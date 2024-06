Alerte en Gironde ! Surveillance accrue, baignade interdite, ce qui attend les baigneurs ce vendredi

Les amoureux des plages de la Gironde doivent faire très attention. La préfecture lance une "Alerte baïne sur le littoral du département" pour la journée de vendredi. Elle demande aux nageurs de se baigner uniquement dans les zones surveillées.

En Gironde, le retour de la chaleur est synonyme du retour des estivants sur les plages de la région. Cependant, l’alerte maximale pour risque de courants de baïnes a été déclenchée par la préfecture pour ce vendredi 28 juin 2024. Les nageurs devront donc redoubler de prudence sur les plages du littoral, afin d'éviter d'être emportés par les courants marins vers le large.

Baïnes : alerte maximale ce vendredi sur le littoral de la Gironde

Dans un communiqué publié ce jeudi 27 juin, Etienne Guyot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde, appelle les personnes qui fréquentent les plages girondines à la plus grande vigilance. « La journée du vendredi 28 juin 2024 est classée à risque maximal pour les courants de baïnes sur le littoral dans le département de la Gironde », explique-t-il en rappelant que « chaque année, des nageurs sont emportés par des courants marins et se noient ».

Les plages de la Gironde seront donc marquées ce vendredi par des courants particulièrement forts qui pourraient facilement entraîner les nageurs vers le large. « Les baigneurs et pratiquants d'une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence », insiste le préfet.

Se baigner dans les zones surveillées

Dans son communiqué, Etienne Guyot demande aux nageurs de se baigner dans les zones de baignade surveillées, de surveiller les enfants quand ils sont dans l'eau ou qu'ils jouent au bord de l’eau, de tenir compte de sa forme physique et de ne pas surestimer son niveau de natation. « Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité », martèle le préfet de la Gironde, qui incite également à prévenir ses proches avant de se baigner et à respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade.

En gascon, « baïne » signifie petit bain. Les baïnes se présentent sous la forme de successions de cavités régulières ressemblant à des piscines naturelles situées sur le bas de la plage. Elles se forment entre la plage et un banc de sable, mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner vers le large. Les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades. Durant la dernière saison estivale, six baigneurs sont morts dans des baïnes dans la région Nouvelle-Aquitaine, rapporte Le Figaro.