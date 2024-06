Vers une augmentation des concentrations de Pollen ces prochains jours

Ces derniers jours, les orages ont été fréquents en France, soulageant momentanément les allergiques au pollen. Cependant, les prochains jours seront difficiles pour ces derniers. En effet, le retour du soleil va accentuer la concentration de pollens de graminées dans l’air.

Les graminées se multiplient sous l'effet de l'eau et quand les beaux jours reviennent, les plantes libèrent encore plus de pollen. Ce qui engendre un risque élevé d'allergie aux pollens de graminées. Un fléau qui concerne un tiers de la population adulte en France, et 20 % des enfants.

Après plusieurs jours de perturbations, la France renouera dès cette semaine avec un climat estival marquée par le retour du soleil et de la chaleur. Ces conditions estivales vont apporter une hausse des concentrations de pollens dans l'air. Dans sa dernière mise à jour, publié le 21 juin, le Réseau national de surveillance aérobiologie (RNSA) nous alerte sur le risque allergique pour la population face aux pollens.

Les pollens de graminées « seront de sortie avec des risques d'allergie qui resteront élevés presque dans tous les départements » lit-on sur le site du RNSA. « Le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison (plantain, orties (urticacées) et oseille) et pour les pollens de châtaignier, chêne et olivier. Les tilleuls sont en pleine floraison et peuvent provoquer des symptômes à leur proximité. Un conseil donc : ne restez pas sous un tilleul ! » ajoute l’organisme public français.

Le retour du soleil favorise une augmentation des pollens

Cette hausse de la concentration des pollens de graminées dans les airs est favorisée par le retour du soleil. En effet, l’arrivée cette semaine de l’anticyclone sur la France va apporter du soleil et donc l'émission de nouveaux pollens de graminées. Les pluies de ces dernières semaines et derniers mois ont favorisé une excellente croissance des graminées. Elles profitent donc du retour du soleil pour libérer leur pollen, parfois en très grande quantité.

Selon La Chaîne Météo, le retour du soleil et de la chaleur, bien que temporaire, vont faire exploser les concentrations de pollens de graminées avant une nouvelle légère baisse en fin de semaine prochaine, lorsque les pluies reviendront. Certes, les concentrations de pollens de graminées vont augmenter ces jours-ci avec le retour de la chaleur, mais elles s'annoncent toutefois un peu plus basses que ces dernières semaines.

Soyez particulièrement vigilants si vous êtes sensibles à ces pollens de graminées. Ainsi, comme l’explique la Chaîne Météo, les symptômes peuvent inclure des éternuements fréquents, des yeux qui piquent, des écoulements nasaux et des difficultés respiratoires, comme des crises d’asthme.

Quelques conseils à suivre si vous souffrez d’allergie au pollen :