. Cette différence tarifaire importante distingue les réservations classiques des formules groupées. En comparaison, le restaurant Walt’s situé au Parc Disneyland propose un menu entrée, plat, dessert à 35,99 euros sans boisson incluse. Cette référence haut de gamme du parc principal contextualise le rapport qualité-prix du restaurant Ratatouille.

Type de réservation Prix menu Boisson incluse Total réel Réservation classique 39,99€ Non 45-50€ Demi-pension Disney 39,99€ Oui 39,99€ Walt’s (comparaison) 35,99€ Non 41-46€

Menu Emile obligatoire en demi-pension

Boisson incluse uniquement avec forfait

Tarification compétitive face à Walt’s

Options végétariennes au même prix

Place de Rémy : le land le plus immersif des Walt Disney Studios

Un Paris imaginaire richement détaillé

La Place de Rémy transforme les standards qualitatifs des Walt Disney Studios depuis son ouverture en 2014. Ce premier land réellement immersif du parc tranche radicalement avec les zones précédentes par sa richesse décorative et son réalisme saisissant. L’ambiance parisienne imaginaire mêle habilement les éléments emblématiques du film aux représentations architecturales de Rémy. La Vespa de Colette trône fièrement près de l’entrée tandis que le vélo de Linguini évoque les pérégrinations du jeune cuisinier.

Élément thématique Origine film Emplacement Impact décoratif Vespa de Colette Ratatouille Entrée zone Forte identification Vélo de Linguini Ratatouille Zone centrale Rappel narratif Enseigne Gusteau’s Ratatouille Multiple Cohérence visuelle

L’enseigne de Gusteau’s apparaît à plusieurs endroits stratégiques, renforçant la cohérence narrative de l’ensemble. Ces références visuelles créent une continuité thématique parfaite avec l’univers du film.

Aménagements et ambiance

L’aménagement paysager de la zone privilégie le confort des visiteurs avec une végétation abondante répartie harmonieusement. Les nombreux bancs et espaces de repos font de cet endroit le plus cosy du parc. La grande fontaine centrale constitue un point de convergence naturel où les familles se rassemblent. L’ambiance sonore bénéficie des réorchestrations sophistiquées de la bande originale de Michael Giacchino. Ces arrangements musicaux accompagnent discrètement la déambulation sans jamais l’envahir.

Végétation dense et soigneusement entretenue Nombreux bancs et espaces de repos Grande fontaine centrale attractive Musique orchestrale de qualité Éclairage nocturne maîtrisé Boutique thématique intégrée

L’éclairage nocturne révèle une maîtrise technique exemplaire qui sublime les détails architecturaux. La boutique « Chez Marianne – Souvenirs de Paris » ouverte à l’automne 2014 complète l’offre commerciale sans rompre l’harmonie visuelle.

Ambiance musicale orchestrale

Éclairage nocturne sophistiqué

Végétation omniprésente

Espaces de repos multipliés

Qualité culinaire et service au Bistrot Chez Rémy

Analyse des plats proposés

La qualité culinaire du Bistrot Chez Rémy se compare avantageusement à une bonne brasserie parisienne. Cette évaluation positive repose sur plusieurs éléments distinctifs qui élèvent l’expérience gastronomique. Le pain artisanal servi constitue une véritable baguette française, tranchant avec les standards habituels de la restauration thématique. La viande proposée bénéficie d’une qualité exceptionnelle avec une cuisson parfaitement maîtrisée qui respecte les demandes individuelles. Cette attention particulière à la cuisson témoigne du professionnalisme des équipes culinaires.

Composant Qualité observée Comparaison standard Note appréciative Pain Baguette artisanale Pain industriel habituel Excellent Viande Cuisson parfaite Cuisson approximative Remarquable Desserts Aspect industriel Fait maison souhaité Décevant

Pourtant, les desserts proposés suscitent des critiques justifiées pour leur aspect trop industriel et fade. Cette faiblesse gustative contraste avec la qualité générale de l’offre culinaire. L’absence d’une ratatouille signature comparable au plat mythique du film constitue une occasion manquée d’effet spectaculaire.

Organisation du service et ambiance

L’organisation spatiale du restaurant divise l’espace en plusieurs salles distinctes, dont la « première salle » remarquable par sa passoire géante suspendue au plafond. Cette installation décorative majeure renforce l’impression de miniaturisation des convives. Les tables pour deux personnes restent limitées en nombre, pouvant compliquer les réservations des couples. L’attente au service peut atteindre 15 minutes même en semaine dans un établissement non complet, révélant une organisation perfectible.

