Audrey Fleurot était-elle enceinte pendant le tournage de HPI ? Sa réaction et celle de son fils

La saison 4 de la série HPI diffusée sur TF1 a surpris les téléspectateurs avec une Morgane Alvaro enceinte. Cette grossesse inattendue du personnage principal a immédiatement soulevé des questions sur une possible grossesse de l’actrice Audrey Fleurot. Lors du festival Séries Mania à Lille en mars 2024, la comédienne a mis fin aux spéculations avec humour : « Non, j’étais enceinte et j’ai accouché hier ! » En réalité, Audrey Fleurot n’attendait pas d’enfant pendant le tournage. La transformation physique de l’enquêtrice à haut potentiel intellectuel relève uniquement des besoins scénaristiques de la fiction.

Les dessous techniques de la grossesse de Morgane Alvaro dans HPI saison 4

Pour incarner une Morgane Alvaro enceinte dans les nouveaux épisodes de la série phénomène de TF1, Audrey Fleurot a dû subir une véritable transformation quotidienne. La comédienne a porté une prothèse abdominale particulièrement visible à partir de l’épisode 5 de la saison 4. Cette métamorphose physique relevait d’un véritable défi technique pour l’équipe de maquillage et costumes du show télévisé.

L’actrice a décrit ce processus comme « une vraie galère » dans plusieurs interviews. La création d’un ventre réaliste nécessitait non seulement la prothèse abdominale mais aussi des ajustements au niveau de la poitrine pour maintenir des proportions crédibles. Le look emblématique et excentrique de Morgane Alvaro devait également s’adapter à cette nouvelle silhouette. Audrey Fleurot a confié au magazine Nous Deux : « Entre les faux ongles, les faux cils, les rajouts de cheveux, le faux ventre, les escalopes dans le soutien-gorge… En fin de journée, j’ai l’impression d’enlever 12 000 trucs qui ne sont pas à moi ».

« Maman est périmée » : la réaction amusante du fils d’Audrey Fleurot face au faux ventre

Lou, le fils de 9 ans d’Audrey Fleurot, a eu l’occasion de visiter le tournage de la série policière. Face au ventre factice de sa mère, le garçon s’est amusé à appuyer dessus, intrigué par cette transformation. Cette expérience a même éveillé chez lui le désir d’avoir un petit frère ou une petite sœur.

La réponse de l’actrice à son fils fut aussi directe qu’humoristique : elle s’est décrite comme « périmée » et ayant « suffisamment donné ». Elle lui a rappelé qu’il avait déjà la chance d’avoir un demi-frère et une demi-sœur. À 46 ans, la comédienne, en couple avec le réalisateur Djibril Glissant, a fait le choix de ne pas agrandir davantage sa famille, préférant se consacrer à ses projets cinématographiques et télévisuels.

Quand la fiction rejoint la réalité : les parallèles entre Audrey et Morgane

Audrey Fleurot a établi plusieurs similitudes entre sa propre expérience de maternité et celle de son personnage dans la fiction : « Quand j’étais enceinte, je l’ai su tard et j’ai continué à beaucoup travailler. Il y a des similitudes avec Morgane, qui n’a pas le temps de se regarder le ventre. »

Se décrivant comme « un peu hyperactive », l’actrice comprend parfaitement ce que signifie travailler intensément sans être à l’écoute de son corps

En 2016, elle était réellement enceinte pendant le tournage du film « L’Idéal » de Frédéric Beigbeder

Le réalisateur avait alors intégré sa grossesse au personnage, l’amenant à tourner une scène étonnante à sept mois de grossesse

Cette expérience passée l’a sans doute aidée à aborder avec plus de facilité la grossesse fictive de son personnage dans cette nouvelle saison de HPI, confirmant son talent pour mêler avec brio vie personnelle et carrière d’actrice.