Ari Boulogne, fils illégitime d’Alain Delon retrouvé mort : ses enfants relancent l’affaire

Le décès d’Alain Delon en août 2024 n’a pas mis fin aux controverses entourant sa descendance. Ari Boulogne, fils présumé de l’acteur né de sa liaison avec Nico du Velvet Underground, avait été retrouvé mort en mai 2023. Ses enfants Charles et Blanche relancent aujourd’hui la bataille judiciaire pour obtenir la reconnaissance de paternité, compliquant davantage une succession déjà tumultueuse entre les héritiers légitimes.

La bataille judiciaire relancée par les héritiers d’Ari Boulogne

Le 12 juin 2025, Charles Boulogne (24 ans) et sa sœur Blanche (17 ans) ont saisi la chambre de la famille de la cour d’appel de Poitiers. Cette démarche juridique vise à poursuivre la procédure de reconnaissance de paternité initiée par leur père défunt. L’audience s’est déroulée à huis clos, témoignant de la sensibilité de l’affaire.

Application potentielle de la loi allemande, plus favorable

Opposition des avocats d’Anthony, Alain-Fabien et Anouchka

Absence de soutien du parquet général

Les enjeux juridiques portent sur l’application de la législation. La double nationalité d’Ari permettrait l’application du droit allemand, sans limitation temporelle, contrairement à la loi française limitant les demandes à dix ans. Le verdict attendu pour le 25 septembre 2025 pourrait ordonner un test ADN posthume sur la dépouille d’Alain Delon.

Le parcours tragique d’Ari Boulogne, enfant non reconnu

Une enfance entre deux familles

Né Christian Aaron Päffgen le 11 août 1962, Ari fut confié à Édith Boulogne, mère d’Alain Delon, malgré l’opposition de ce dernier. Cette grand-mère de substitution l’éleva à Bourg-la-Reine, en banlieue parisienne, lui offrant une stabilité familiale.

Naissance de la liaison entre Alain Delon et Nico Prise en charge par Édith Boulogne Adoption légale par Paul Boulogne en 1977 Acquisition du nom de famille Boulogne

En 1977, l’adoption par Paul Boulogne, second époux d’Édith, lui conféra légalement ce patronyme. Cette formalité juridique marqua définitivement son identité, loin de celle des enfants Delon légitimes.

La descente aux enfers et la mort

Rejoignant sa mère biologique Nico, Ari sombra dans la toxicomanie. Ils partageaient seringues et drogues, selon ses propres déclarations. Après le décès de la chanteuse en 1988, il enchaîna séjours psychiatriques et cures de désintoxication.

Partage de stupéfiants avec sa mère Nico

Hospitalisations répétées après 1988

Tentatives de sevrage multiples

Le 19 mai 2023, Ari Boulogne fut découvert mort dans son appartement rue Cambronne à Paris. Son corps en décomposition avancée témoignait d’une solitude dramatique. Sa compagne, placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger, avait découvert le décès vers quatre heures du matin.

Les implications pour la succession Delon

Cette nouvelle procédure menace de bouleverser la succession Delon, déjà source de conflits entre les trois héritiers légitimes. Alain-Fabien conteste le testament de 2022 favorisant sa sœur Anouchka, ainsi que la donation lui attribuant 51% de la société détenant les droits à l’image paternels.

Testament de 2015 : répartition équitable du patrimoine Testament de 2022 : Anouchka héritière unique du droit moral Donation 2023 : contrôle majoritaire d’Adid à Anouchka

Le patrimoine évalué à plusieurs dizaines de millions d’euros attise les convoitises. Une éventuelle reconnaissance de paternité d’Ari ouvrirait des droits successoraux à Charles et Blanche, redistribuant les cartes entre Anthony, Anouchka et Alain-Fabien.

Audience civile prévue le 9 mars 2026

Contestation des capacités mentales d’Alain Delon en 2022

Enjeux financiers considérables pour tous les héritiers

Cette bataille juridique posthume illustre la complexité des relations père-enfant au-delà de la mort, quand les non-dits familiaux ressurgissent devant les tribunaux.