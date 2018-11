Voile/Route du Rhum 2018: les 123 concurrents ont pris le départ à 14h00

Les 123 concurrents de la Route du Rhum se sont élancés dimanche à 14h00 pour l’édition 2018 de la célèbre Transatlantique en solitaire qui fête cette année ses 40 ans, depuis Saint-Malo et sous un grand soleil, même si une très grosse perturbation est prévue dès mardi.

La flotte disparate, des six maxi-trimarans Ultim dont on attend qu’ils pulvérisent le record de la traversée en atteignant Pointe-à Pitre (Guadeloupe) en 6 jours ou moins jusqu’aux plus modestes monocoques, a été acclamée par des milliers de spectateurs massés au Cap Fréhel.