Aryna Sabalenka : après la mort de son ex-compagnon, elle retrouve l’amour

En mars 2024, Aryna Sabalenka traverse une épreuve déchirante avec le décès tragique de son ex-compagnon Konstantin Koltsov à Miami. La numéro deux mondiale du tennis voit son cœur brisé par cette tragédie, elle qui avait déjà perdu son père en 2019. Pourtant, quelques mois plus tard, la championne biélorusse retrouve l’amour auprès de Georgios Frangulis, un entrepreneur brésilien qui devient son plus grand soutien.

Georgios Frangulis, le nouveau compagnon qui l’a soutenue dans l’épreuve

Georgios Frangulis entre dans la vie d’Aryna Sabalenka après la période la plus difficile de sa carrière. Cet entrepreneur brésilien de 35 ans a fondé en 2016 la marque de superfood Oakberry, dont il assure la direction générale. Diplômé en droit, il confie à Forbes en 2014 qu’il savait ne jamais exercer cette profession. « Ce que je voulais vraiment, c’était d’être un entrepreneur », déclare-t-il alors. Son entreprise signe notamment un partenariat avec l’écurie de Formule 1 Haas.

La tenniswoman biélorusse devient ambassadrice d’Oakberry et crée même un açaï bowl spécial pour la marque. Les rumeurs sur leur relation circulent pendant plusieurs semaines avant l’officialisation en avril 2024, deux mois après la morte de Koltsov. Dans les colonnes du magazine People, Sabalenka témoigne de son importance : « Il y a eu une période vraiment difficile où j’étais vraiment heureuse de l’avoir à mes côtés. Il a été mon plus grand soutien. »

Une histoire d’amour officialisée dans les paddocks de Formule 1

Le couple rend publique sa relation dans les paddocks de Formule 1, Georgios étant passionné de sport automobile. Aryna Sabalenka partage des photos sur ses réseaux sociaux depuis ces événements automobiles. Leur présence commune lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne marque cette officialisation médiatique. Le monde du sport professionnel découvre alors cette nouvelle histoire d’amour.

Frangulis accompagne régulièrement sa compagne lors des tournois de tennis. À Madrid puis à Rome, où la joueuse dispute la finale contre Iga Swiatek, il se trouve dans les tribunes. Après avoir perdu la balle de match à Rome, la championne n’hésite pas à adresser des remerciements à Georgios. Cette présence constante témoigne de l’engagement du couple et illustre l’importance du soutien mutuel dans leur relation, particulièrement visible lors des compétitions internationales.

Une vie partagée entre Miami et la Biélorussie

Le couple partage son quotidien entre Minsk et Miami, cette dernière constituant le camp de base de la joueuse. Georgios Frangulis vit à ses côtés en Floride. Dans une interview accordée à Tennis.com, Sabalenka exprime son enthousiasme pour Miami :

La beauté de la ville et ses nombreuses activités

Les excellents restaurants et les pizzas incroyables

L’atmosphère reposante et calme où chacun profite de la vie

La vie nocturne dynamique avec plages et clubs

Cette installation en Floride permet au couple de construire une vie stable tout en maintenant un lien avec les racines biélorusses de la tenniswoman, qui continue de briller sur les courts mondiaux.