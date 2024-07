Baïnes : quels sont les 4 départements en alerte maximale ?

Chaque été, les baïnes provoquent de nombreuses noyades le long du littoral français. Alors que les vacances scolaires débutent ce samedi 6 juillet, les plages de quatre départements sont placées en alerte maximale en raison de ce phénomène. Les baigneurs sont donc invités à faire preuve de la plus grande prudence.

Alors que les vacances scolaires débutent ce week-end dans les trois zones de la France métropolitaine, les plages du sud-ouest du pays ont été classées à risque maximal vendredi et samedi pour le risque de baïnes, ces forts courants marins qui peuvent entraîner les baigneurs au large, ont annoncé jeudi les autorités. Les risques de noyades à cause des baïnes sont au plus haut ce vendredi et samedi sur les plages de quatre départements.

L'ensemble des plages des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de Gironde et de Charente-Maritime sont concernées, précise le centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité sud-ouest (COZ), qui appelle les nageurs à rester « entre les drapeaux des postes surveillés ». De leur côté, les préfectures conseillent aux vacanciers de privilégier les plages surveillées par les maîtres-nageurs et les sauveteurs.

Les nageurs devront donc redoubler de prudence sur les plages du littoral de ces quatre départements, afin d'éviter d'être emportés par les courants marins vers le large. Le week-end dernier, l’alerte maximale pour risque de courants de baïnes a été déclenchée par la préfecture de Nouvelle-Aquitaine sur le littoral du département de la Gironde.

Les baïnes sont responsables chaque été de plusieurs noyades

En gascon, « baïne » signifie petit bain. Les baïnes se présentent sous la forme de successions de cavités régulières ressemblant à des piscines naturelles situées sur le bas de la plage. Elles se forment entre la plage et un banc de sable, mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner le baigneur vers le large. Il est alors très difficile de rejoindre le bord et le baigneur risque de s’épuiser et de se noyer s’il tente de lutter contre le courant.

Dans son communiqué, publié le 27 juin dernier, Etienne Guyot, préfet de la Gironde, demande aux nageurs de se baigner dans les zones de baignade surveillées, de surveiller les enfants quand ils sont dans l'eau ou qu'ils jouent au bord de l’eau, de tenir compte de sa forme physique et de ne pas surestimer son niveau de natation. « Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité », martèle le préfet de la Gironde.

Les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades. En 2023, les baïnes ont causé la mort de 14 baigneurs sur le littoral atlantique, selon la préfecture maritime. Durant la dernière saison estivale, 6 baigneurs sont morts dans des baïnes dans la région Nouvelle-Aquitaine, rapporte Le Figaro. La saison 2024 a déjà connu une première victime le 14 avril au Cap-Ferret en Gironde. C'est un quadragénaire qui est mort en se baignant en dépit d'une alerte maximale.