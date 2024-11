Battle Pass Black Ops 6 : tout savoir sur le prix, BlackCell et les nouveautés

Le Battle Pass de Black Ops 6 révolutionne l’expérience des joueurs avec son nouveau système de pages et ses multiples options d’achat. Cette évolution apporte son lot de nouveautés excitantes pour la Saison 1, offrant un contenu riche et varié aux fans de la franchise Call of Duty.

Nouveau système de pages et jetons de combat

Le Battle Pass de Black Ops 6 introduit un système innovant de pages, transformant l’expérience de progression. Imaginez-le comme un livre, avec 14 pages principales et une page d’achèvement finale. Chaque page contient environ sept récompenses, appelées « Tiers », que les joueurs peuvent débloquer dans l’ordre de leur choix.

Les jetons de combat font leur grand retour, servant de monnaie pour débloquer les 100 niveaux de récompenses. Ces jetons s’accumulent au fil du jeu et peuvent être utilisés stratégiquement pour accéder aux récompenses convoitées. Un aspect intéressant est la possibilité de débloquer les pages suivantes sans avoir totalement complété les précédentes, offrant ainsi une flexibilité appréciable.

Le système inclut également des récompenses « HVT » (High Value Target) sur chaque page, généralement des skins d’opérateurs ou des plans d’armes exclusifs. Ces éléments premium ajoutent une couche supplémentaire d’attrait au Battle Pass.

Éditions et prix du Battle Pass

Treyarch propose trois options d’achat pour le Battle Pass de Black Ops 6, chacune avec ses avantages spécifiques :

Battle Pass standard : 1100 points CoD (9,99 €, ou 8,99 € pour les abonnés Game Pass) Battle Pass Pack : 2400 Points CoD (19,99 €, ou 17,99 € pour les abonnés Game Pass) BlackCell : 29,99 € (non achetable avec des points CoD)

L’offre BlackCell se distingue par son contenu exclusif et ses avantages uniques. Elle inclut :

20 sauts de niveau immédiats

1100 points CoD supplémentaires

Le plan d’arme légendaire « Point d’ébullition » pour le Gobelin Mk2

L’opérateur BlackCell « Goliath » avec son skin animé

Accès à des récompenses exclusives lors des événements de la Saison 1

Pour les joueurs désireux de maximiser leur expérience, l’édition Coffre d’armes offre, en plus du contenu BlackCell, des packs d’opérateurs supplémentaires, une collection d’armes Mastercraft et un pack GobbleGum, le tout pour le même prix que l’offre BlackCell.

Contenu et nouveautés de la Saison 1

Le Battle Pass de la Saison 1 de Black Ops 6 regorge de contenu varié, avec plus de 130 éléments déverrouillables pour les détenteurs de BlackCell. Parmi les nouveautés phares, on trouve :

Deux nouvelles armes gratuites :

Le SMG Saug (Page 3)

Le fusil d’assaut Krig C (Page 6)

Sev, l’opérateur vedette de cette saison, se dévoile avec quatre skins différents, dont certains exclusifs à BlackCell. D’autres opérateurs comme Bayan, Maya, et Bailey bénéficient également de nouvelles apparences.

Le Battle Pass propose une multitude de récompenses dans diverses catégories :

Catégorie Exemples de récompenses Armes Plans, accessoires, réticules, charmes, décalcomanies Cosmétiques Skins d’équipement, emblèmes, cartes d’appel, emotes, sprays Bonus Points CoD, jetons 2XP, Gobblegums

Les possesseurs de BlackCell bénéficient d’avantages supplémentaires, notamment sept skins exclusifs pour divers opérateurs et six plans d’armes uniques, enrichissant considérablement l’arsenal disponible.

Stratégies de progression et astuces

Pour tirer le meilleur parti du Battle Pass de Black Ops 6, voici quelques stratégies efficaces :

Gestion des jetons : Accumulez vos jetons de combat et utilisez-les judicieusement. Vous pouvez choisir de débloquer des récompenses spécifiques sur différentes pages sans nécessairement compléter chaque page.

Progression flexible : Profitez de la possibilité de débloquer de nouvelles pages sans avoir terminé les précédentes. Cela vous permet de cibler les récompenses qui vous intéressent le plus rapidement.

Optimisation BlackCell : Si vous optez pour l’offre BlackCell, exploitez sa capacité unique à débloquer n’importe quelle page du Battle Pass. Cela vous permet d’accéder immédiatement aux récompenses de fin de saison si vous le souhaitez.

Participation aux événements : Restez attentif aux événements de la Saison 1, particulièrement si vous avez BlackCell. Ces événements offrent des opportunités supplémentaires de gagner du contenu exclusif.

En adoptant ces stratégies et en exploitant pleinement les nouveautés du Battle Pass, les joueurs de Black Ops 6 peuvent maximiser leur progression et profiter d’une expérience de jeu enrichie tout au long de la Saison 1.