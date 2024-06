Quand les agriculteurs perdent la bataille contre la pluie 

Dans le monde agricole, les nuages gris ont pris le dessus sous un déluge incessant, laissant place à une pluie de difficultés et de désespoir.

Les agriculteurs de différentes régions de France font face à des pertes désastreuses cette saison. Entre crises et inquiétudes, le ciel capricieux met à rude épreuve les exploitants.

Quand la météo devient l'ennemi des champs

Les récentes conditions météorologiques dans les régions d'Alsace et du Limousin ont mis à mal les exploitations agricoles, impactant considérablement les cultures de fraises, cerises et céréales. À Duntzenheim, Jacques Herrmann, propriétaire d'une ferme de fraises bio, déplore des pertes estimées entre 70 et 80 % en raison des pluies incessantes qui ont transformé ses allées en véritables cours d'eau. De plus, les producteurs de cerises en Alsace sont également touchés, avec des précipitations historiques ayant atteint 220 mm à Strasbourg, un record jamais égalé depuis le début des relevés en 1922.

Dans le Limousin, la céréalière Tiphaine De Tienda, installée à Saint-Yrieix-la-Perche, se trouve confrontée à l'impossibilité de réaliser ses semis en raison de l'excès d'eau et de la boue rendant les sols impraticables pour les tracteurs. Ainsi, ces témoignages reflètent le lourd tribut que payent les professionnels du secteur agricole face aux aléas climatiques.

Inquiétude et pertes considérables dans le secteur agricole

Tiphaine De Tienda, « céréalière récemment installée à Saint-Yrieix-la-Perche », est confrontée à des pertes estimées à 40 000 euros si elle ne parvient pas à planter sur l'ensemble de ses parcelles. Les sols boueux et impraticables rendent les opérations agricoles impossibles, laissant les terres en friche et compromettant ainsi les récoltes à venir.

À Guérande, la ferme Lévéra subit également les conséquences néfastes des conditions météorologiques, avec une baisse de 30 % de la production de légumes bio. Les serres sont inaccessibles à cause des précipitations incessantes, générant une situation de stress et d'incertitude chez les exploitants.

En Vendée, la situation n'est pas plus favorable, avec des pertes allant jusqu'à 30 % des semis effectués, impactant durement les agriculteurs locaux. Les éleveurs de bétail ne sont pas en reste, contraints de garder leurs animaux à l'abri en raison des conditions climatiques défavorables. Cette situation engendre des coûts supplémentaires significatifs en termes d'alimentation et de paille, représentant une pression financière accrue pour les éleveurs concernés.

Face à cette vague de difficultés, dans un contexte météorologique incertain, les professionnels du secteur agricole appellent à des solutions rapides et efficaces pour faire face à ces pertes importantes et garantir la viabilité de leurs exploitations.