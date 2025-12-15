Anne Pingeot : que devient la mère de Mazarine depuis François Mitterrand

Anne Pingeot, conservatrice au musée d’Orsay aujourd’hui retraitée, demeure une figure de discrétion absolue depuis le décès de François Mitterrand en janvier 1996. Compagne secrète du président pendant trente-deux années et mère de Mazarine Pingeot, elle n’a jamais refait sa vie avec un nouveau compagnon. Cette historienne de l’art spécialisée dans la sculpture du XIXe siècle continue de résider dans le 6ème arrondissement parisien, fidèle à ses habitudes et à sa passion pour les livres. Sa vie actuelle oscille entre souvenirs d’une passion amoureuse hors norme et transmission familiale auprès de ses petits-enfants.

Sa vie quotidienne rue Jacob, entre livres et vélo

L’appartement de la rue Jacob constitue le sanctuaire d’Anne Pingeot depuis des décennies. Ce logement tapissé de livres, acheté à crédit avec François Mitterrand à l’époque de leur relation clandestine, reflète sa passion intellectuelle intacte. À soixante-sept ans en 2021, elle perpétue ses rituels quotidiens, traversant toujours Paris à vélo comme lorsqu’elle se rendait au musée d’Orsay. Cette habitude obligeait autrefois les policiers chargés de sa sécurité à adopter le même mode de transport.

Elle vit seule, sans compagnon connu publiquement depuis le décès du président. Son environnement préservé témoigne d’une existence vouée à la culture et aux souvenirs. Sa collection d’albums annotés et sa correspondance constituent son trésor personnel. La situation financière modeste d’Anne la contraint parfois à louer la maison de Gordes, construite sur un terrain voisin de celui des Soudet. Cette propriété provençale demeure néanmoins un lieu de rassemblement familial privilégié.

Son rôle de grand-mère auprès des enfants de Mazarine

Anne Pingeot endosse désormais le rôle de grand-mère auprès d’Astor, Tara et Marie, les trois enfants de Mazarine issus de son premier mariage avec Mohamed Ulad-Mohand. Ces moments partagés représentent une nouvelle dimension dans sa vie familiale. La maison de Gordes accueille régulièrement ces retrouvailles intergénérationnelles, comme lors des séjours de début janvier. Ce lieu chargé d’histoire permet une transmission mémorielle essentielle.

La relation complice entre la mère et la fille s’enrichit de cette expérience partagée de la maternité. Mazarine Pingeot, professeure agrégée et écrivaine, vit aujourd’hui avec son second époux Didier Le Bret dans un appartement-loft du 11ème arrondissement parisien. Cette belle famille recomposée intègre également les trois enfants du diplomate issus d’une précédente union.

Une famille recomposée élargie

Le mariage de Mazarine avec Didier Le Bret en mars-avril 2017 à la mairie du 11ème arrondissement a marqué une nouvelle étape familiale. Diplomate de douze ans son aîné, passé par Moscou, Vilnius et New York, il fut coordinateur national du renseignement sous François Hollande. La présence symbolique de l’ancien président et de Julie Gayet témoignait des liens maintenus avec le monde politique. Anne Pingeot accueille cette configuration moderne après avoir vécu elle-même une situation non conventionnelle pendant des décennies.

Ses retours discrets sur la tombe de François Mitterrand

Anne refuse systématiquement de se rendre au cimetière de Jarnac les 8 janvier par détestation des curieux. Elle préfère s’y recueillir seule, dans l’intimité, quand elle le décide. Les obsèques de janvier 1996 restent un souvenir douloureux. Danielle Mitterrand avait initialement refusé leur présence avant que Jean-Christophe et Gilbert n’imposent la réunion des deux familles. Protégée par une fine mantille noire, elle avait vécu cette unique rencontre au cimetière avec dignité.

Sa relation actuelle avec la famille Mitterrand officielle

Les rapports entre Anne Pingeot et la famille officielle demeurent limités depuis 1996. Chacun a poursuivi sa route séparément après le décès de Danielle Mitterrand. Les fils du président avaient facilité leur présence aux obsèques malgré l’opposition maternelle initiale. Anne n’a jamais revendiqué de place dans l’héritage politique ou symbolique de Mitterrand, respectant le pacte de discrétion observé durant trente-deux ans.