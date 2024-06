Un ascenseur pour aller dans l'espace : le projet chinois à 100 milliards de dollars

L'ascenseur spatial du futur pourrait bien devenir réalité plus tôt que vous ne le pensez. Un projet d'une grande envergure risque de voir le jour bientôt, rendant la conquête de l'espace plus accessible.

L'émergence d'un projet audacieux secoue le monde de l'exploration spatiale, défiant les limites de l'imagination et de la technologie. Des décennies de recherche et de développement convergent vers la réalisation d'un concept révolutionnaire, « l'ascenseur spatial ». Alors que les défis techniques et économiques se dressent tels des montagnes à escalader, des esprits innovants et audacieux se lancent dans la quête d'une porte d'entrée plus accessible et durable vers l'espace.

L'ascenseur spatial, le futur de l'exploration spatiale

L'ascenseur spatial, un concept révolutionnaire datant des années 1950, pourrait enfin voir le jour grâce aux efforts de la société Obayashi Corporation. Prévu initialement pour 2025, le projet a été repoussé à 2050 en raison de certains défis majeurs à relever.

Le principal obstacle à surmonter est la recherche du matériau idéal pour le câble qui reliera la Terre à l'orbite souhaitée. Les nanotubes de carbone semblent être la solution idéale sur le papier, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à en assembler une longueur dépassant les 60 cm. De plus, le câble devra être extrêmement résistant pour supporter les forces de tension et les conditions météorologiques difficiles telles que les orages et les tornades.

Malgré ces défis, le projet d'ascenseur spatial suscite un intérêt considérable en raison de son potentiel révolutionnaire en matière de voyages spatiaux. Il reste encore beaucoup à faire avant de voir un câble s'étendre jusqu'à l'espace, mais l'innovation et la persévérance des chercheurs laissent entrevoir des possibilités excitantes pour l'avenir de l'exploration spatiale.

En lieu et place des fusées, des véhicules électromagnétiques, connus sous le nom de « grimpeurs », pourraient être utilisés pour transporter des humains et des marchandises sans carburant, grâce à des sources d'énergie durables telles que l'énergie solaire. Cette technologie offre l'avantage de ne pas présenter de risques d'explosion.

Cependant, la réalisation d'un tel « ascenseur spatial » soulève de nombreux défis technologiques, en plus de nécessiter un investissement estimé à près de 100 milliards de dollars. Le câble nécessaire à sa construction pourrait ne devenir opérationnel qu'en 2050, selon les prévisions actuelles. Il est à noter qu'Obayashi Corporation, célèbre pour la réalisation de la Tokyo Skytree, une tour de radiodiffusion de 634 mètres inaugurée en 2012, est à la tête de ce projet ambitieux.

Ascensio, l'ascenseur spatial qui révolutionnera l'exploration de l'univers

Baptisé Ascensio, et récompensé par le grand prix du concours de la fondation Jacques Rougerie. Conçu par le talentueux architecte anglais Jordan-William Hughes, ce concept vise à offrir une solution plus durable et économique pour l'exploration spatiale.

L'innovation d'Ascensio repose sur une plateforme maritime mobile reliée par un câble à une station spatiale en orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres d'altitude. Cette approche permettrait de transporter des passagers et des cargaisons sans recourir à des fusées traditionnelles, réduisant ainsi les coûts et l'empreinte environnementale associés aux voyages spatiaux.

Bien que le projet nécessite encore de surmonter de nombreux défis technologiques, notamment en termes de résistance du câble reliant la plateforme au contrepoids, des avancées significatives ont déjà été réalisées dans le domaine des nanotubes de carbone. Des chercheurs chinois ont développé une nanofibre capable de supporter des charges impressionnantes, ouvrant ainsi la voie à de multiples possibilités pour l'ascenseur spatial.

L'ascension vers les étoiles avec Ascensio

Ce projet vieux de plus de 200 ans, qui vise à exploiter l'idée de l'ascenseur spatial imaginée en 1895 par Konstantin Tsiolkovsky. Ce concept consiste en une tour reliant la surface de la Terre à une altitude géostationnaire, permettant ainsi des voyages spatiaux sans l'utilisation de fusées traditionnelles.

En 2018, des chercheurs japonais de l'université de Shizuoka avaient expérimenté avec succès une version miniature d'un ascenseur spatial à bord de la station spatiale internationale (ISS). Ce prototype, composé de deux nano-satellites de 10 centimètres reliés par un câble de 10 mètres, avait réussi à effectuer des allers-retours entre deux satellites.

Cette initiative, promise à de nouvelles perspectives en matière de voyages spatiaux, ouvre la voie à une approche innovante dans le domaine spatial. Avec l'impulsion d'Ascensio, l'ascenseur spatial se positionne comme une solution alternative aux méthodes traditionnelles de lancement et marque le début d'une ère technologique dans l'exploration de l'espace.