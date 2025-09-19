Aurélie Casse et Stefan Etcheverry : le duo de la matinale BFMTV qui fait sensation

Dans le paysage audiovisuel français contemporain, Aurélie Casse et Stefan Etcheverry incarnent un duo emblématique qui a marqué les matinales télévisées. Leur collaboration sur BFMTV révèle une complémentarité professionnelle remarquable, particulièrement visible lors de leur présentation du Week-end Première. Ces deux journalistes ont transformé l’approche du journalisme télévisé grâce à leur style distinctif et leur engagement quotidien. Leur parcours respectif témoigne d’une passion commune pour l’information, tandis que les spéculations sur leur relation personnelle alimentent régulièrement les discussions. Leur discrétion exemplaire concernant leur vie privée constitue un modèle dans le milieu médiatique français.

Leur parcours professionnel et collaboration médiatique

Les débuts sur iTELE et l’arrivée chez BFMTV

Avant de former ce duo reconnu, Aurélie Casse et Stefan Etcheverry ont débuté leurs carrières respectives sur iTELE. Stefan officiait dans la matinale de Bruce Toussaint, présentant la chronique sportive avec un style pédagogique apprécié du public. Parallèlement, Aurélie animait la tranche d’information du soir, démontrant déjà son talent pour l’analyse politique et culturelle.

Journaliste Fonction iTELE Spécialité Stefan Etcheverry Chroniqueur matinale Sport et information générale Aurélie Casse Présentatrice soir Politique et actualité

La grève de l’automne 2016 marque un tournant décisif dans leur parcours. Ils rejoignent ensuite BFMTV où leurs talents complémentaires trouvent un nouveau terrain d’expression. Leur nomination pour succéder à Sandra Gandoin et Benjamin Dubois à la rentrée 2018 confirme la confiance de la rédaction.

Le lancement de « Week-end Première »

Leur mission consistait à dynamiser l’édition week-end de « Première édition », moins performante que l’édition semaine présentée par Christophe Delay et Adeline François. Cette responsabilité témoigne de l’ambition de la chaîne de transformer ses programmes matinaux.

Amélioration des audiences du week-end

Développement d’un style journalistique innovant

Renforcement de la dynamique d’équipe

Adaptation aux attentes du public contemporain

Le 7 octobre 2018 marque un événement historique : ils inaugurent les nouveaux locaux de BFMTV situés au sein de l’Altice Campus, face au ministère des Armées à Balard. Ils diffusent la première tranche d’information depuis le studio de 200m², symbolisant le renouveau de la plateforme.

Rumeurs de relation amoureuse et mystère de leur vie privée

Spéculations et complicité à l’antenne

Depuis leur première apparition commune en 2018, les spéculations sur une éventuelle relation amoureuse entre Aurélie Casse et Stefan Etcheverry alimentent les discussions. Leur complicité naturelle sur les plateaux télé suscite l’intérêt du public et des observateurs du paysage médiatique français.

Interview de 2015 évoquant une « idylle avec un journaliste » Échanges de regards complices pendant les émissions Rumeurs de mariage circulant régulièrement Publications énigmatiques sur les réseaux sociaux

En 2015, Aurélie avait mentionné dans une interview une relation avec un collègue journaliste, sans jamais révéler son identité. Cette déclaration continue d’alimenter les rumeurs, d’autant que leur présentation commune révèle une harmonie professionnelle remarquable.

Gestion exemplaire de leur discrétion

Leur capacité à préserver la frontière entre travail et personnel constitue une référence dans le milieu des célébrités françaises. Aucune déclaration officielle commune n’a jamais été formulée concernant leur relation, maintenant un mystère qui attire leurs collaborateurs et le public.

Aspect Approche publique Impact médiatique Vie privée Discrétion totale Respect du public Collaboration Professionnalisme Crédibilité renforcée

Leurs projets actuels dans le paysage médiatique français

Évolution de carrière et nouveaux défis

En septembre 2023, Aurélie Casse quitte BFMTV pour rejoindre France 5, prenant les commandes de « C l’Hebdo » après Ali Baddou. Marc-Olivier Fogiel, patron de la chaîne, lui rend hommage : « Ton talent est aujourd’hui éclatant ». Elle intègre également l’équipe de « C à vous » jusqu’en janvier 2024, diversifiant ses interventions télévisuelles.

Animation de « C l’Hebdo » sur France 5

Participation à « C à vous »

Développement de nouveaux formats d’émission

Renforcement de sa présence médiatique

Parallèlement, Stefan Etcheverry se renouvelle avec des interventions sur LCI et TF1, amorçant de nouveaux projets qui témoignent de son adaptation aux évolutions du secteur audiovisuel contemporain.

Perspectives d’avenir et nouveaux projets

Une rumeur persistante évoque une participation de Stefan à « Danse avec les stars », démontrant son impact au-delà du journalisme traditionnel. Cette diversification illustre la capacité des journalistes modernes à étudier différents formats de communication.

Projet Plateforme Genre C l’Hebdo France 5 Magazine hebdomadaire Interventions LCI LCI Information continue Danse avec les stars TF1 Divertissement

En 2025, ils multiplient les initiatives professionnelles, incarnant la nouvelle génération d’ambassadeurs du journalisme français. Leur gestion exemplaire de l’équilibre entre succès public et discrétion personnelle inspire de nombreux couples de professionnels des médias, constituant une référence dans leur domaine d’expertise.