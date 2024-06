Les astéroïdes qui passeront près de la Terre en juin menacent-ils la Terre ?

Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'observer le ballet cosmique de gros astéroïdes passant près de notre planète, mais cette semaine, nous en aurons 2 à admirer.

Cette semaine promet d'être riche en événements célestes alors que 2 astéroïdes de taille significative joueront à proximité de notre planète. Un ballet cosmique fascinant se déroulera sous nos yeux, mettant en lumière à la fois la nécessité de surveiller notre voisinage cosmique et la complexité des interactions gravitationnelles qui régissent notre système solaire.

La Terre frôlée par les géants du cosmos

Deux gros astéroïdes vont frôler la Terre cette semaine, selon la NASA. Aucun des deux n'est une menace pour notre planète, mais l'un d'eux a été découvert il y a à peine une semaine, soulignant ainsi la nécessité d'améliorer notre capacité à détecter des objets potentiellement dangereux dans notre voisinage cosmique.

L'astéroïde 2024 MK, estimé entre 120 et 260 mètres, a été découvert le 16 juin 2024 et passera à proximité de la Terre le 29 juin. Il s'agit d'un géocroiseur de grande taille qui passera à moins de 290 000 km de la surface terrestre, soit environ 75 % de la distance entre la Terre et la Lune.

Deux gros astéroïdes passeront près de la Terre en toute sécurité cette semaine, un événement rare parfaitement synchronisé pour commémorer "la journée internationale des astéroïdes". L'astéroïde 2024 MK passera devant la Terre le 29 juin vers 13 h 45 UTC ( 15 h 45 France) . pic.twitter.com/1E6oq0cdFA — Eridan 🍀 #LAM (@ArgoHydra8) June 27, 2024

Même s'il n'y a aucun risque de collision avec la Terre, un astéroïde de cette taille pourrait causer des dégâts considérables en cas d'impact. Sa découverte une semaine avant son passage près de notre planète souligne l'importance d'améliorer notre capacité à détecter et à surveiller les objets géocroiseurs (NEO) potentiellement dangereux.

En raison de sa taille et de sa proximité, le 2024 MK sera observable dans un ciel sombre et dégagé le 29 juin à l'aide d'un petit télescope ou de bonnes jumelles pour les astronomes amateurs dans certaines parties du monde.

L'astéroïde (415029) 2011 UL21, un colosse sur une orbite inhabituelle

L'astéroïde (415029) 2011 UL21 est actuellement le visiteur le plus imposant de la semaine, avec un diamètre impressionnant de 2 310 mètres, le plaçant parmi les 1 % d'astéroïdes géocroiseurs les plus massifs connus. Malgré sa taille imposante, il ne représente pas une menace imminente pour la Terre, car il restera à une distance sécuritaire de plus de 17 fois celle de la Lune lors de son approche le 27 juin.

L'orbite inhabituellement inclinée de cet astéroïde autour du soleil est un phénomène rare pour un objet de cette taille, ce qui suggère des interactions gravitationnelles potentielles avec des planètes massives telles que Jupiter. En effet, Jupiter peut perturber la trajectoire des astéroïdes et les diriger vers des orbites terrestres, révélant ainsi l'importance de comprendre ces mécanismes.

L'astéroïde (415029) 2011 UL21 présente « une résonance 11:34 » avec la Terre, effectuant 11 révolutions autour du Soleil pour chaque 34 révolutions terrestres, correspondant à une période de 34 ans. Ce phénomène crée un motif cyclique fascinant dans la position de l'astéroïde par rapport à la Terre, offrant une perspective unique sur les mouvements célestes dans notre système solaire.

Apophis, un autre rendez-vous cosmique à ne pas manquer en Avril 2029

L'astéroïde 99942 Apophis s'apprête à frôler notre planète en avril 2029. Initialement source d'inquiétude pour les agences spatiales, Apophis a désormais captivé l'attention du monde entier, attirant les regards vers ce géocroiseur de l'espace.

Découvert il y a 20 ans, ce colosse céleste de près de 375 mètres de diamètre défiera les lois de l'orbite en approchant à seulement 31 600 km de la Terre, plus proche que de nombreux satellites en orbite. L'ESA qualifie cet événement de « l'un des plus rares de notre vie ».

Alors que toute menace d'impact a été écartée pour les 100 prochaines années, la vigilance reste de mise, car la trajectoire d'Apophis pourrait être perturbée par d'autres corps célestes, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'interaction avec notre monde.

Apophis nous rappelle la magnificence et la complexité de l'univers qui nous entoure. Une occasion unique de contempler la beauté et la puissance des forces célestes.