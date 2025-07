Béligh Nabli : origines et parcours d’un spécialiste du monde arabe

Béligh Nabli s’est imposé comme une voix incontournable dans le paysage intellectuel français sur les questions touchant au monde arabe et aux dynamiques migratoires méditerranéennes. Juriste de formation et chercheur reconnu, ce spécialiste des relations internationales puise dans ses racines tunisiennes et algériennes une compréhension nuancée des enjeux identitaires qui traversent la société française contemporaine. Son expertise s’étend du droit public aux questions de laïcité, en passant par l’analyse des transformations politiques du monde arabe. À travers ses nombreuses publications et interventions médiatiques, Béligh Nabli déconstruit les discours identitaires tout en proposant une lecture critique des mutations de la République française face au multiculturalisme.

Les racines culturelles et la formation académique de Béligh Nabli

Héritage familial et influence culturelle

L’identité intellectuelle de Béligh Nabli s’est forgée au carrefour de plusieurs influences culturelles. Ses origines tunisiennes et algériennes constituent un socle fondamental qui nourrit sa compréhension des dynamiques sociales et politiques de la Méditerranée. Ce double héritage lui confère une position privilégiée pour analyser les relations complexes entre la France et le monde arabe. Sa sensibilité aux questions migratoires et identitaires découle naturellement de cette double appartenance culturelle qui lui permet d’appréhender avec finesse les tensions qui traversent les sociétés européennes contemporaines.

Cette double culture a profondément marqué son approche des valeurs républicaines et sa vision de la citoyenneté française. Loin des discours simplistes, Béligh Nabli propose une lecture nuancée des défis que pose la diversité culturelle à l’universalisme républicain. Sa compréhension des enjeux identitaires s’enracine dans une expérience personnelle des réalités migratoires et des dynamiques d’intégration. Son parcours illustre comment l’héritage culturel nord-africain peut enrichir la pensée juridique et politique française.

Parcours universitaire d’excellence

La formation académique de Béligh Nabli témoigne d’un parcours intellectuel rigoureux dans les plus prestigieuses institutions françaises et européennes. Son doctorat en droit public obtenu à l’Institut Universitaire Européen de Florence constitue le couronnement d’une formation juridique approfondie. Avant cela, il avait déjà obtenu un diplôme de l’Institut des Hautes Études Internationales de l’Université Paris II, complété par un DSS de droit européen et un DE de droit public interne à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Ce parcours universitaire d’excellence a doté Béligh Nabli d’outils conceptuels solides pour analyser les transformations du droit international et des relations entre États. Sa formation juridique, enrichie par sa sensibilité aux questions méditerranéennes, lui permet d’articuler une réflexion originale sur les mutations de l’État et de la citoyenneté dans un contexte mondialisé. Cette expertise académique constitue le fondement de ses analyses critiques sur la République française et ses évolutions face aux défis contemporains.

La société multiculturelle au cœur de ses analyses

Critique du déni du multiculturalisme

L’une des contributions majeures de Béligh Nabli au débat public français réside dans sa dénonciation de ce qu’il nomme le « déni de la société multiculturelle ». Selon lui, la France peine à reconnaître la réalité plurielle de sa composition démographique et culturelle. Il établit une distinction fondamentale entre la simple reconnaissance d’un fait social – la diversité culturelle de la société française – et l’adhésion à une doctrine politique multiculturaliste qui valoriserait cette diversité.

Pour Béligh Nabli, ce déni s’enracine dans ce qu’il nomme le « refoulé colonial » de la France, une difficulté à affronter l’héritage complexe de son passé impérial. Cette analyse rejoint sa critique plus large de la conception française de l’intégration qui, sous couvert d’universalisme républicain, peut parfois masquer une forme d’injonction à l’assimilation culturelle. Sa réflexion sur les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité interroge leur mise en pratique effective dans une France contemporaine marquée par des tensions identitaires croissantes.

Déconstruction des discours identitaires

Béligh Nabli développe une analyse critique de « l’identitarisation » de la société française, phénomène qu’il observe avec inquiétude. Il dénonce l’émergence d’un discours politique centré sur une « identité majoritaire, blanche et chrétienne » qui s’imposerait comme référence normative. Cette évolution marque selon lui un glissement préoccupant d’une grille de lecture sociale, centrée sur les inégalités économiques, vers une grille de lecture identitaire focalisée sur les appartenances culturelles et religieuses.

Dans ses travaux, notamment dans « La République identitaire », il analyse comment le discours républicain contemporain tend parfois à combler un déficit d’offre politique substantielle par une surenchère identitaire. Cette instrumentalisation de la laïcité transforme selon lui un principe juridique de séparation entre l’État et les religions en un outil d’exclusion visant particulièrement certaines minorités. Sa critique des discours identitaires s’accompagne d’une réflexion sur les conditions d’un renouveau démocratique qui articulerait respect de la diversité culturelle et adhésion aux valeurs républicaines.

