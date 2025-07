Alice De Lima Guimaraes : la représentante auvergnate favorite pour Miss France 2026

Une étoile montante du concours Miss France vient d’illuminer la scène auvergnate. À seulement 19 ans, Alice De Lima Guimaraes s’est imposée comme la nouvelle ambassadrice de l’Auvergne pour la prestigieuse compétition nationale. Son sacre récent à Vichy fait d’elle l’une des favorites pour le titre de Miss France 2026. Portrait d’une jeune femme qui allie fraîcheur, éloquence et détermination.

Le triomphe d’Alice De Lima Guimaraes à l’opéra de Vichy

Le 5 juillet 2025, l’opéra de Vichy s’est transformé en temple du glamour pour l’élection de Miss Auvergne. Parmi les prétendantes à la couronne régionale, Alice De Lima Guimaraes a captivé l’audience de 1200 spectateurs par son charisme naturel et sa prestance exceptionnelle.

La soirée, placée sous le thème poétique « reines de l’horizon », a offert un voyage visuel des highlands écossais jusqu’aux temples d’Asie. Chaque candidate disposait d’une minute pour se présenter, un défi relevé avec brio par la jeune Vichyssoise qui a su faire mouche avec un discours authentique et touchant.

Déjà couronnée Miss Allier en mai 2025, cette étudiante en classe préparatoire littéraire incarne parfaitement le renouveau du concours Miss France. « Représenter ma région est un honneur immense. Je souhaite porter les couleurs de l’Auvergne avec fierté et détermination », a déclaré la nouvelle reine de beauté auvergnate après son couronnement.

Le jury, composé de personnalités locales et présidé par Indira Ampiot, Miss France 2023, a été séduit par l’élégance naturelle et l’intelligence de la candidate. Sarah Pic, 22 ans, représentante de la Haute-Loire, a décroché la place de première dauphine, tandis qu’Estelle Sauvageon du Puy-de-Dôme a reçu le Prix de la sympathie.

Une aura qui transcende les critères traditionnels

Le parcours d’Alice illustre parfaitement l’évolution récente du concours Miss France. Loin des clichés désuets, la compétition valorise désormais des qualités variées chez les candidates :

L’éloquence et la capacité à défendre des convictions

La culture générale et le parcours académique

L’engagement social et les valeurs personnelles

Le charisme et l’authenticité

La présence scénique et l’aisance en public

Ces transformations ont rendu le concours plus inclusif, notamment avec la suppression de la limite d’âge de 24 ans. Cette année, Justine Mortyr, 44 ans, concourt même pour le titre de Miss Corse, prouvant que la beauté et l’ambition n’ont plus d’âge limite dans cette compétition renouvelée.

La jeune Auvergnate incarne cette nouvelle génération de candidates : cultivée, engagée et authentique. Son parcours en classe préparatoire littéraire lui confère une profondeur intellectuelle appréciée du jury et du public.

Critères d’évaluation Points forts d’Alice Présence scénique Naturelle et captivante Expression orale Claire, précise et authentique Culture générale Formation littéraire approfondie Engagement Fierté régionale et valeurs humanistes

L’aventure nationale qui attend la représentante auvergnate

Le couronnement de Miss Auvergne n’est que le début d’un parcours exigeant pour Alice De Lima Guimaraes. La jeune femme participera au traditionnel voyage d’intégration en novembre 2025, une étape cruciale où les trente candidates régionales apprendront à se connaître avant la compétition nationale prévue en décembre.

L’Auvergne se positionne comme une région à suivre pour l’élection de Miss France 2026. Ses paysages volcaniques uniques, son patrimoine thermal et sa richesse culturelle constituent un terreau fertile pour inspirer Alice dans sa quête de la couronne nationale.

Le concours national sera diffusé en direct sur une grande chaîne de télévision française et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs. Pour se démarquer, Alice devra non seulement maintenir son élégance naturelle mais aussi affiner son discours sur les causes qui lui tiennent à cœur.

Parmi ses concurrentes déjà sélectionnées, Hinaupoko Deveze (Miss Tahiti) milite pour la santé mentale tandis que Julie Decroix (Miss Alsace) combat le harcèlement scolaire. Chaque candidate apporte ainsi sa touche personnelle et ses engagements, faisant du concours bien plus qu’une simple compétition de beauté.

Avec son parcours académique distingué et son attachement aux valeurs auvergnates, Alice De Lima Guimaraes représente parfaitement cette nouvelle génération de Miss qui allie beauté, intelligence et convictions. Son sacre à Vichy marque le début d’une aventure extraordinaire qui pourrait bien la mener jusqu’à la couronne nationale.