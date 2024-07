Les baleines du Pacifique rétrécissent : serait-ce un effet du changement climatique ?

Dans le silence des profondeurs marines, un triste phénomène se déroule lentement. La taille des baleines grises du Pacifique diminue de manière inquiétante, mettant en péril leur survie et leur reproduction.

Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, un phénomène inquiétant se profile, les baleines grises rétrécissent. Une étude révèle que ces majestueux mammifères marins ont vu leur taille diminuer de manière significative au cours des deux dernières décennies, soulevant des préoccupations quant à leur capacité à se reproduire et à survivre dans un écosystème en évolution rapide.

Quand les géants des mers rapetissent

Les baleines grises du Pacifique subissent une baisse de taille alarmante de 13 % en à peine deux décennies, révèle une étude récente mettant en lumière les conséquences du changement climatique sur ces mammifères marins. Cette réduction pourrait compromettre leur capacité à se reproduire et à survivre, impactant également leur système d'alimentation, alertent les chercheurs.

Publiée dans la prestigieuse revue Global Change Biology, l'étude se penche sur un groupe restreint d'environ 200 baleines grises du nord-est de l'océan Pacifique, considérées comme des « sentinelles de l'écosystème ». Évoluant près des côtes et se nourrissant dans des eaux moins profondes et plus chaudes que d'autres populations, ces cétacés présentent une stature plus petite et plus fine, les plaçant dans une condition physique moins favorable que d'autres groupes de baleines grises.

Désormais, la réduction de taille observée au cours des deux dernières décennies, révélée par le co-auteur de l'étude Kevin Bierlich lors d'une interview avec l'AFP, soulève des inquiétudes quant à un possible déclin imminent de la population. Une corrélation préoccupante entre ce phénomène et les perturbations du cycle des océans, induites par le changement climatique, a été établie, notamment en ce qui concerne les courants essentiels à la croissance du plancton, aliment principal des baleines.

Cette diminution impacte particulièrement la reproduction, menaçant la survie des jeunes individus de plus petite taille.

Les baleines grises du Pacifique en danger, leur taille diminue de façon alarmante

Les baleines grises du Pacifique ont donc subi une diminution de leur masse corporelle de 13 % entre les individus nés en 2000 et ceux nés en 2020 (soit une diminution d'environ 1,65 m sur des cétacés de 13 mètres). Les données ont été collectées à partir d'images de drones prises entre 2016 et 2022, permettant d'observer 130 baleines dont l'âge était estimé ou connu.

Cette réduction de taille est particulièrement marquée chez les femelles, qui étaient traditionnellement plus grandes que les mâles, mais font désormais la même taille.

Enrico Pirotta, chercheur et auteur principal de l'étude, souligne « l'importance de la taille chez les animaux en raison de son impact sur leur comportement, leur physiologie et leur cycle de vie ». Plus inquiétant encore, cette baisse de taille pourrait compromettre la reproduction des baleines et augmenter les risques de survie des jeunes individus plus petits.

Les chercheurs ont également établi un lien entre cette diminution de taille et les perturbations du cycle des océans causées par le changement climatique, en particulier les modifications des courants marins essentiels à la croissance du plancton, principale source de nourriture des baleines grises du Pacifique.