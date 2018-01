Vendée : La tempête Carmen fait chuter une éolienne de 62 mètres !

On savait que la tempête Carmen allait faire des ravages en France. Mais on n’imaginait sans doute pas que les vents seraient si violents qu’ils feraient tomber une éolienne haute de 62 mètres !

C’est une journée qui fut compliquée pour les secours en Vendée ce lundi 1er janvier 2018. En effet, les pompiers ont dû procéder à 24 interventions, dont une plutôt improbable. En effet, ils ont été contraints de partir sur le terrain suite à la chute d’une éolienne de 62 mètres.

Une chute improbable

Les alertes de Météo France étaient claires : il fallait être très prudent en ce premier jour de l’année en Vendée. La tempête Carmen était en effet à l’origine de vents extrêmement violents et d’une mer subversive. Les prévisions étaient bonnes, et le vent a soufflé encore plus fort que prévu. Et malgré les mesures préventives, l’éolienne n’a pas pu tenir le choc.

C’est sur la commune de Bouin qu’une éolienne a donc été détruite. Elle faisait partie d’un parc de huit éoliennes. Aucune des sept autres n’ont été endommagées. Malgré tout, le réseau a été suspendu et un périmètre de sécurité a bien évidemment été établi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la chute de cette éolienne. Normalement, elles doivent évidemment résister aux vents extrêmement violents. En effet, les éoliennes sont censées diminuer automatiquement leur activité en ajustant leur prise au vent. Ce qui ne fut visiblement pas le cas cette fois…

Les images sont très impressionnantes. Fort heureusement, personne n’a été blessé.