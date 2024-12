Artisanat : les lampes dans le plus pur style ‘Alice au pays des merveilles’ qui triomphent à Saint-Sébastien

Saint-Sébastien, joyau de la côte basque espagnole, abrite un trésor artisanal unique. Dans le quartier de Gros, Maria Morelli, une artiste uruguayenne, transforme des objets vintage en véritables œuvres d’art lumineuses. Ses créations, inspirées de l’univers fantastique d’Alice au pays des merveilles, enchantent les habitants et les visiteurs de la ville.

L’atelier magique de Gipsy : où la vaisselle devient lumière

Maria Morelli, résidente du quartier de Gros à Saint-Sébastien, a toujours eu une passion pour le vintage et la réutilisation de matériaux. C’est aux côtés de son père qu’elle a développé cet amour pour la transformation d’objets anciens. Ensemble, ils ont commencé à créer des lampes uniques à partir de vaisselle vintage française, notamment de la porcelaine de Limoges.

L’artiste partage ses créations sur son compte Instagram @gipsyatelierdonosti, où elle explique : « Nous avons pensé que c’était une excellente idée de donner une nouvelle vie et un nouvel usage à la vaisselle que beaucoup de gens gardent sans but précis. » Cette démarche s’inscrit parfaitement dans une logique d’upcycling et d’économie circulaire, très appréciée actuellement.

Le processus de création de ces lampes féeriques comprend plusieurs étapes :

Sélection minutieuse de la vaisselle vintage Perçage délicat des pièces avec un outil spécial Assemblage artistique des éléments Installation du système électrique Finitions et tests de fonctionnement

Chaque lampe nécessite entre 15 et 20 heures de travail, selon sa taille et sa complexité. Maria souligne que chaque création est une amélioration par rapport à la précédente, grâce à l’expérience acquise au fil du temps.

Un succès lumineux dans la ville basque

L’engouement pour les créations de Maria Morelli ne se limite pas au monde virtuel. Son atelier-boutique, situé au 45 rue San Francisco dans le quartier de Gros, est devenu un véritable point d’attraction pour les amateurs d’objets uniques et magiques. On y trouve non seulement ses fameuses lampes, mais aussi une sélection pointue de vêtements vintage de seconde main.

La reconnaissance de son travail s’est concrétisée lors de la 8ème édition des Prix du Commerce de Saint-Sébastien. Gipsy Atelier a reçu une mention spéciale, saluant son approche atemporelle et son exemplarité en matière d’économie circulaire. Le jury a particulièrement apprécié la diversité des produits proposés et l’utilisation créative de matériaux pour concevoir de nouvelles pièces artisanales.

Voici un aperçu des réalisations de Gipsy Atelier :

Type de création Matériaux utilisés Temps de réalisation moyen Lampe de table Vaisselle vintage française 15-20 heures Suspension Porcelaine de Limoges 20-25 heures Lampadaire Mix de vaisselle et objets vintage 25-30 heures

L’art de l’illumination : entre défis et passion

La créativité de Maria Morelli ne connaît pas de limites. Parmi ses réalisations les plus mémorables, elle évoque une lampe gigantesque commandée par un restaurant. Ce projet, particulièrement délicat en raison de la fragilité des pièces, s’est révélé être un véritable défi. Sa réussite a procuré à l’artiste un sentiment de fierté et d’accomplissement immense.

Pour Maria, le secret de son succès réside dans l’amour qu’elle met dans chacune de ses créations. Elle affirme : « La clé pour se sentir épanoui est de faire les choses avec amour, et c’est ainsi que je travaille quotidiennement chez Gipsy. » Cette philosophie se reflète dans chaque lampe qu’elle conçoit, transformant de simples objets en véritables pièces de collection.

L’artiste ne se contente pas de créer des lampes standard. Elle adapte ses créations aux désirs de ses clients, ajoutant parfois des tulipes en verre pour parfaire l’esthétique ou laissant le choix final à l’acheteur. Cette flexibilité et ce souci du détail contribuent grandement à la popularité croissante de ses œuvres lumineuses à Saint-Sébastien et au-delà.