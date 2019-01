Vidéo choc : Un vétéran amérindien encerclé et moqué par des jeunes pro-Trump !

Une vidéo fait le buzz sur internet mais malheureusement, pas pour de bonnes raisons. Vendredi dernier avait lieu une « marche pour la vie » (anti-avortement) dans les rues de Washington. De nombreux jeunes d’une école privée catholique (la Covington Catholic High School) ont tenu à participer à l’évènement. Plusieurs d’entre eux portaient alors une casquette avec le slogan de Donald Trump, « Make America Great Again ».

Au même moment se déroulait également une « marche des peuples autochtones ». Après qu’un groupe d’Hébreux noirs a critiqué Donald Trump, les jeunes catholiques ont débarqué. Pour mettre fin à la rixe près du mémorial Lincoln, Nathan Phillips, un vétéran amérindien de 63 ans ayant fait la guerre du Vietnam, s’est interposé. Entouré de pro-Trump, il chantait alors Raymond Yellow Thunder Song, un hymne ancestral sur la résistance et le devoir de mémoire. Face à lui se trouvait un jeune homme moqueur au sourire suffisant.

De nombreuses personnes ont exprimé leur dégoût face aux images filmées et publiées sur Internet. Parmi eux, des personnalités ont tenu à sortir du silence. L’actrice Alyssa Milano a déclaré sur Twitter.

This is Trump’s America. And it brought me to tears. What are we teaching our young people? Why is this ok? How is this ok? Please help me understand. Because right now I feel like my heart is living outside of my body. https://t.co/QMxMDxNjvr

Une députée a quant à elle déclaré :

This Veteran put his life on the line for our country. The students’ display of blatant hate, disrespect, and intolerance is a signal of how common decency has decayed under this administration. Heartbreaking. https://t.co/NuPnYu9FP4

Ému, Nathan Phillips a rapidement pris la parole :

The Native American elder who was taunted, Nathan Philips of the Omaha Nation, talks about what happened through tears. He is a Vietnam vet.

Hurting each other like this does not make America great.

