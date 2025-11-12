Bertrand Chameroy et Adeline : âge, couple et vie privée du chroniqueur

Bertrand Chameroy s’impose comme l’un des chroniqueurs les plus reconnus du paysage audiovisuel français. Présent chaque soir sur France 5 dans l’émission C à vous, ce présentateur au style décalé a su conquérir le public grâce à son humour caustique. Si sa carrière professionnelle est largement documentée, sa vie privée reste soigneusement préservée. En avril 2021, Jean-Luc Lemoine révélait pourtant une information surprenante : Bertrand Chameroy était marié avec Adeline. Cette révélation a permis de lever un pan du voile sur l’intimité du chroniqueur, habituellement très discret sur ses relations personnelles.

L’âge et les origines de Bertrand Chameroy

Né le 28 janvier 1989 à Nice dans les Alpes-Maritimes, Bertrand Chameroy affiche aujourd’hui 34 ans. Ses origines méditerranéennes ont façonné sa personnalité, même si son parcours familial n’a pas toujours été simple. Le chroniqueur a effectivement perdu son père à l’âge de 11 ans, un événement marquant qui a profondément influencé sa construction personnelle. Son père travaillait dans le secteur de la finance avant sa disparition prématurée.

Sa mère exerce une profession peu commune : elle travaille dans les pompes funèbres. Cette activité professionnelle génère d’ailleurs un certain malaise chez Bertrand Chameroy, qui évite de se rendre dans ces lieux par crainte des malaises. Le présentateur partage également sa vie familiale avec une petite sœur âgée de 31 ans. Ces épreuves familiales précoces ont certainement contribué à forger le caractère du chroniqueur et sa capacité à manier l’humour, parfois comme mécanisme de défense face aux difficultés de l’existence.

Sa chronique dans C à vous et sa carrière télévisuelle

Depuis 2020, Bertrand Chameroy anime quotidiennement « L’ABC, les Actualités de Bertrand Chameroy » sur France 5. Cette chronique sur les médias, diffusée vers 19h ou 20h50 selon les sources, a pour particularité un humour caustique et décalé. Le chroniqueur y décortique l’actualité télévisuelle avec un regard critique et souvent impertinent.

Son parcours professionnel a débuté par un simple stage de fichiste au Grand Journal de Canal+. Cette expérience fondatrice lui a ouvert les portes du milieu télévisuel. Il a ensuite navigué entre plusieurs chaînes : Direct 8, W9 et C8 ont jalonné sa carrière. Son passage le plus remarqué reste celui dans Touche pas à mon poste, émission qu’il a intégrée dès le lancement en octobre 2012 aux côtés de Camille Combal.

Stage au Grand Journal de Canal+

Chroniqueur dans Touche pas à mon poste (2012-2016)

Animateur radio sur Europe 1 (2015-2021)

Remplaçant temporaire sur France Inter

Chroniqueur dans C à vous depuis 2020

Sa démission fracassante en mars 2016, en plein direct, reste un moment marquant de la télévision française. Il était alors soupçonné d’être « la taupe » ayant fourni des informations au magazine Society concernant les dérives de Cyril Hanouna.

Le mariage de Bertrand Chameroy avec Adeline

L’existence d’Adeline dans la vie du chroniqueur fut révélée de manière inattendue par Jean-Luc Lemoine en avril 2021 dans l’émission Antidote sur France 2. L’humoriste avait alors raconté une anecdote savoureuse concernant les préparatifs du mariage de son ami. Alors que Bertrand Chameroy s’affairait à établir le plan de table et demandait le nom de famille de sa compagne Adeline, Jean-Luc Lemoine lui avait malicieusement répondu « Dugland ».

Cette plaisanterie douteuse avait duré trois semaines complètes, plongeant le futur marié dans un embarras profond. Le chroniqueur se torturait l’esprit, se demandant s’il pouvait inscrire ce nom sur le plan de table sans risquer de vexer sa future épouse. Jean-Luc Lemoine n’avait révélé la supercherie que le jour même du mariage, provoquant certainement un mélange de soulagement et d’agacement chez Bertrand Chameroy. Cette révélation publique a permis au public de découvrir que le chroniqueur était effectivement marié avec Adeline, une femme qui gravite dans le milieu médiatique et partage sa vie parisienne.

Sa vie de couple et sa discrétion sur sa vie privée

Bertrand Chameroy cultive une discrétion absolue concernant sa vie privée. Bien qu’il porte visiblement une alliance, témoignage de son union avec Adeline, le présentateur refuse catégoriquement de dévoiler des détails sur son intimité. Il se montre particulièrement évasif concernant une éventuelle paternité, préférant maintenir le mystère sur cet aspect de sa vie personnelle.

Cette volonté de préserver son couple des projecteurs médiatiques s’explique probablement par les difficultés passées liées à sa notoriété. En juin 2023, le magazine Voici avait publié des photos suggérant une relation amoureuse entre Bertrand Chameroy et Anne-Élisabeth Lemoine, présentatrice de C à vous. Le chroniqueur avait démenti avec véhémence ces rumeurs, qualifiant de tels sujets comme des éléments qui le mettent en rage.

Sur Instagram, où il compte 53 400 abonnés, Bertrand Chameroy maintient une ligne éditoriale principalement axée sur le plan professionnel. Ses 101 publications évitent soigneusement les aspects intimes de son existence, privilégiant les contenus liés à sa carrière télévisuelle et radiophonique.

Sa rupture précédente et les difficultés liées à la notoriété

Avant sa relation avec Adeline, Bertrand Chameroy était en couple avec Marie. Cette relation antérieure avait particulièrement pâti de sa notoriété croissante à l’époque de Touche pas à mon poste. Les chroniqueurs de l’émission le surnommaient constamment « Le Canard » au sujet de cette idylle, créant une surexposition médiatique difficile à supporter pour sa compagne d’alors.

Marie avait très mal vécu cette attention constante des médias, situation qui avait directement contribué à leur rupture. Bertrand Chameroy avait confié au magazine Grazia : « Mon ex, Marie, en a souffert. Nous avons rompu ». Cette déclaration illustre parfaitement les difficultés rencontrées par les personnalités publiques pour préserver leurs relations sentimentales.

L’incident avec les paparazzi avait aggravé la situation : après sa rupture avec Marie, le chroniqueur s’était fait photographier avec sa nouvelle petite amie. Par contre, le magazine avait commis une erreur en collant le nom de Marie sur la photo, créant une confusion supplémentaire. Cette expérience douloureuse explique probablement la discrétion actuelle de Bertrand Chameroy concernant sa vie privée avec Adeline, témoignant d’un apprentissage des erreurs passées pour mieux protéger son bonheur conjugal.