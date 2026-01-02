Antoine Dupont se confie sur sa vie privée et sa vie amoureuse secrète

Le demi de mêlée français a longtemps cultivé le mystère autour de son intimité. Antoine Dupont, star incontestée du rugby hexagonal, préférait laisser parler ses exploits sur le terrain plutôt que d’évoquer sa vie sentimentale. Cette discrétion contrastait avec son statut de capitaine emblématique. En octobre 2024, il affirmait catégoriquement son célibat dans Les Rencontres du Papotin. Pourtant, quelques mois plus tard, le rugbyman officialisait son idylle avec Iris Mittenaere. Cette nouvelle relation provoque des réactions contrastées, certains proches s’inquiétant de cette surexposition médiatique inhabituelle dans l’univers ovale.

Sa relation médiatisée avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere

Une idylle révélée au printemps 2025

Paris Match confirmait en mars 2025 la relation amoureuse entre le joueur toulousain et l’ancienne Miss Univers 2016. Des clichés exclusifs dévoilaient leur complicité évidente. Leur histoire aurait débuté peu après sa blessure au genou lors du match contre l’Irlande le 8 mars. Iris Mittenaere accompagnait Antoine à Toulouse pour son opération des ligaments croisés, occasion rêvée pour rencontrer ses parents. Le couple multipliait ensuite les apparitions remarquées : Festival de Cannes en mai, Roland-Garros, Grand Prix de Monaco, événement sportif en Italie fin août.

Le magazine qualifiait ce duo ultramédiatisé de couple le plus sexy du printemps. Leurs sorties parisiennes et genevoises alimentaient régulièrement la rubrique people. Cette visibilité marquait un tournant dans la stratégie habituelle du capitaine des Bleus, réputé pour sa pudeur.

Des vacances discrètes loin des projecteurs

Malgré leur surexposition, Antoine et Iris privilégiaient des moments intimes à Saint-Tropez et Canet-en-Roussillon. Ces escapades côtières témoignaient de leur recherche d’authenticité, loin de l’agitation parisienne. Le rugbyman tentait ainsi de préserver une sphère privée, équilibrant apparitions officielles et moments discrets avec sa compagne.

Les inquiétudes de son entourage face à cette surexposition

Un staff préoccupé par l’impact médiatique

Le staff de l’équipe nationale s’interrogeait sur les conséquences de cette médiatisation. Certains proches confiaient leur malaise : « L’ovalie n’a pas l’habitude des couples bling-bling et du show-off ». Ces observateurs craignaient que le côté privé n’interfère avec sa carrière, le détournant de ses objectifs rugbystiques. La figure politique Marine Tondelier et sa fortune illustre comment certaines personnalités publiques gèrent différemment leur exposition médiatique.

Les réseaux sociaux bruissaient de critiques, reprochant au joueur du Stade toulousain d’apparaître davantage dans les rubriques people qu’à l’entraînement.

Le phénomène de Dupont bashing sur les réseaux

Ugo Mola, entraîneur toulousain, défendait fermement son capitaine. Il rappelait qu’Antoine respectait scrupuleusement sa rééducation au club, comme tous les blessés. Les joueurs indisponibles plus de six semaines effectuent souvent des soins dans des centres étrangers, procédure standard. Fabien Galthié exprimait sa confiance totale : « Il n’a pas réalisé ce parcours extraordinaire par hasard ».

D’une vie amoureuse secrète à l’affirmation de son célibat

Ses déclarations franches en octobre 2024

Dans Les Rencontres du Papotin sur France 2, Antoine affirmait catégoriquement être célibataire. Face à Berivan, il précisait n’avoir ni copine ni copain. Cette émission originale donnait la parole à des journalistes porteurs de troubles autistiques, garantissant des questions directes. Il profitait de l’ambiguïté du terme « copain » pour aborder l’homophobie sportive.

Les relations mystérieuses du passé

Durant le confinement 2020, il évoquait une relation amoureuse sur France Info. Fin 2023, après la Coupe du monde, des photos le montraient en Indonésie avec une femme non identifiée. Un baiser en tribunes lors du tournoi mondial alimentait les spéculations.