Plusieurs salles thématiques distinctes

Passoire géante décorative marquante

Tables duo en nombre restreint

Temps d’attente variables mais présents

Dressage simple avec références Rémy

Le dressage des tables privilégie la simplicité avec une référence discrète à Rémy sur les serviettes. Cette approche minimaliste contraste avec la richesse décorative environnante.

Salle Élément distinctif Capacité Particularité Première salle Passoire géante Multiple tables Plus spectaculaire Salle principale Baie vitrée Majorité places Vue sur attraction

Réservations et accès au restaurant

Les modalités de réservation du restaurant service à table nécessitent une planification anticipée, particulièrement durant les périodes d’affluence. Les différents types de pass Disney permettent l’accès aux Walt Disney Studios selon diverses formules tarifaires. Le pass un parc limite la visite au parc choisi tandis que le pass deux parcs autorise la circulation libre entre le Parc Disneyland et les Walt Disney Studios. Cette flexibilité tarifaire s’adapte aux durées de séjour et aux budgets familiaux.

Réservation anticipée recommandée Pass un parc ou deux parcs requis Horaires généraux 10h-20h respectés Accès privilégié hôtels Disney disponible Règles sanitaires en vigueur appliquées

Les horaires d’ouverture du parc s’étendent généralement de 10h à 20h, offrant une amplitude suffisante pour planifier la visite restaurant. Les clients des hôtels Disney bénéficient d’un accès privilégié aux parcs de 8h30 à 10h00, permettant une découverte plus sereine des attractions avant l’arrivée du public général.

Type de visiteur Horaire d’accès Avantages Contraintes Public général 10h-20h Amplitude normale Affluence standard Clients hôtels Disney 8h30-10h + 10h-20h Accès anticipé Surcoût hébergement

Les règles sanitaires actuellement en vigueur incluent le port du masque obligatoire dans certaines zones et la mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique répartis stratégiquement dans l’ensemble du complexe.

Comparaison avec l’offre de restauration des Walt Disney Studios

Le Restaurant des Stars en alternative

Le Restaurant des Stars propose une alternative séduisante sous forme de buffet à volonté tarifé à 32,99 euros par adulte et 17,99 euros par enfant, boissons comprises dans ces tarifs. Cette formule économique s’implante dans un décor art-déco sophistiqué orné de portraits de stars du cinéma mondial. L’ambiance hollywoodienne contraste avec la thématisation française du restaurant Ratatouille, offrant une diversité appréciable aux visiteurs.

Restaurant Type service Prix adulte Boissons Thème Bistrot Chez Rémy Service à table 39,99€ En supplément Ratatouille Restaurant des Stars Buffet libre 32,99€ Incluses Cinéma

L’offre culinaire diversifiée comprend des entrées variées, des plats chauds incluant pizzas et pâtes, ainsi qu’un large choix de desserts agrémenté d’une machine à sundae interactive. Cette variété alimentaire séduira particulièrement les familles avec enfants aux goûts hétérogènes.

Tarification inclusive des boissons

Buffet libre avec choix multiple

Décor art-déco authentique

Machine à sundae ludique

Impact sur l’offre globale du parc

L’ouverture du Bistrot Chez Rémy comble enfin un manque crucial dans l’offre de restauration des Walt Disney Studios, demeurée incomplète depuis l’inauguration du parc en 2002. Cette lacune persistante handicapait l’expérience visiteur, particulièrement pour les séjours prolongés. Le standard qualitatif apporté par ce restaurant élève considérablement le niveau général du parc, créant paradoxalement un contraste saisissant avec les zones plus anciennes.

Comble un manque historique depuis 2002 Élève les standards qualitatifs globaux Crée un contraste avec zones anciennes Améliore l’expérience visiteur globale Justifie les séjours prolongés au parc Intègre six attractions Pixar cohérentes

Cette amélioration qualitative fait malheureusement ressortir la pauvreté thématique du reste du parc, révélant l’ampleur des investissements nécessaires pour homogénéiser l’ensemble. La zone regroupe intelligemment six attractions inspirées de films Pixar dans un périmètre cohérent, créant une synergie thématique rare dans l’industrie européenne des parcs.