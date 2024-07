Fan d'astronomie ? Voici le festival à ne pas rater cet été dans le Gers

Voyagez au cœur des étoiles et découvrez l'infini avec le festival d'astronomie de Fleurance, une expérience immersive à vivre sans tarder.

Les mystères infinis de l'univers et l'immensité de l'espace lors du 34ᵉ festival d'astronomie de Fleurance. Un évènement captivant et enrichissant qui vous invite à repousser les limites de la connaissance astrale. Découvrez les pépites célestes et les secrets de la lune lors de conférences passionnantes et vivez une expérience unique de rencontres et d'échanges au cœur de la communauté astronomique. Un voyage époustouflant au-delà des étoiles.

Festival d'astronomie de Fleurance, une plongée dans l'infini cosmique et l'émerveillement céleste

Le 34e festival d'astronomie de Fleurance, qui se déroulera du 2 au 9 août dans le Gers, s'annonce comme un évènement incontournable pour les passionnés d'astronomie. Cette semaine immersive et captivante offre une opportunité unique d'exploration et de découverte de l'univers, en mettant en lumière notre infime place dans sa dimension infinie.

Au cœur de cet évènement, se trouve une incroyable invitation à parcourir les mystères de l'espace. Avec ses centaines de milliards d'étoiles, notre galaxie nous plonge dans des distances vertigineuses telles que les 40 000 milliards de kilomètres qui séparent la seconde étoile la plus proche de nous. Ces chiffres astronomiques nous confrontent à l'immensité et à la complexité de l'univers, nous invitant à repenser notre perception de l'espace et du temps.

Le festival de Fleurance offre également une expérience d'émerveillement à travers les images époustouflantes captées par les télescopes spacieux. Des paysages cosmiques d'une beauté saisissante nous sont révélés, offrant une perspective unique sur la diversité et la grandeur de notre univers. Ces clichés, véritables œuvres d'art céleste, suscitent l'émerveillement et la contemplation.

Le festival de Fleurance se veut également un moment de sensibilisation écologique, en mettant en lumière les enjeux environnementaux auxquels notre planète est confrontée. Les observations depuis l'espace nous permettent de prendre conscience de la fragilité de la Terre et des actions nécessaires pour préserver notre environnement.

Enfin, cet évènement est une occasion privilégiée de rencontres, d'échanges et de convivialité entre chercheurs, passionnés et curieux. Les débats, dialogues et partages enrichissants permettent de cultiver la passion pour l'astronomie, d'apprendre ensemble et de tisser des liens autour de cette fascinante exploration de l'univers.

Les événements et dates clés à retenir

Le festival offre une programmation riche et variée, comprenant des conférences, des cours, des ateliers pratiques, du cinéma, des jeux et des soirées d'observation pour les adultes et les jeunes participants. Parmi les moments forts à ne pas manquer, on retrouve le célèbre Marathon des sciences qui se déroulera le samedi 3 août de midi à minuit, avec 12 conférences abordant le thème complexe de l'infini.

Également incontournable, le récent Marathon des transitions se tiendra le mercredi 7 août de midi à 20 heure, proposant 7 conférences sur les transitions nécessaires dans plusieurs domaines tels que l'eau, les forets, l'agriculture et la biodiversité. En clôture de cette journée, un débat animé avec des scientifiques en (rébellion) contre le manque d'action suite à leurs recommandations.

Enfin, un cycle de 5 conférences l'après-midi sera consacré à la Lune, permettant aux participants d'en apprendre davantage sur ce satellite naturel, sa formation, sa place dans la culture africaine, ses liens avec la Terre et les missions futures pour y retourner. Une occasion unique de plonger dans le monde passionnant de l'astronomie.

Fleurance 2024, une exploration scientifique captivante et immersive

La conférence de la nuit d'Arnaud Saint-Martin sur la nouvelle course à la Lune, qui s'inscrit dans le cadre du cycle (Nouvelles lumières) organisé par de jeunes doctorants. Des sujets originaux et passionnants, tels que la Prévision de pluie de fer sur une planète extra-terrestre ou Comment faire des frigos de l'espace, présentés avec rigueur et enthousiasme.

Explorez le thème captivant de (La vie ailleurs) lors des conférences nocturnes, qui mettent en lumière la découverte de nouvelles exoplanètes. Ne manquez pas les rendez-vous excluant de réflexion scientifique, tels que la conférence sur la littérature et l'astronomie par Isabelle Serca, ou encore celle sur l'agence sénégalaise d'étude spatiale dirigée par Maram Kaire. Plongez dans (Les dessous des images iconiques de l'espace) avec Sylvain Chaty et découvrez (Les secrets du Soleil) avec Miho Janvier, l'lauréate du Prix du livre astro 2024.



Participez aux nombreuses animations du (Village des Chnops), notamment le quiz, l'escape Game, les jeux mathématiques, l'atelier de fabrication de Chnops, ainsi que les expositions sur (Mo, assiette, ma planète) et (Les insectes au secours de la planète). Relevez le défi des rallyes des Chnops à pied à travers la ville de Fleurance et résolvez un Rubik's cube lors d'un atelier spécial à la librairie La Méridienne.

Au festival du film de Fleurance sur le thème (Transition, science et société), découvrez des films inédits de moins d'une heure, jugés par un jury présidé par Jean-Philippe UZAN. Un programme riche en animations, en rencontres et en découvertes vous attend du dimanche au vendredi à Fleurance. Préparez-vous à voir la science sous un nouvel angle et à vivre des moments uniques de partage et de savoir.

Le Festival astro-jeunes, une exploration unique pour les jeunes en Europe

Le Festival astro-jeunes, organisé par l'équipe de jeunes doctorants de l'Irap au sein de l'association Universciel et en collaboration avec le Festival et Instant Science, est une expérience inédite d'astronomie destinée aux jeunes à partir de 5 ans. À travers 5 niveaux d'âge et d'activités, les participants auront la chance de découvrir l'astronomie de manière ludique et éducative.

Des expériences uniques, telles que la réalisation d'une expérience embarquée dans un ballon stratosphérique et la simulation d'une mission spatiale, promettent des moments passionnants et enrichissants pour les jeunes passionnés d'espace.

Les soirées d'observation du ciel au Hameau des Étoiles à Fleurance et à la ferme des Étoiles à Mauroux offrent également des opportunités uniques d'exploration du cosmos, guidées par des animateurs qualifiés d'Instant Science.

Et en supplément, un spectacle musical exceptionnel au domaine du Saux-Neuf à Fleurance le samedi 10 août mettra en musique le thème du ciel et des étoiles pour clôturer la semaine en beauté. Une soirée de diner-spectacle sous les étoiles pour prolonger la magie du festival.

Si vous voulez y participer, pensez à réserver votre billet sur le site officie : Festival d'astronomie de Fleurance.