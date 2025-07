Ana Riera est-elle enceinte ? Rumeurs et réactions de la danseuse de DALS et d’Adil Rami

Les réseaux sociaux et certains médias bruissent de rumeurs concernant une possible grossesse d’Ana Riera, la talentueuse danseuse professionnelle de Danse avec les stars. Son duo remarqué avec Adil Rami lors de la saison 14 de l’émission phare de TF1 a captivé le public et alimenté les spéculations. Leur complicité sur le parquet de danse intrigue les fans qui s’interrogent sur la nature de leur relation et sur l’éventuelle attente d’un heureux événement par la partenaire du footballeur. Faisons le point sur la situation personnelle d’Ana Riera, sa relation professionnelle avec l’ancien champion du monde et les rumeurs qui entourent la jeune femme.

La vérité sur la situation personnelle d’Ana Riera : est-elle réellement enceinte ?

Contrairement aux rumeurs persistantes, Ana Riera n’est pas enceinte selon les informations disponibles à ce jour. Ces spéculations infondées font partie des nombreuses conjectures qui circulent régulièrement autour des participants de l’émission Danse avec les stars. La réalité de sa vie sentimentale est bien différente des on-dit. La danseuse partage sa vie avec Arthur Eychenne, un maroquinier talentueux, et non avec son partenaire de danse de salon. Elle a d’ailleurs clarifié sa situation amoureuse sur Instagram en déclarant : « Mon chéri, c’est Arthur Eychenne, un maroquinier de talent. Il surfe super bien, il a une moto qui va vite, des tatoos, il sait jouer mes morceaux préférés à la guitare et surtout, il est intelligent. En fait, il est parfait. » Avant cette relation, Ana avait partagé une histoire d’amour avec Anthony Colette, également danseur professionnel de l’émission, mais ils ont su préserver de bons rapports après leur séparation.

Un duo complice et performant : Ana Riera et Adil Rami dans DALS

Sur le parquet, Ana Riera et Adil Rami forment un binôme particulièrement complice qui a impressionné tant le public que le jury. Leur relation professionnelle, souvent qualifiée de fraternelle, a été marquée par des performances remarquables tout au long de la compétition. Leur tango argentin sur Skyfall a notamment valu au sportif le premier 10/10 de la saison, décerné par Mel Charlot. Des rumeurs de mésentente ont pourtant circulé, mais le footballeur a rapidement démenti sur Twitch : « Avec Ana, ça se passe très très bien, surtout moi, je m’embrouille pas. Je m’embrouille jamais, c’est elle la boss, c’est elle qui doit m’apprendre et qui doit me diriger et moi je respecte. » Le duo a terminé à la troisième place de l’aventure, aux portes de la finale. Le prime final a consacré Lénie Vacher et Jordan Mouillerac, vainqueurs avec 69% des votes.

Le parcours d’Ana Riera : une danseuse déterminée au-delà des rumeurs

Originaire de Marseille et âgée de 27 ans, Ana Riera incarne la persévérance dans l’univers de la danse. Son intégration à l’équipe de danseurs professionnels de DALS s’est concrétisée lors de la saison 13, après sa victoire au casting « Qui dansera avec les stars ? » sur TF1+. Sa détermination est d’autant plus admirable qu’elle avait essuyé un refus trois ans auparavant. Son parcours comprend :

Des débuts dans la danse à 17 ans dans une école fréquentée également par Christophe Licata

Une approche perfectionniste caractérisée par « le feu, l’énergie et l’amour »

Une première participation au show télévisé avec l’humoriste Roman Doduik

Lors de cette première expérience dans l’émission de danse, des rumeurs de romance avec Roman avaient déjà émergé. Elle les avait fermement démenties en déclarant : « Faut vraiment arrêter avec ça. Roman c’est comme mon petit frère, il n’a jamais été question d’autre chose. » Cette danseuse au talent indéniable continue d’impressionner par ses chorégraphies et son coaching exigeant mais bienveillant.