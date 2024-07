Les Antilles françaises en guerre contre une algue polluante

Dans les Antilles françaises, la vie est un rêve tropical, mais, ces derniers temps, l'éclat des îles est noirci par la prolifération de mystérieuses algues brunes : les sargasses. Face à l’ampleur des dégâts, les autorités locales ont décidé de prendre les choses en main.

Dans un récent reportage, le magazine GEO affirme que pour les Antilles françaises, ainsi que pour le Mexique, le Costa Rica et Saint-Domingue, la situation est urgente. Bien que les sargasses, ces algues brunes, aient toujours existé, les scientifiques ont observé une augmentation significative de leur présence dans l'océan au cours des dix dernières années. Ces algues proviennent notamment des embouchures des fleuves Congo, Mississippi et Amazone.

Parmi les principaux responsables de la prolifération de ces algues polluantes, on trouve les nitrates utilisés comme engrais dans l’agriculture et le réchauffement de l’océan dû au dérèglement climatique, lit-on dans le reportage de GEO. D’une année à l’autre, les volumes varient, et comme il est difficile de prévoir avec précision la quantité d’algues qui vont déferler, il est impossible de mettre en place une filière de valorisation.

Le problème, désormais d'ampleur internationale, est au centre de négociations diplomatiques visant à coordonner la lutte contre ce fléau et à lui donner un statut juridique. En mer, les sargasses abritent une biodiversité incroyable, selon les chercheurs. Cependant, près des côtes, elles étouffent la vie sous-marine en empêchant l'oxygène de circuler. Sur terre, l'arsenic et les métaux lourds qu'elles accumulent dans l'océan s'infiltrent dans les sols.

Des filets pour « chasser » les algues polluantes

Jusqu'à présent, les plages des Antilles françaises étaient nettoyées à la pelle mécanique, une méthode obsolète causant plus de dégâts que de bienfaits, selon les autorités locales. Les engins retirent plus de sable que d'algues, creusant des plages déjà érodées par la montée du niveau de la mer et détruisant parfois les habitats naturels d'espèces animales, rendant impossible la nidification des tortues de mer.

Une fois ramassées, les algues sont épandues sur des parcelles, formant des amas parfois hauts d'un mètre, alors que les recommandations sanitaires préconisent de ne pas dépasser 20 centimètres. La commune de Capesterre, qui concentre en moyenne "jusqu'à 40 % des échouages de la Guadeloupe", selon Sylvie Gustave-dit-Duflo, vice-présidente de la région, a donc décidé d'expérimenter les fameux filets déviants.

C’est l’entreprise martiniquaise Filet Drom qui fabrique, pose et entretient ces filets. « Je suis marin pêcheur. Alors, quand j’ai compris que les sargasses entravaient l’activité de pêche, en 2011, je me suis mis à l’eau. Je me suis dit qu’on fabriquait déjà des filets à langoustes, à poissons, à lambis [un coquillage]. Je ne voyais pas pourquoi on ne pourrait pas inventer des filets à sargasses » explique Alexis de Jaham, le capitaine de la barge à l’œuvre à Marie-Galante, et patron de l’entreprise.

La méthode des filets à sargasses qui a fait ses preuves a été adoptée dans plusieurs sites des Caraïbes, comme à Antigua ou en Martinique. Une fois déviées ou bloquées derrière un filet, les algues sont ramassées à l’aide du Sargator, un bateau-tapis qui permet de les collecter. Elles sont ensuite mises à sécher sur une barge, puis renvoyées au fond de la mer sous forme de poudre.