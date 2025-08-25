Amélie Neten dévoile son énorme salaire : le montant qui a fait sa fortune

Amélie Neten s’impose comme une figure emblématique de la télé-réalité française depuis sa révélation dans Secret Story 4 en 2010. Cette personnalité médiatique a enchaîné les participations dans les émissions phares du genre, des Anges de la télé-réalité aux Cinquante sur W9. Sa récente apparition dans TPMP a créé la sensation lorsqu’elle a dévoilé les montants précis de ses revenus dans la télé-réalité. Ces révélations offrent un éclairage inédit sur les mécanismes financiers qui permettent aux stars du petit écran de bâtir leur fortune dans cet univers lucratif.

Les revenus dévoilés d’Amélie Neten dans la télé-réalité

Son salaire journalier dans les Anges

L’ancienne candidate de Secret Story a levé le voile sur sa rémunération lors de son passage dans l’émission de Cyril Hanouna. Elle touchait 500 euros par jour pendant le tournage des Anges 10, se décrivant comme « pas gourmande » comparativement à ses collègues. D’autres candidats de télé-réalité pouvaient négocier jusqu’à 700 ou 800 euros quotidiens selon ses déclarations. Sur environ trois mois de production au château, cette participation lui a rapporté près de 45 000 euros. Un montant conséquent qui illustre les enjeux financiers de ces programmes de divertissement.

Sa participation à d’autres émissions rémunératrices

La gagnante des Cinquante saison 2 sur W9 a diversifié ses sources de revenus grâce à de multiples participations. Son retour dans l’aventure pour la troisième saison en tant que « complice du lion » lui a permis d’accueillir les candidats éliminés tout en préservant son statut. Ses passages dans Friends Trip et les Vacances des Anges constituent autant d’opportunités lucratives. Ces émissions de télé-réalité offrent aux personnalités établies des cachets attractifs, particulièrement quand elles apportent leur expérience et leur popularité aux productions télévisuelles.

Amélie Neten face aux fortunes des autres stars de télé-réalité

Le classement des revenus mensuels

Le palmarès dévoilé par Cyril Hanouna place Nabilla au sommet avec plus de 350 000 euros mensuels. Les couples Jessica Thivenin/Thibault Garcia génèrent 300 000 euros par mois, tandis que Manon Marsault/Julien Tanti oscillent entre 130 000 et 200 000 euros. D’autres personnalités révèlent également leurs gains, comme Ilan Castronovo qui touche entre 50 000 et 100 000 euros mensuels après onze participations télévisuelles.

Nabilla : plus de 350 000 euros par mois

Jessica Thivenin et Thibault Garcia : 300 000 euros mensuels

Manon Marsault et Julien Tanti : 130 000 à 200 000 euros

Jazz et Laurent Correia : 120 000 à 200 000 euros par mois

Les mécanismes de génération de revenus

Ces fortunes considérables proviennent principalement des placements de produits et de l’influence sur les réseaux sociaux. Plus un ancien candidat compte d’abonnés, plus il peut négocier des contrats rémunérateurs avec les marques. Cette économie de l’influence transforme la notoriété acquise dans les reality shows en véritable machine à cash, dépassant largement le salaire moyen français de 2 518 euros nets mensuels.