Amélie Mauresmo : qui est sa compagne et que sait-on de son couple ?

Amélie Mauresmo demeure une figure emblématique du tennis français. L’ancienne championne a marqué l’histoire du sport par son talent exceptionnel et son courage, remportant notamment Roland-Garros et Wimbledon. Sa carrière professionnelle extraordinaire sur les courts a été ponctuée de nombreuses victoires en Grand Chelem. Depuis son coming-out historique en 1999, sa vie privée attire régulièrement l’attention médiatique. Après une période difficile marquée par un divorce conflictuel, l’ancienne joueuse vit aujourd’hui une nouvelle histoire d’amour. Cette relation s’épanouit dans la discrétion que cultive désormais la championne française.

Sa compagne actuelle, une surfeuse professionnelle du Pays Basque

Amélie Mauresmo partage désormais sa vie avec une surfeuse professionnelle originaire de Biarritz. Cette nouvelle compagne évolue dans l’univers du surf de haut niveau et partage la passion de l’ancienne tenniswoman pour le sport. Les deux femmes vivent toutes deux au Pays Basque, région qu’affectionne particulièrement Amélie depuis de nombreuses années. Leur complicité s’est notamment manifestée lors d’événements sportifs locaux, où la surfeuse a soutenu sa compagne lors du marathon de Biarritz que cette dernière a bouclé en 3h34.

Elles ont officié ensemble comme marraines de « Défis d’elles » à l’automne, démontrant leur engagement commun pour le sport féminin. Leur mode de vie s’articule autour des activités nautiques et sportives dans cette magnifique région basque. Conformément aux habitudes d’Amélie Mauresmo, qui préserve jalousement son intimité depuis son expérience médiatique de 1999, le couple maintient une grande discrétion autour de leur relation amoureuse.

Un divorce houleux qui a marqué sa vie personnelle

Le mariage d’Amélie Mauresmo avec Marie-Bénédicte Hurel avait été célébré en juillet 2021, après plusieurs années de relation débutée en avril 2014. Cette union avec une ancienne professeure de français, de quinze ans son aînée, s’est malheureusement soldée par une séparation conflictuelle. En 2023, l’ancienne championne a déposé une plainte pour harcèlement contre son épouse, décrivant avoir vécu « un enfer » fait d’humiliations quotidiennes et de chantage psychologique.

Le procès s’est déroulé à huis clos le 23 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Bayonne. La justice a prononcé une condamnation de quatre mois de prison avec sursis contre Marie-Bénédicte Hurel pour harcèlement moral, assortie d’une interdiction de contact de deux ans. L’ex-épouse a fait appel de cette décision, ses avocats contestant les faits et dénonçant une « instrumentalisation artificielle » dans la perspective du divorce. Cette période dramatique a profondément marqué la vie privée de l’ancienne joueuse.

Retour sur ses précédentes relations et sa maternité

Avant son union tumultueuse, Amélie Mauresmo avait vécu une longue relation avec Pascale Arribe, également ancienne joueuse de tennis professionnelle. Cette histoire d’amour, commencée en 2003, a donné naissance à deux enfants : Aaron et Ayla, aujourd’hui âgés respectivement de neuf et sept ans. Pascale Arribe dirige aujourd’hui la fondation Sport For Life, dont Amélie demeure l’ambassadrice, témoignant de leur collaboration professionnelle continue.

L’histoire sentimentale médiatisée d’Amélie avait débuté avec Sylvie Bourdon et le célèbre coming-out de 1999 à l’Open d’Australie. Ce baiser public après sa demi-finale victorieuse avait provoqué un déferlement de réactions dans le monde du tennis. Concernant sa maternité, l’ancienne championne considère ce rôle plus challengeant que ses performances sur les courts. Elle évoque les défis de l’éducation avec tendresse, souhaitant que ses enfants trouvent leur épanouissement sportif sans subir les pressions parfois excessives observées dans le tennis professionnel et préserver l’harmonie familiale.