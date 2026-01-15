Alex Jaffray : qui est sa compagne ?

Le chroniqueur musical de Télématin sur France 2, Alexandre Jaffray, attire par son univers artistique aussi riche que varié. Compositeur de talent, producteur reconnu et stand-uppeur apprécié, il partage depuis vingt ans sa passion pour la musique avec les téléspectateurs. Mais qui est la femme qui partage sa vie ? Depuis 2018, le créateur de génériques emblématiques file le parfait amour avec une comédienne talentueuse. Leur relation, marquée par une discrétion assumée, intrigue le public qui souhaite en découvrir davantage sur cette histoire sentimentale. Cet article dévoile les contours de cette union, tout en visitant le parcours professionnel et familial de ce musicien aux multiples casquettes.

Natacha Régnier, la compagne d’Alex Jaffray depuis 2018

Natacha Régnier, comédienne de 47 ans, partage la vie d’Alex Jaffray depuis 2018. Leur relation se caractérise par une discrétion médiatique remarquable, bien que le couple se soit parfois affiché lors de soirées mondaines. Cette réserve assumée témoigne de leur volonté commune de préserver leur intimité loin des projecteurs.

Leur histoire d’amour se démarque grâce à une complicité évidente et un épanouissement mutuel. Les deux artistes ont trouvé un équilibre harmonieux entre leurs carrières respectives chargées et leur vie de couple. Leur relation fusionnelle repose sur une compréhension profonde des exigences professionnelles de chacun dans le monde du spectacle et de la création.

Une relation discrète mais solide depuis sept années

Des apparitions publiques rares mais significatives

Un équilibre remarquable entre vie professionnelle et amoureuse

Une complicité fusionnelle visible lors de leurs sorties

Cette volonté de protéger leur histoire reflète une maturité commune face à la notoriété publique. Malgré la présence régulière d’Alex Jaffray sur les écrans français, le couple maintient une frontière claire entre exposition médiatique professionnelle et intimité sentimentale.

Le parcours professionnel d’Alex Jaffray

Le métier de compositeur et producteur musical constitue le cœur du travail d’Alexandre Jaffray. Sa présence dans Télématin depuis vingt ans avec sa chronique Le son d’Alex l’a rendu familier auprès de millions de Français. Cette exposition régulière fait de lui une personnalité incontournable du paysage audiovisuel français.

En 2002, il cofonde Start-Rec avec Domitille Mahieux, une agence sonore spécialisée dans la création d’identités musicales. Cette structure développe des projets variés dans la publicité, l’événementiel et les contenus audio. Son talent créatif transparaît dans les génériques de Silence ça pousse et Scènes de ménages.

Création des identités sonores de TF1, France 2 et TFX Composition musicale pour Roman de gare de Claude Lelouch Participation comme claviériste dans Chef & The Gang

Sa collaboration avec plusieurs artistes et projets télévisuels emblématiques confirme sa polyvalence artistique. Son rôle de claviériste dans le groupe de Philippe Etchebest illustre sa capacité à naviguer entre différents univers musicaux.

Sa vie familiale avec sa fille Margot

La paternité représente une priorité absolue dans la vie d’Alex Jaffray. Sa fille Margot occupe une place centrale, comme en témoignent les moments complices partagés sur les réseaux sociaux. Leur ressemblance physique frappante, particulièrement au niveau de la chevelure, amuse régulièrement leur entourage.

Bien qu’il ne soit plus avec la maman de Margot, dont l’identité demeure confidentielle, le compositeur maintient une relation privilégiée avec sa fille. Cette dimension familiale s’intègre naturellement aux côtés de son histoire d’amour avec Natacha Régnier et de ses nombreux projets professionnels.

Des échanges réguliers sur les plateformes sociales

Une ressemblance physique marquée entre père et fille

Un investissement paternel constant malgré les obligations professionnelles

Jongler entre les enregistrements télévisuels, la gestion de Start-Rec, les représentations de son stand-up musical et son rôle de père demande une organisation rigoureuse. Cette capacité à harmoniser vie professionnelle, amour et paternité définit l’équilibre personnel qu’il a construit au fil des années.