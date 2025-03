Annie Cordy : « La bonne du curé », célèbre chanson disponible en CD, vinyle et karaoké

Annie Cordy a marqué l’histoire de la chanson française avec son tube incontournable « La bonne du curé ». Sortie en 1974, cette ritournelle irrévérencieuse et festive s’est écoulée à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde. Son succès fulgurant en a fait un véritable phénomène musical, propulsant l’artiste belge au sommet de sa carrière.

Les paroles et la musique de « La bonne du curé »

Charles Level a signé les paroles de ce tube, tandis qu’Antoine Montoya en a composé la mélodie entraînante. Le texte raconte les aventures cocasses d’une bonne d’église faisant des bêtises derrière le lieu saint. L’accent campagnard prononcé ajoute une touche d’humour supplémentaire à cette chanson devenue culte. Le refrain emblématique « Dieu me pardonne j’suis la bonne du curé » résonne encore dans toutes les mémoires.

Les paroles, empreintes d’une ironie mordante, critiquent avec malice les cantiques religieux en les comparant aux chansons de Claude François. Cette audace lyrique exprime le désir de la protagoniste de s’amuser et danser, loin des contraintes ecclésiastiques. Ce mélange détonnant d’irrévérence et de gaieté a contribué à faire de « La bonne du curé » un classique kitsch de la variété française des années 70.

Les différentes versions et reprises de « La bonne du curé »

Le succès initial d’Annie Cordy a inspiré de nombreux artistes à reprendre ce titre phare. Parmi les interprétations les plus marquantes, on peut citer :

Sacha Distel en 1975

Karen Mulder pour les Enfoirés en 1999

Yannick Noah lors d’un concert à Bruxelles en 2007

Annie Cordy elle-même a enregistré une version techno de son tube, démontrant la capacité de la chanson à traverser les époques et les styles musicaux. En 1999, le 45 tours original a été réédité en CD single, offrant aux fans une nouvelle opportunité de posséder ce morceau emblématique.

Aujourd’hui encore, « La bonne du curé » reste disponible sur divers supports, du CD au vinyle en passant par le karaoké. Cette pérennité témoigne de l’impact durable de ce succès sur la culture populaire française. La chanson continue d’animer les fêtes et de faire danser les générations, perpétuant de ce fait l’héritage musical d’Annie Cordy et son talent inégalé pour créer des tubes énergiques et positifs.