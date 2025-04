Anne-Elisabeth Lemoine : qui est son compagnon ? Découvrez la vie de couple de l’animatrice

Anne-Elisabeth Lemoine, animatrice phare du talk-show C à vous diffusé sur France 5, maintient une discrétion remarquable concernant sa vie privée. La présentatrice, connue pour sa spontanéité et son professionnalisme, partage sa vie avec Philippe Coelho depuis plus d’une décennie. Ce couple, formant une famille recomposée, équilibre quotidiennement vie professionnelle intense et responsabilités familiales. Analysons qui est réellement le compagnon d’Anne-Elisabeth Lemoine et comment s’organise leur vie à deux.

Philippe Coelho, l’architecte discret qui partage sa vie depuis 2012

Une rencontre sur un plateau de télévision

Le destin a réuni Anne-Elisabeth Lemoine et son compagnon Philippe Coelho dans un contexte professionnel inattendu. Leur première rencontre s’est déroulée sur le plateau de « La Nouvelle Édition » où elle officiait comme joker. Malgré des personnalités diamétralement opposées, le coup de foudre fut immédiat entre l’animatrice et l’architecte. Leur union s’est officialisée par un mariage en 2012, suivi par la naissance de leur fils Vasco le 13 juin 2013. Cette rencontre, comparable à ces moments magiques qu’on observe parfois dans les tribunes de Roland-Garros, a transformé leur existence.

Un homme qui fuit les projecteurs

Contrairement à la personnalité médiatique de Lemoine, Philippe Coelho cultive une discrétion absolue. Cet architecte de profession établit une frontière stricte entre vie professionnelle et sphère personnelle. Sa volonté de rester éloigné des médias est telle que nombreux collègues ignoraient son mariage avec la présentatrice de C à vous. Il refuse catégoriquement « de voir la télé entrer dans sa vie sociale » et transmet ses racines culturelles en parlant portugais à leur fils Vasco, comme un précieux héritage familial.

Une vie de famille recomposée entre complicité et organisation

Les « trois hommes » d’Anne-Elisabeth

La famille d’Anne-Elisabeth Lemoine comprend:

Arthur, son fils aîné né en 2004 d’une précédente relation

Vasco, le fils qu’elle partage avec Philippe Coelho

Son mari, le discret architecte

La complicité entre Arthur et son beau-père s’est construite notamment autour d’une passion commune pour le football portugais. La présentatrice évoque souvent tendrement ses « trois hommes à la maison », formant un cocon familial solide malgré les rumeurs ayant un temps associé son nom à celui de Bertrand Chameroy, son chroniqueur dans C à vous.

L’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale

L’organisation quotidienne du couple repose sur une répartition équilibrée des responsabilités. Pendant qu’Anne-Elisabeth anime son émission en fin de journée, Philippe s’occupe des enfants. Cette maman dévouée avait précédemment connu une relation tumultueuse avec l’humoriste Mustapha El Atrassi, relation qui s’était terminée par une plainte pour violences conjugales. Aujourd’hui, malgré quelques désaccords domestiques que l’animatrice qualifie de quotidiens, le couple travaille souvent en parallèle après le dîner, chacun dans son domaine, et s’échappe occasionnellement pour des vacances familiales au Portugal.