Agenda mondial explosif du 16 au 24 novembre 2025 : événements clés à suivre

Entre le 16 et le 24 novembre 2025, l’actualité planétaire s’emballe avec une densité d’événements rarement observée. Cette semaine concentre des rendez-vous cruciaux qui façonneront les équilibres géopolitiques, climatiques et économiques des prochains mois. Des urnes sud-américaines aux salles de négociation internationales, chaque journée apporte son lot de décisions stratégiques. Scrutins électoraux, sommets diplomatiques et rendez-vous environnementaux s’entremêlent pour créer un agenda international sans précédent.

Enjeux climatiques et scrutins démocratiques au cœur de cette séquence

Le dimanche 16 novembre marque le coup d’envoi de la COP30 à Belém, au Brésil. Jusqu’au 21 novembre, cette conférence réunit dirigeants mondiaux, experts scientifiques et militants écologistes pour débattre des mesures concrètes face au dérèglement climatique. Une note de synthèse de la présidence brésilienne devrait cristalliser les positions avant les accords finaux. Parallèlement, le Chili organise ses élections présidentielle et législatives dans un contexte de tensions sociales persistantes. Les résultats auront des répercussions régionales majeures sur toute la zone andine.

L’Équateur organise simultanément un référendum sur la présence de bases militaires étrangères, un scrutin susceptible de redéfinir les alliances sécuritaires du pays. À Trinité-et-Tobago, des exercices militaires conjoints avec les États-Unis renforcent la coopération stratégique dans les Caraïbes. Ces consultations populaires témoignent de la vitalité démocratique latino-américaine et de questionnements profonds sur la souveraineté nationale. D’autres échéances électorales ponctuent la semaine : municipales au Danemark le 18 novembre, législatives anticipées en Republika Srpska le 23, et scrutin en Guinée-Bissau le même jour.

Le domaine sportif s’anime également avec les qualifications européennes pour le Mondial 2026. Plusieurs affiches captent l’attention : Portugal-Arménie, Azerbaïdjan-France, Italie-Norvège, Pays-Bas-Lituanie et Allemagne-Slovaquie. Le rugby offre des rencontres prestigieuses entre l’Écosse et l’Argentine, puis le Pays de Galles face à la Nouvelle-Zélande. Le MotoGP conclut sa saison à Valence tandis que la Formule 1 dispute son Grand Prix de Las Vegas le 21 novembre.

Diplomatie, justice et technologie structurent les journées suivantes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky entame une tournée diplomatique européenne, avec étapes à Paris le 17 novembre puis Madrid le 18. La France lance également la première édition du Sommet Choose France pour séduire les investisseurs internationaux. À Moscou, les ministres russe et indien des Affaires étrangères se rencontrent pour consolider leur partenariat stratégique. Le 22 novembre marque l’ouverture du sommet du G20 à Johannesburg, réunissant les principales puissances économiques jusqu’au 23. Ces rencontres diplomatiques tissent des liens essentiels dans un contexte géopolitique tendu.

Les prétoires accueillent plusieurs procès emblématiques. Le 18 novembre débute à Paris l’affaire Lafarge pour financement présumé du terrorisme en Syrie, impliquant huit accusés. Au Bangladesh, un verdict est attendu concernant l’ancienne Première ministre. À Montpellier, un médecin comparaît pour agressions, tandis que les prud’hommes examinent le litige Mbappé-PSG. En Belgique, un agriculteur poursuit TotalEnergies pour responsabilité climatique, illustrant les nouveaux contentieux environnementaux.

Date Événement majeur Lieu 16-21 nov. COP30 sur le climat Belém, Brésil 22-23 nov. Sommet du G20 Johannesburg 16 nov. Élections chiliennes Santiago 18 nov. Procès Lafarge Paris

Dimensions culturelles et commémorations historiques

Le calendrier intègre plusieurs dates symboliques. Le 20 novembre célèbre la Journée mondiale des droits de l’enfant, rappelant les engagements internationaux pour la protection des mineurs. L’Espagne commémore le cinquantième anniversaire de la mort de Franco et célèbre également le couronnement de Juan Carlos. Les 80 ans du procès de Nuremberg sont honorés, soulignant l’importance de la justice internationale face aux crimes de guerre.

Les indicateurs économiques rythment également cette séquence intensive :

Publication du PIB japonais pour le troisième trimestre le 17 novembre

Présentation des prévisions économiques de la Commission européenne à Bruxelles

Taux d’inflation britannique communiqué le 19 novembre

Notation Moody’s pour l’Italie et le Royaume-Uni le 21 novembre

PMI flash de la zone euro attendu en fin de semaine

Cette concentration d’événements reflète l’interconnexion croissante du monde actuel. Les plus de 150 rendez-vous répertoriés couvrent tous les domaines, de la politique à la culture en passant par l’économie et l’environnement. Cette densité exceptionnelle offre un aperçu captivant des priorités planétaires et des défis communs auxquels l’humanité doit faire face collectivement.