Une crue dramatique dans un canyon de Corse fait 4 morts, dont un enfant

Quatre pratiquants de canyoning, dont un enfant, sont morts et un autre était toujours porté disparu mercredi soir après avoir été emportés dans l’après-midi par une crue soudaine causée par de violents orages en montagne dans un canyon de Corse-du-Sud, haut lieu d’activités d’eau vive.

Parmi les quatre personnes décédées figurent un enfant et son père et deux autres personnes, a détaillé à l’AFP le procureur d’Ajaccio Eric Bouillard. Outre ces 4 morts et la personne toujours recherchée, deux personnes appartenant au même groupe de touristes ont réussi à sortir de l’eau saines et sauves mais “très choquées”, selon le magistrat: parmi elles se trouverait la mère de l’enfant décédé. Il avait dans un premier temps évoqué la possibilité que les deux personnes saines et sauves soient un père et son fils.

Enfin, outre ce groupe de 7 personnes, une 8e personne qui avait également été emportée dans la crue a pu être secourue, a ajouté le secrétaire général de la préfecture Jean-Philippe Legueult. Selon lui, les victimes seraient toutes des touristes français.

Un important dispositif de secours a été déployé dans le canyon de Zoicu, à Soccia (Corse-du-Sud) où a eu lieu le drame, avec six plongeurs et trois hélicoptères: vers 21H15, les hélicoptères Dragons 2A et 2B de la sécurité civile ainsi que l’hélicoptère de la gendarmerie avaient quitté la zone, selon le secrétaire général de la préfecture.

Les plongeurs étaient en revanche toujours présents sur place.

Un des plus beaux canyons de Corse

Randonnée, kayak et canyoning sont pratiqués dans ce canyon et les personnes emportées faisaient a priori du canyoning, selon le procureur Eric Bouillard.

Le Zoicu est un ruisseau qui donne son nom au canyon qui est considéré comme l’un des plus beaux de l’île pour ses paysages et la couleur émeraude de ses vasques. Très prisé pour les activités d’eau vive, il est considéré comme un canyon plutôt sportif avec des rappels de 18 mètres de haut et est a priori inaccessible sans équipement spécialisé.

De violents orages survenus ces derniers jours dans la montagne corse ont fait gonfler subitement le Zoicu qui est un affluent de la rivière Guagno.

Avec quatre morts, cet accident de canyoning est l’un des plus meurtriers en France depuis 1990, selon un bilan de l’AFP. Auparavant, un drame du cirque de Salazie à La Réunion en mars 2010 avait fait quatre victimes, deux femmes et deux hommes. Le 16 juin 2011, quand trois personnes, dont un guide professionnel, avaient perdu la vie emportées par une vague dans un torrent en Savoie.

En Europe, un accident de canyoning avait fait 21 morts en juillet 1999 à Interlaken en Suisse, dans les Alpes bernoises. Les victimes, dont 14 Australiens, avaient été piégées par une brusque montée des eaux dans les gorges de Saxet-Bach, après un violent orage.

La Corse, placée en alerte orange canicule depuis mardi et pour plusieurs jours, avait déjà connu un drame en août 2002 avec la disparition de deux hommes de 17 et 21 ans –qui ne pratiquaient pas le canyoning–, noyés dans la crue subite d’un cours d’eau, la Richiusa, dans la région de Bocognano, déjà en Corse-du-Sud.