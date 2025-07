Ambre Chalumeau : tout savoir sur son compagnon et sa vie privée, entre Quotidien et parentalité

Découverte par le grand public en 2020 sur le plateau de l’émission Quotidien sur TMC, Ambre Chalumeau s’est rapidement imposée comme une chroniqueuse culture incontournable. À 27 ans, cette journaliste à la plume affûtée présente sa chronique « La Brigade des Affaires Culturelles » avec talent et pertinence. Malgré sa notoriété grandissante, elle cultive une grande discrétion concernant sa vie personnelle, notamment sur l’existence d’un éventuel compagnon. Son parcours, son histoire familiale et sa carrière suscitent pourtant un intérêt croissant. Plongée dans l’univers d’une professionnelle des médias qui jongle entre exposition médiatique et protection de sa sphère intime.

La vie amoureuse d’Ambre Chalumeau : entre discrétion et rumeurs sur les réseaux sociaux

Aucune information confirmée n’existe concernant un éventuel compagnon ou compagne dans la vie d’Ambre Chalumeau. La chroniqueuse de l’équipe de Yann Barthès maintient volontairement cette zone d’ombre, une rareté dans l’univers médiatique actuel. Cette protection de son intimité s’étend jusqu’à son absence sur Twitter, un choix délibéré pour se préserver des critiques parfois acerbes. Dans une interview accordée à Pure-médias en janvier 2023, elle confiait que sa notoriété avait profondément transformé son quotidien, ajoutant que les internautes « ne sont pas toujours tendres » à son égard.

Sur Instagram, Ambre n’hésite pas à répondre avec humour et ironie aux rumeurs infondées. En mai 2024, face aux spéculations sur une supposée grossesse, elle partageait en story des captures d’écran des recherches Google associées à son nom. Sa réponse sarcastique : « Oui je suis enceinte. De triplés. Je ne peux pas dire qui est le père, car c’est un membre du gouvernement. » Un démenti accompagné d’une critique sur les pressions que subissent les femmes de télévision concernant leur apparence physique.

Un drame personnel à 17 ans qui a inspiré son premier roman

Le premier roman d’Ambre Chalumeau, « Les Vivants », publié aux éditions Stock en 2024, puise ses racines dans un traumatisme personnel. À 17 ans, la future journaliste a vécu un drame bouleversant : son meilleur ami est tombé dans le coma. Cette expérience douloureuse a nourri son écriture pendant près d’une décennie, dans particulièrement le plus grand secret.

L’ouvrage raconte l’histoire de Diane, une adolescente confrontée à la mort, étudiant les thématiques universelles du passage de l’adolescence à l’âge adulte, du couple et des relations familiales. Marc Lévy a salué ce livre comme « magnifique, truffé d’intelligence, de délicatesse, de tristesse et de sincérité ». Cette publication révèle une facette plus intime de la chroniqueuse, habituellement connue pour ses recommandations culturelles sur le plateau de Quotidien.

De fille de célébrités à chroniqueuse reconnue : le parcours professionnel d’Ambre Chalumeau

Héritière d’un patrimoine médiatique prestigieux, Ambre est la fille de deux figures importantes :

Laurent Chalumeau, écrivain et scénariste, célèbre plume d’Antoine de Caunes

Arielle Saracco, ancienne directrice de la création originale de Canal+

Diplômée du Celsa, elle a forgé son expérience chez Radio Nova, RollingStone, Society et Paris Première avant de rejoindre l’équipe de chroniqueurs de Quotidien. Malgré ce pedigree familial, Ambre souffrirait d’un « complexe de l’imposteur », travaillant « deux fois plus que les autres » pour prouver sa légitimité dans ce milieu médiatique exigeant.

Grande passionnée de littérature, elle cite parmi ses influences Alexandre Dumas, Bonjour tristesse de Françoise Sagan et Vernon Subutex de Virginie Despentes. Sa culture encyclopédique n’empêche pas quelques moments d’embarras en direct, comme lorsqu’elle ne connaissait pas les paroles d' »Au soleil » face à Jenifer sur le plateau de TMC.