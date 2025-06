Bernard Le Coq révèle avoir adopté un fils : la vie privée de l’acteur devenu père

Bernard Le Coq, figure emblématique de la série « Une famille formidable » diffusée sur TF1 pendant plus de 26 ans, a longtemps préservé sa vie privée des projecteurs médiatiques. Pourtant, l’acteur a récemment levé le voile sur un aspect intime de son existence lors d’une interview accordée à Jordan De Luxe sur C8. Il a révélé avoir officiellement adopté le fils de sa compagne Martine à l’âge de 69 ans, une démarche qui vient couronner une relation paternelle établie depuis de nombreuses années.

La révélation de sa stérilité et le choix de l’adoption

Dans un témoignage empreint de sincérité, Bernard Le Coq a évoqué sa stérilité, expliquant cette « incapacité physique » qui l’a empêché d’avoir des enfants biologiques. Ce comédien reconnu a choisi d’adopter officiellement le fils de sa femme Martine, qu’il élève depuis que l’enfant avait 5 ans. Cette adoption simple, intervenue il y a quelques années, n’a pas effacé les liens avec le père biologique, aujourd’hui décédé. L’acteur de théâtre et de cinéma aborde cette situation avec philosophie et une touche d’humour caractéristique : « Comme celui-là était parfait, je me suis dit que ce n’était pas la peine de s’énerver ».

Cette démarche administrative a simplement concrétisé une relation familiale déjà profondément ancrée, permettant au comédien d’officialiser un lien paternel existant depuis longtemps. La fierté transparaît dans les déclarations du père adoptif lorsqu’il évoque cette étape importante de sa vie.

Une relation père-fils unique

Entre Bernard Le Coq et son fils s’est tissée une relation singulière, empreinte de respect mutuel. Si le fils n’utilise pas le terme « papa » mais préfère l’appeler « Bernard », leur complicité n’en est pas moins profonde. Aujourd’hui chercheur au CNRS, ce fils que l’acteur décrit comme un homme d’une grande intelligence représente pour lui une source d’enrichissement constant. « Il s’intéresse à beaucoup de choses. Il me nourrit beaucoup », confie le comédien avec une admiration non dissimulée.

Un amour qui dure depuis cinq décennies avec Martine

Parallèlement à cette paternité adoptive, Bernard Le Coq partage sa vie avec Martine depuis près de 50 ans, un record de longévité dans l’univers volatile du spectacle. Cette sexologue de profession forme avec l’acteur un couple solide dont la recette du succès tient en quelques mots : « Beaucoup de patience, s’aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s’aider, s’admirer ». Ils ont su construire leur relation en empruntant des chemins parallèles qui s’accompagnent harmonieusement.

Leur approche des désaccords révèle une sagesse certaine : « On est assez philosophes, on s’engueule parfois et, très vite, on s’arrête ». Loin d’être un « couple de convention », ils ont bâti une famille authentique où l’adoption est venue renforcer des liens déjà profonds.

Un foyer discret loin des projecteurs

Le couple partage son temps entre :

Un appartement parisien dans le 17e arrondissement avec vue sur l’Arc de Triomphe

Une maison de campagne nichée dans le Berry, région natale de l’acteur

Loin du tumulte médiatique qui entoure parfois ses anciens partenaires comme Anny Duperey, Bernard Le Coq cultive une discrétion qui caractérise sa personnalité. Amateur d’art et de littérature, on peut l’apercevoir au Marché Poncelet ou visitant des expositions au Grand Palais, savourant une vie familiale précieuse loin des caméras de Monaco ou des studios de tournage.