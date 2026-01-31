Aurélie Filippetti : qui est son compagnon actuel après Arnaud Montebourg ?

Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture sous François Hollande entre 2012 et 2014, a toujours suscité l’intérêt médiatique pour ses engagements politiques comme pour sa vie sentimentale. Diplômée de l’École normale supérieure, cette députée de Moselle devenue porte-parole du groupe socialiste à l’Assemblée nationale a connu plusieurs relations médiatisées. Après sa séparation avec Arnaud Montebourg en 2017, l’ancienne ministre a choisi une discrétion totale concernant sa situation amoureuse actuelle. Désormais directrice des Affaires culturelles de la ville de Paris depuis 2022, aucune relation publique n’a été révélée depuis cette rupture. Cet article retrace ses relations passées marquantes et sa volonté de protéger sa vie privée.

Sa relation tumultueuse avec Thomas Piketty et la bataille judiciaire

Avant ses relations médiatisées, Aurélie Filippetti a partagé la vie de l’économiste Thomas Piketty dans une histoire qui s’est mal terminée. En 2009, elle a porté plainte pour violences conjugales, une affaire médiatisée contre son gré qui a augmenté son sentiment de honte. Comme d’autres personnalités publiques confrontées aux violences, elle a longtemps gardé le silence. Thomas Piketty a reconnu les faits et a reçu un simple rappel à la loi en septembre 2009.

L’économiste s’est retourné contre elle en 2019 lors d’une conférence à Sciences Po Toulouse, l’accusant publiquement d’avoir été violente envers ses filles. Aurélie Filippetti a immédiatement porté plainte pour diffamation, refusant de laisser passer ces accusations infondées. Elle a obtenu gain de cause en septembre 2023 après une longue bataille judiciaire qu’elle a qualifiée d’extrêmement violente. Le tribunal a condamné Thomas Piketty à lui verser un euro symbolique de dommages et intérêts ainsi que 3500 euros de frais de justice. L’ancienne ministre a dénoncé l’omerta du milieu politique sur ces violences, soulignant qu’elle n’avait reçu que quelques témoignages de solidarité.

L’histoire d’amour avec Arnaud Montebourg et leur séparation

Aurélie Filippetti a partagé la vie d’Arnaud Montebourg, ancien ministre de François Hollande. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée Jeanne, née prématurée, et formaient une famille recomposée de cinq enfants. Leur grossesse a été révélée publiquement par Paris Match en juillet 2015 avec des photos volées lors de vacances en Grèce, ce qu’elle a vivement dénoncé.

Leur couple s’est séparé en 2017 après avoir traversé des difficultés ingérables, notamment liées à la campagne des primaires socialistes de 2016-2017 et à l’échec électoral de Montebourg. L’ancienne députée confiait au Monde se sentir cantonnée au rôle de porte-voix de son compagnon, sans pouvoir avancer pour elle-même. Les débuts de parentalité compliqués avec Jeanne et deux carrières politiques prenantes ont creusé un fossé impossible à combler. Arnaud Montebourg a retrouvé l’amour et s’est remarié en octobre 2021 avec Amina Walter, directrice générale déléguée d’un comparateur d’assurances en ligne.

Sa volonté de protéger sa vie privée après ses relations médiatisées

Entre 2011 et 2014, Aurélie Filippetti a vécu une relation atypique avec Frédéric de Saint-Sernin, ancien président du stade rennais et homme de droite passé par l’extrême droite. Cette liaison entre deux personnalités aux convictions politiques opposées a rapidement fait la Une après avoir été clandestine. Elle qualifiait cette situation de romanesque dans les colonnes du magazine Elle.

Après ces relations publiques et éprouvantes, l’ancienne ministre a fait le choix de la discrétion absolue concernant sa vie sentimentale. Aucune information sur un compagnon actuel n’est disponible publiquement. Elle semble avoir privilégié sa carrière, devenant directrice des Affaires culturelles de Paris en 2022 et rejoignant le mouvement de Raphaël Glucksmann en septembre 2025. Cette adhésion à Place Publique, un parti positionné sur une ligne social-démocrate et pro-européenne, marque une nouvelle étape dans son parcours politique après avoir été encartée chez Les Verts, le Parti socialiste et Génération.s.