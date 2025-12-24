Avis Orgasmeat : test et chronique du restaurant burger

Les amateurs de burgers XXL connaissent désormais cette enseigne provocante accessible uniquement via Uber Eats et Deliveroo. L’établissement appartient à la marque Not So Dark et multiplie les références érotiques dans sa carte. Le concept séduit par son audace visuelle avec des noms évocateurs : Threesome, Fournication ou encore le flagship Orgasmeat. Présent à Saint-Étienne, Rennes et Brest, ce fast-food virtuel ne propose aucune salle où s’installer. Les clients reçoivent leurs produits dans un emballage personnalisé aux illustrations suggestives, détail rare pour une petite structure. Cette chronique détaille l’expérience de dégustation du burger phare à six steaks, examine sa composition précise et confronte plusieurs retours terrain. Les tarifs pratiqués, le rapport qualité-prix et le modèle économique des cuisines fantômes seront également décryptés pour comprendre ce phénomène grandissant dans l’univers de la restauration livrée.

Présentation du concept et de la carte

L’enseigne revendique une identité décomplexée avec une thématique érotique assumée qui traverse toute sa carte. Le Threesome embarque trois steaks, le Fournication grimpe à quatre étages, tandis que le produit star Orgasmeat culmine avec six galettes de bœuf. Cette escalade carnivore se prolonge dans les accompagnements aux noms suggestifs : les frites se nomment Fines et performantes, les bouchées frites deviennent Bite Me. Chaque commande arrive dans un papier d’emballage illustré selon cette ligne directrice, une attention graphique inhabituelle pour une structure de cette envergure.

L’absence de point de vente physique distingue radicalement ce fast-food des établissements traditionnels. Impossible de franchir une porte, de s’installer à table ou d’observer la préparation en cuisine. L’expérience se limite strictement à la livraison via plateformes numériques. Not So Dark, propriétaire de la marque, s’inscrit dans la mouvance des dark kitchens qui transforme progressivement le paysage gastronomique français. Ces restaurants virtuels gagnent du terrain dans les métropoles comme dans les villes moyennes, redéfinissant les habitudes de consommation des Français qui privilégient désormais le confort domestique.

Composition détaillée du burger signature

Le flagship Orgasmeat se décompose précisément : un bun supérieur lisse, des oignons blancs, une sauce maison, six galettes hachées de soixante-dix grammes chacune, sept tranches de cheddar orange, quatre rondelles de cornichons aigres-doux et un pain inférieur brioché légèrement sucré. La technique des steaks smashés caractérise cette recette : les galettes de bœuf hachées s’écrasent à froid sur une plaque de cuisson brûlante à l’aide d’une presse métallique, adoptant une forme aplatie rappelant une crêpe.

Cette méthode produit des galettes fines aux bords croustillants, caramélisés par la réaction de Maillard. La simplicité domine dans l’assemblage : pas d’ingrédients exotiques, de sauces multiples ou de garnitures complexes. L’édifice mise sur l’accumulation de viande et de fromage plutôt que sur une sophistication gustative. Malgré les six étages de bœuf, l’épaisseur totale reste modérée comparée aux attentes suscitées par l’annonce d’un burger XXL. Les galettes fines occupent moins d’espace vertical que des steaks épais traditionnels, créant un décalage entre l’impression visuelle prometteuse et la réalité en bouche.

Les tarifs selon les villes

À Saint-Étienne durant l’année 2023, le menu La Totale combinant le burger six steaks et les frites s’affichait à 23,40 euros. Aucune boisson ne figurait dans cette offre, obligeant les clients à commander séparément leur rafraîchissement. À Rennes en novembre 2022, le burger XXL seul atteignait 19,90 euros. Ces écarts de prix reflètent les variations géographiques et temporelles, les plateformes de livraison ajustant régulièrement leurs grilles tarifaires selon les zones de chalandise et les périodes promotionnelles.

Ces montants placent l’enseigne dans la fourchette haute du marché des burgers livrés. La quantité de viande proposée justifie partiellement ces tarifs élevés : quatre cent vingt grammes de bœuf haché représentent un apport protéique conséquent. Néanmoins, l’absence systématique de boisson dans les menus constitue un choix commercial discutable. Les clients doivent acquérir séparément leur soda, leur eau ou leur bière, majorant la facture finale de trois à cinq euros supplémentaires. Cette politique contraste avec les pratiques habituelles du secteur où les menus intègrent généralement une boisson, même de petit format.

