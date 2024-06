Ces animaux arrivent à prévoir les hausses de température 

Quand les animaux devancent les caprices du temps, une histoire surprenante de prédictions météorologiques.

Des experts australiens révèlent une découverte surprenante concernant les prédictions météorologiques effectuées par des animaux aussi étonnants que perspicaces. En anticipant les jours les plus chauds de l'été, ces adorables marsupiaux adaptent leur température corporelle de manière extraordinaire, prouvant ainsi leur incroyable capacité à sentir les changements climatiques imminents. Cette stratégie de survie naturelle, bien que remarquablement efficace, soulève des inquiétudes quant aux dangers potentiels que pourrait entraîner le réchauffement climatique pour ces animaux.

D'après une étude récente menée par des chercheurs australiens pour la revue Conservation Physiology, ces adorables marsupiaux seraient capables d'anticiper les journées les plus chaudes de l'été. Sous la houlette de la Dr Valentina Mella, une colonie de koalas a été observée avec attention en 2019 dans la région de Nouvelle-Galles du Sud, au cœur de l'Australie. Ces petits mammifères, habitués à maintenir une température corporelle stable autour de 36,3 °C, ont démontré une surprenante capacité d'adaptation en prévision des épisodes de chaleur, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 2,4 °C (33,9-38,7 °C).

