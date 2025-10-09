Adèle Exarchopoulos et François Civil en couple : leur histoire d’amour révélée

Adèle Exarchopoulos et François Civil forment aujourd’hui l’un des couples les plus discrets du cinéma français. Leur rencontre sur un plateau de tournage a progressivement évolué d’une simple collaboration professionnelle vers une histoire d’amour authentique. Ces deux acteurs talentueux ont su préserver leur intimité tout en construisant une relation basée sur l’amitié et la complicité. Leur parcours amoureux révèle un mode de vie moderne, leur discrétion assumée et le bonheur retrouvé d’Adèle après des épreuves personnelles difficiles.

De l’amitié à l’amour : la naissance d’une belle histoire

Première rencontre sur le tournage de « Bac Nord »

Adèle Exarchopoulos et François Civil se sont rencontrés pour la première fois en 2021 sur le plateau de « Bac Nord », film réalisé par Cédric Jimenez. À cette époque, leur relation demeurait purement professionnelle. Les deux comédiens ont développé une amitié sincère lors de ce tournage, sans imaginer qu’elle évoluera vers quelque chose de plus profond. Cette première collaboration a posé les bases d’une confiance mutuelle qui s’avérera déterminante pour leur future relation amoureuse.

L’étincelle sur le plateau de « L’Amour ouf »

Leur histoire d’amour véritable a commencé en mai 2023 sur le tournage de « L’Amour ouf », œuvre du réalisateur Gilles Lellouche. Paradoxalement, sur quatre-vingt-huit jours de tournage, ils n’ont partagé que cinq journées ensemble devant la caméra. Ces moments limités ont suffi pour créer une connexion particulière entre les deux acteurs. L’équipe du film a rapidement perçu cette complicité naissante qui dépassait le cadre professionnel. Dans ce projet cinématographique, ils incarnaient Jackie et Clotaire, un couple passionnément amoureux malgré un environnement hostile.

Un couple qui cultive la discrétion et l’intimité

François Civil face à l’exposition médiatique

François Civil, décrit comme « un garçon discret », n’était pas habitué à se retrouver au cœur de l’actualité people. L’acteur a montré son agacement face aux questions indiscrètes sur sa vie sentimentale, répliquant sèchement lors d’une interview. Cette réaction révèle sa volonté de préserver son intimité et celle de sa compagne. Le métier d’acteur l’expose naturellement aux médias, mais il souhaite garder une frontière nette entre sa carrière et ses sentiments personnels.

Apparitions publiques mesurées

Lors du Festival de Cannes 2024, où « L’Amour ouf » était sélectionné, le couple a choisi d’assurer les rendez-vous médiatiques sans apparaître ensemble sur les tapis rouges. Ils se tenaient ironiquement à distance lors des séances photo et conférences de presse, refusant de répondre aux questions sur leur relation naissante. Leur comportement à Roland-Garros a également intrigué : ils ne se sont pas assis côte à côte, séparés par un rang d’écart, François étant accompagné de sa sœur Marie Civil.

Adèle Exarchopoulos épanouie : « Mon amoureux et mon meilleur ami »

Une nouvelle vision de l’amour

Adèle définit leur relation comme « l’amour sain », celui basé sur l’amitié, la complicité et l’autodérision. Elle considère François comme étant « à la fois mon amoureux et mon meilleur ami ». Cette vision mature de l’amour traduit sa volonté de construire une relation durable. Éviter les erreurs fatales dans une relation devient alors essentiel pour préserver leur bonheur. L’actrice exprime l’espoir de « vieillir ensemble » avec François, envisageant un avenir commun solide.

Un bonheur retrouvé après des épreuves

Échaudée par ses précédentes relations, Adèle a pris son temps pour accepter cet amour. Elle était maman solo et vivait un conflit ouvert avec son ex, le rappeur Doums, quand François « lui a sauvé la vie ». Une ancienne partenaire de jeu témoigne que tout le monde la sent heureuse et sereine depuis plus d’un an, « comme si elle était enfin réconciliée avec l’amour ». Cette renaissance sentimentale coïncide avec le succès professionnel de leur film commun.

Un mode de vie moderne : ensemble mais chacun chez soi

Le choix de ne pas cohabiter

Contrairement aux couples traditionnels, Adèle et François ont choisi de vivre « ensemble, mais chacun chez soi ». Adèle, qui a la garde exclusive de son fils Ismaël âgé de sept ans, rejoint François dans son loft du XXe arrondissement parisien quand elle le peut. Cette organisation leur permet de construire leur amour tout en respectant les besoins de chacun.

Des raisons pratiques et personnelles

Cette décision s’explique par plusieurs facteurs pratiques :

Leurs emplois du temps incompatibles liés à leurs carrières respectives

Les tournages fréquents qui ne leur laissent que peu de répit

Le souhait d’Adèle de se consacrer à son fils sans bousculer son quotidien

La volonté de préserver leur indépendance tout en construisant une relation stable

Leur succès professionnel accompagne cette belle histoire personnelle, avec près de cinq millions d’entrées pour « L’Amour ouf » et des nominations aux César 2025 dans les catégories meilleur acteur et meilleure actrice.