Anne-Élisabeth Lemoine : mariage, mari et vie amoureuse de l’animatrice

Anne-Élisabeth Lemoine incarne l’une des figures les plus appréciées de la télévision française. L’animatrice de C à vous sur France 5 cultive une discrétion remarquable concernant sa vie personnelle, ce qui attise d’autant plus la curiosité du public sur son mariage et sa vie amoureuse. Depuis plus d’une décennie, la présentatrice partage sa vie avec Philippe Coelho, un architecte avec qui elle a fondé une famille recomposée harmonieuse. Bien que réservée sur son intimité, l’animatrice se livre parfois à quelques confidences touchantes sur son couple et sa vie de famille, révélant une femme épanouie loin des projecteurs.

Philippe Coelho, l’époux architecte qui fuit les projecteurs

Philippe Coelho exerce la profession d’architecte et possède des origines franco-portugaises qui enrichissent son identité. Ce mari discret maintient volontairement une distance respectueuse avec l’univers médiatique de son épouse, préférant demeurer en retrait du showbiz. Sa philosophie consiste à cloisonner rigoureusement sa vie professionnelle de la célébrité de sa compagne, au point que nombre de ses collègues ignorent l’identité de sa femme. Philippe ne regarde jamais C à vous, choix qui convient parfaitement à Anne-Élisabeth. Il joue un rôle précieux en aidant l’animatrice à décrocher complètement du travail une fois rentrée. Selon les déclarations de sa femme, cet époux érudit travaille dans la finance et « disserte chaque fois qu’il ouvre la bouche », suscitant son admiration constante.

Un mariage discret et une famille recomposée harmonieuse

L’union célébrée en 2012 s’est déroulée dans l’intimité familiale, marquée par la simplicité et l’émotion plutôt que l’apparat. Cette cérémonie privée reflétait leur volonté commune de cultiver l’authenticité relationnelle. Le couple forme une famille recomposée avec Arthur, né en 2004 d’une précédente relation d’Anne-Élisabeth, et Vasco, leur fils commun né le 13 juin 2013. Philippe assume un rôle paternel actif et bienveillant dans l’éducation des deux garçons, créant une atmosphère sereine loin de l’agitation médiatique. L’animatrice de France 5 reste constamment disponible pour ses enfants, même pendant ses émissions, gérant parfois des appels familiaux lors des coupures publicitaires. Elle décrit avec humour sa tendance à tout contrôler, se comparant à quelqu’un « au volant d’un hors-bord avec trois skieurs nautiques derrière ».

Les rares confidences amoureuses d’une femme « amoureuse comme une gamine »

Lors d’un passage mémorable face à Robbie Williams en janvier 2025, Anne-Élisabeth a livré des déclarations touchantes sur ses sentiments, confiant être « amoureuse comme une gamine » avec « l’impression d’avoir 14 ans » sentimentalement. Elle évoque le soutien indéfectible de Philippe qui l’a « toujours soutenue » et dont elle apprécie particulièrement l’intelligence remarquable. Avec humour, elle décrit les petites querelles domestiques, Philippe étant parfois « râleur pour des détails » tout en conservant un amour constant. Dans une interview accordée à un hebdomadaire, elle a réagi avec amusement à la curiosité du public concernant l’identité de son mari, faisant référence au film Barbie pour souligner qu’elle préférerait que les internautes s’intéressent davantage à ses projets professionnels. L’actualité matrimoniale des personnalités publiques suscite régulièrement l’attention médiatique. Les rumeurs concernant une supposée romance avec le chroniqueur Bertrand Chameroy ont été formellement démenties, ce dernier étant marié depuis 2019.