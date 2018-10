Voici sans doute le pire contre son camp de l’histoire

Mais, la boulette des joueurs de Stuttgart a l’avantage de nous rappeler une règle méconnue. On vous explique.

La scène se déroule à Stuttgart en Allemagne il y a quelques jours. L’équipe de Benjamin Pavard a fait une sacrée boulette comme on peut le voir sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Touchée de la main

C’est une règle que vous ignorez très probablement. Il est interdit de marquer un but de la main. Peu importe le contexte. Ziegler, le gardien de Stuttgart aurait bien voulu connaître cette règle là avant sans aucun doute.

Touche en retrait d’un de ses coéquipiers alors qu’il est en train de remettre ses protèges-tibias. Le gardien se rend compte que la balle file vers son but et essaie de l’attraper. Il la touche mais ne réussit pas à l’arrêter. Résultat, son équipe encaisse le contre son camp le plus ridicule de l’histoire. Stuttgart offre aussi l’égalisation à Brême. Mais bon, ils nous ont permis d’apprendre une règle. c’est déjà ça de fait !