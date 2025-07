Alexandra Blanc enceinte : la présentatrice météo émue annonce sa grossesse

La présentatrice météo de CNews, Alexandra Blanc, a récemment captivé l’attention médiatique en annonçant sa grossesse. L’animatrice attendait son premier enfant pour 2025, une nouvelle qui a suscité beaucoup d’émotions sur le plateau de la chaîne d’information. Entre son départ en congé maternité et la naissance de son petit garçon, retour sur cette période charnière dans la vie de la journaliste météo.

Une annonce émouvante sur le plateau de CNews

Le 29 avril 2025 restera gravé dans la mémoire d’Alexandra Blanc. La présentatrice météo de CNews a présenté son dernier bulletin avant son départ en congé maternité, entourée de ses collègues bienveillants. L’ambiance sur le plateau était particulièrement chargée d’émotions. Pascal Praud, visiblement touché, a demandé à l’équipe: « Est-ce que vous pouvez vous lever? Et on applaudit! » Ce moment de célébration s’est poursuivi lorsque Romain Desarbres lui a offert un magnifique bouquet de fleurs, déclarant avec émotion qu’elle allait « jouer le plus beau rôle de sa vie ».

Les yeux embués de larmes, Alexandra a partagé sa gratitude: « Vous allez me faire pleurer. Merci à vous tous. Merci à nos téléspectateurs aussi. » La journaliste a souligné combien cette équipe formidable allait lui manquer pendant son absence. Suite à ce dernier jour d’antenne, elle a publié un message touchant sur ses réseaux sociaux: « Clap de fin de saison pour moi dans l’attente de l’arrivée de mon bébé que j’aime déjà très fort. Vous allez me manquer! »

Les confidences d’Alexandra sur sa grossesse

Pour cette première expérience de maternité, Alexandra Blanc s’est confiée sur son parcours. La future maman a révélé attendre un petit garçon et a pu exercer son métier presque jusqu’au terme malgré les réveils en pleine nuit. « J’ai eu de la chance parce que j’ai eu une belle grossesse, j’ai pu travailler quasiment jusqu’au bout, ce qui n’est pas le cas de toutes les femmes », a-t-elle expliqué avec un sourire reconnaissant.

Étape de la grossesse Date Événement Annonce du départ 29 avril 2025 Dernier bulletin météo avant congé maternité Naissance 21 mai 2025 Arrivée du petit Gabriel Retour prévu Septembre 2025 Reprise complète des bulletins météo

La date prévue pour l’accouchement était fin mai 2025, environ un mois après son départ de l’antenne. La présentatrice a décrit cette nouvelle aventure avec enthousiasme et une pointe d’appréhension, confiant: « C’est vrai que c’est le premier bébé donc c’est un peu l’inconnu. » Elle a également partagé une anecdote amusante: son futur bébé s’agitait particulièrement lorsqu’il entendait la voix de Pascal Praud!

De présentatrice météo à maman : la nouvelle vie d’Alexandra Blanc

Le bonheur est arrivé le 21 mai 2025 avec la naissance du petit Gabriel. L’heureuse nouvelle a été annoncée en direct sur CNews par Romain Desarbres: « On embrasse particulièrement Alexandra Blanc ce matin, l’heureuse nouvelle est arrivée, elle est maman! » Comme d’autres personnalités médiatiques qui partagent leur vie personnelle, Alexandra a reçu une vague d’amour de ses collègues.

Pascal Praud a ajouté avec joie: « Alexandra vient d’avoir un petit bébé qui s’appelle Gabriel. C’est un garçon et c’est formidable. » Selon ses collègues, le nouveau-né était « très beau » et « magnifique ».

Un retour progressif prévu: d’abord en visioconférence, puis complètement en septembre 2025

Une passion météorologique héritée de son père Daniel, météorologue chez Météo France

Un exemple parmi d’autres présentatrices devenues mamans en 2025 (Garance Pardigon, Fanny Weil)

La nouvelle maman devrait revenir progressivement à l’antenne, d’abord en visio, avant un retour complet pour la rentrée de septembre. Cette grossesse s’inscrit dans une tendance plus large de femmes journalistes qui concilient avec succès carrière médiatique et vie personnelle.