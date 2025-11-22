Agenda international : les événements clés du 21 au 29 novembre 2025

Entre le 21 et le 29 novembre 2025, l’actualité mondiale se concentre sur neuf journées d’une intensité rare. Des négociations climatiques aux sommets diplomatiques, des procès historiques aux compétitions sportives internationales, cette période cristallise les enjeux majeurs de notre époque. Décryptage des rendez-vous qui façonneront l’avenir immédiat de la planète.

Les grands rendez-vous diplomatiques et climatiques de fin novembre

Le sommet du G20 à Johannesburg constitue l’événement phare du week-end des 22 et 23 novembre. Pour la première fois, l’Afrique du Sud préside cette instance regroupant les principales puissances économiques mondiales. Ursula von der Leyen et António Guterres rejoignent les chefs d’État pour débattre de la dette des pays émergents, des transitions énergétiques et des relations commerciales internationales. Ce rendez-vous symbolise la montée en puissance du continent africain sur l’échiquier mondial.

Parallèlement, à Belém au Brésil, la COP30 atteint sa phase décisive le 21 novembre. Les négociateurs entrent dans les dernières heures théoriques de discussions après des semaines de tractations. Les financements climat pour les nations du Sud et les nouvelles contributions nationales dominent les débats. L’issue reste incertaine entre accord historique et échec diplomatique retentissant.

Emmanuel Macron entreprend une tournée africaine stratégique dès le 21 novembre, visitant Maurice, l’Afrique du Sud, le Gabon et l’Angola. Ce déplacement s’inscrit dans un contexte de rivalités avec la Chine et la Russie pour l’influence africaine, quelques mois après la fin de l’opération Barkhane.

Date Événement Lieu 21-23 novembre COP30 – Phase finale Belém, Brésil 22-23 novembre Sommet du G20 Johannesburg, Afrique du Sud 21-29 novembre Tournée présidentielle française Maurice, Afrique du Sud, Gabon, Angola

Justice internationale et mobilisations sociales européennes

Plusieurs procès majeurs marquent cette semaine charnière. À Paris, le dossier Lafarge concernant le financement du terrorisme en Syrie entre dans sa conclusion. Huit anciens dirigeants risquent des peines pouvant atteindre dix années d’emprisonnement. Ce procès embarrasse durablement le monde industriel français.

En Allemagne, à Brunswick, cinq personnes comparaissent dans l’affaire des émissions truquées de Volkswagen, un scandale dont les répercussions judiciaires s’étaleront jusqu’en 2026. Hormis-Manche, la justice britannique condamne un ancien responsable politique gallois pour avoir accepté des rémunérations en échange de discours pro-russes au Parlement européen.

Sur le plan social, la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25 novembre, mobilise largement. Le collectif NousToutes organise une manifestation parisienne dès le 22. En Belgique, trois journées de grève contre les mesures d’austérité perturbent le fonctionnement du pays. L’Espagne connaît une marche dénonçant cinquante années d’impunité franquiste.

Christine Lagarde multiplie les interventions publiques : congrès bancaire à Francfort le 21, discours viennois le 22, forum sur l’intelligence artificielle à Bratislava le 24. La présidente de la BCE alerte sur une croissance européenne atone et une inflation persistante au-dessus des objectifs.

Sport, espace et consultations électorales

Les compétitions sportives rythment également cette période. Le rugby européen propose des confrontations spectaculaires : Pays de Galles contre Nouvelle-Zélande, Irlande face à l’Afrique du Sud, et notamment France-Australie au Stade de France le samedi soir. Ces tournées d’automne atteignent leur point culminant.

Trois scrutins importants se déroulent le 23 novembre :

Élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau, pays marqué par l’instabilité chronique

Élection anticipée en Republika Srpska suite à la destitution de Milorad Dodik

Référendum slovène sur l’assistance au suicide

Dans le domaine spatial, le lancement du Soyouz MS-27 depuis Baïkonour est prévu le 27 novembre. La Conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne à Brême définira les orientations futures. Le pape Léon XIV effectue un déplacement historique en Turquie du 27 au 30, première visite pontificale depuis 2006. En sport automobile, Las Vegas accueille la Formule 1 tandis que la Coupe du monde de ski débute à Gurgl en Autriche.