L’expertise méditerranéenne et les phénomènes migratoires

Genèse et analyse des mouvements migratoires

Les travaux de Béligh Nabli sur les phénomènes migratoires en Méditerranée s’inscrivent dans une perspective historique qui permet d’éclairer les enjeux contemporains. Son analyse des flux migratoires entre l’Europe et l’Afrique du Nord dépasse les approches sécuritaires pour considérer ces mouvements dans leur complexité sociale, économique et politique. Il examine comment ces migrations s’inscrivent dans une longue histoire d’échanges et de circulations méditerranéennes, tout en soulignant les nouveaux défis qu’elles posent aux sociétés européennes.

Son intervention remarquée au festival Migrant’Scène en novembre 2023 à Lyon illustre son engagement à partager cette expertise avec le grand public. Béligh Nabli y a développé une analyse nuancée des politiques migratoires européennes, critiquant leur dimension exclusivement sécuritaire au détriment d’une approche plus globale intégrant les questions de développement et de coopération internationale. Sa réflexion sur les droits des migrants et leur place dans la société française s’inscrit dans une interrogation plus large sur les valeurs d’hospitalité et de solidarité.

Études sur les dynamiques politiques nord-africaines

L’expertise de Béligh Nabli sur le monde arabe se manifeste particulièrement dans ses analyses des transformations politiques en Afrique du Nord. Ses travaux sur les mouvements salafistes tunisiens et leurs relations avec le pouvoir politique offrent un éclairage précieux sur les dynamiques religieuses et politiques à l’œuvre dans cette région. Cette compréhension fine des réalités locales lui permet d’articuler une vision globale des mutations géopolitiques méditerranéennes.

Dans ses publications sur le monde arabe, dont son ouvrage « Le monde arabe : idées reçues sur une région déchirée », il déconstruit les représentations simplistes qui dominent souvent le débat public occidental. Son analyse des révolutions arabes et de leurs suites complexes nourrit sa réflexion sur les possibilités d’émergence de sociétés démocratiques dans cette région. Cette expertise sur les dynamiques politiques nord-africaines enrichit sa compréhension des enjeux migratoires et identitaires qui traversent l’espace méditerranéen.

Parcours professionnel et rayonnement intellectuel

Positions académiques et institutionnelles

Le parcours professionnel de Béligh Nabli témoigne de la reconnaissance de son expertise dans les milieux académiques et institutionnels. Actuellement professeur des universités en droit public à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), il occupe également des fonctions stratégiques comme directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Son enseignement à Sciences Po Paris complète ce profil académique d’excellence, confirmant sa position d’autorité dans le champ des études juridiques et internationales.

Son expérience au service de l’État français mérite d’être soulignée, notamment son passage comme conseiller au cabinet de la ministre des Hormis-mer, George Pau-Langevin, en avril 2014. Cette incursion dans la haute administration publique a enrichi sa compréhension des mécanismes décisionnels en matière de politique internationale. Ses domaines d’expertise couvrent un large spectre incluant:

Le droit public et les transformations de l’État dans le contexte européen

Les relations internationales et leur cadre juridique

La gouvernance européenne et ses défis contemporains

Les questions de laïcité et leur articulation avec le droit

L’analyse des mutations politiques du monde arabe

Les enjeux migratoires et identitaires en Europe

Publications et contribution au débat public

L’œuvre écrite de Béligh Nabli témoigne de la richesse et de la diversité de sa pensée. Ses publications majeures comme « La République identitaire », « L’État intégré : Un nouveau type d’État européen » (Bruylant, 2022), « Relations internationales : Droit, théorie, pratique » (Éditions A. Pedone, 2023) et « L’Union européenne : Que savons-nous ? » (Humensis, 2024) constituent des contributions significatives à la compréhension des transformations politiques et juridiques contemporaines.

Sa présence dans le débat public français se manifeste par ses interventions régulières dans des médias influents comme Le Nouvel Observateur, L’Économiste maghrébin ou Sud Ouest. Ces tribunes lui permettent de partager ses analyses sur des sujets aussi variés que la laïcité, les transformations de l’identité nationale et les défis de la mondialisation. Son approche rigoureuse, nourrie par son expertise juridique et sa sensibilité aux réalités méditerranéennes, fait de lui un interlocuteur précieux pour éclairer les débats complexes qui traversent la société française contemporaine. Béligh Nabli incarne ainsi la figure de l’intellectuel engagé, capable d’articuler exigence académique et participation active au débat citoyen.