Test et dégustation : les avis des chroniqueurs

L’avis de Mimix42 à Saint-Étienne

Le chroniqueur attribue une note de 15/20 lors de sa dégustation du 6 avril 2023. Visuellement, le burger impressionne par son aspect massif et appétissant. La prise en main révèle pourtant une densité inférieure aux attentes : l’édifice ressemble davantage à un triple steaks qu’à un véritable six étages. Le cheddar se distingue positivement, fondant idéalement entre les galettes chaudes. La première bouchée évoque un Cheeseburger façon McDonald’s puissance six, avec une recette sobre évitant les excès d’ingrédients.

Les steaks archicuits sur les bords développent un croquant fumé caractéristique des techniques de smashing, procurant une texture agréable. La sauce maison manque néanmoins de puissance aromatique et de générosité dans son dosage. Les frites aromatisées aux herbes de Provence récoltent les éloges, parfaitement assaisonnées et croustillantes. Le rapport quantité-prix convainc pleinement : la sensation de satiété arrive rapidement, l’ensemble rassasiant largement les plus gros appétits. Mimix42 recommande l’expérience particulièrement aux affamés, malgré une perplexité persistante sur la dimension gustative.

L’avis de Hugo Murtas à Rennes

Le test rennais du 21 novembre 2022 débute par une commande dominicale à 19,90 euros, livrée en trente minutes. Malgré une protection épaisse, le burger transpire le cheddar et les graisses de cuisson dès son arrivée. Les six galettes se révèlent bien présentes, respectant la promesse marketing. Croquer dans cette épaisseur inhabituelle exige plusieurs tentatives avant d’englober tous les étages. Après quelques bouchées, Hugo Murtas ressent davantage la dégustation d’une boulette géante garnie de fromage que celle d’un burger structuré.

Le point noir majeur concerne la qualité de viande jugée moyenne comparée aux références du secteur spécialisé. Cette déception prend une dimension particulière vu la quantité de bœuf incorporée dans la recette. À l’inverse, le bun brioché légèrement sucré et la sauce maison récoltent des appréciations positives. Le bilan final s’avère décevant tant sur le plan gustatif que visuel, Hugo Murtas suggérant de tester par curiosité intellectuelle mais sans réel enthousiasme. La formule humoristique conclut : vous n’atteindrez pas l’orgasme, jouant sur la promesse marketing non tenue.

Le bilan des points forts et des faiblesses

Les convergences entre ces deux retours terrain dessinent un portrait nuancé. Du côté des atouts, la quantité de viande impressionne systématiquement avec ses six galettes représentant plus de quatre cents grammes de bœuf. Le cheddar fondant et abondant remplit parfaitement sa fonction. Les frites aux herbes de Provence constituent une excellente surprise gustative. Le bun brioché apporte une texture moelleuse appréciable, tandis que le rapport quantité-prix satisfait les gros mangeurs cherchant avant tout à être rassasiés.

Sensation de déjà-vu gustative avec des saveurs trop classiques

Qualité de viande moyenne selon plusieurs testeurs

Absence incompréhensible de boisson dans les menus

Sauce maison trop discrète manquant de caractère

Difficulté à manger un burger aussi épais sans perdre sa structure

L’enseigne convient particulièrement aux affamés privilégiant la quantité à la finesse gastronomique. Les amateurs de burgers recherchant l’excellence gustative, l’équilibre des saveurs ou l’originalité des recettes resteront probablement sur leur faim malgré la satiété physique. Le concept remplit correctement sa fonction première : nourrir copieusement à un prix acceptable, sans prétendre transformer l’univers des burgers premium.

Le modèle des cuisines fantômes derrière l’enseigne

L’établissement s’inscrit parmi les mille cinq cents dark kitchens recensées sur la plateforme Uber Eats en France. À Brest, l’UGS Café prépare les produits Orgasmeat depuis décembre 2022 parallèlement à ses plats traditionnels. Didier Uguen et Sofia Cawley-Delkadi pilotent cette double activité, exploitant déjà les burgers JFK depuis juillet. Not So Dark d’Alexandre Moréac commercialise ces marques, évitant ainsi les investissements en locaux dédiés et mutualisant le personnel ainsi que les matières premières.

Didier Uguen confirme que ce système aide considérablement les restaurants, leur permettant d’optimiser l’utilisation de leur cuisine durant les heures creuses. Il envisage d’accueillir d’autres marques virtuelles ou d’ouvrir une cuisine supplémentaire s’il trouve un local approprié, tout en restant attentif aux nuisances potentielles des livraisons pour le voisinage. Cette pratique courante dans l’univers des cuisines virtuelles permet de proposer les mêmes plats sous différentes enseignes, seuls les noms et l’emballage changeant réellement.